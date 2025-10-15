दिवाली स्पेशल : 2025 में लॉन्च हुई इन सभी मास-मार्केट कारों में मिल रहा है मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग फीचर, देखिए पूरी लिस्ट

इस लिस्ट की ज्यादातार कारों में 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग फीचर दिया गया है, लेकिन महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों बीई 6 और एक्सईवी 9ई में ऐसा एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप मिलता है जो 16 मिलियन कलर डिस्प्ले करता है

भारत में दिवाली का त्यौहार जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। यह त्यौहारी सीजन नई कार घर लाने का सबसे अच्छा समय होता है। चूंकि दिवाली का त्यौहार ' फेस्टिवल ऑफ लाइट' के रूप में मनाया जाता है,इसलिए हम आपके लिए पांच ऐसी मास-मार्केट कारों की लिस्ट लेकर आए हैं जिसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग फीचर दिया गया है। तो चलिए इस पर नजर डालते हैं आगे :-

किआ सिरोस

वेरिएंट : एचटीएक्स प्लस

कीमत : 14.56 लाख रुपये से शुरू

किआ सिरोस लिस्ट की सबसे सस्ती कार है जिसमें 64-कलर एम्बिएंट फीचर टॉप से नीचे वाले एचटीएक्स प्लस वेरिएंट से मिलना शुरू होता है। इस गाड़ी में दो 12.3-इंच डिस्प्ले, 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट फंक्शन, पैनोरमिक ग्लास, फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस फोन चार्जर और 8 स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

मारुति विक्टोरिस

वेरिएंट : जेडएक्सआई प्लस

कीमत : 15.24 लाख रुपये से शुरू

मारुति विक्टोरिस मारुति की पहली कार है जिसमें 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग फीचर दिया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एसयूवी कार में यह फीचर केवल टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस और जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट में दिया गया है। मारुति विक्टोरिस कार में 10.1-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी), डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 8 स्पीकर इंफिनिटी साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर और रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर भी मिलते हैं।

टाटा हैरियर ईवी

वेरिएंट : एम्पावर्ड 75

कीमत : 27.49 लाख रुपये से शुरू

टाटा के लाइनअप की फ्लैगशिप कार हैरियर ईवी में मल्टी-मूड एम्बिएंट लाइटिंग फीचर सेंटर कंसोल, डोर और पैनोरमिक सनरूफ के आसपास दिया गया है।यह फीचर हैरियर ईवी के केवल टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड 75 और एम्पावर्ड क्यूडब्लूडी (ऑल-व्हील-ड्राइव) वेरिएंट में दिया गया है। हालांकि, टाटा ने इस गाड़ी में दिए गए कलर ऑप्शन की सटीक संख्या नहीं बताई है, लेकिन इसमें लाइटिंग को अलग-अलग कलर को डिस्प्ले करने के लिए कस्टमाइज जरूर किया जा सकता है।

टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक कार में 14.5-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए इलेक्ट्रिक बॉस मोड जैसे फीचर दिए गए हैं।

किआ कैरेंस क्लाविस ईवी / किआ कैरेंस क्लाविस

किआ कैरेंस क्लाविस ( एचटीएक्स वेरिएंट से शुरू) 17.73 लाख रुपये से शुरू किआ कैरेंस क्लाविस ईवी (एचटीएक्स ईआर वेरिएंट से शुरू) 20.49 लाख रुपये से शुरू

किआ ने कैरेंस एमपीवी का अपडेटेड वर्जन कैरेंस क्लाविस मई 2025 में लॉन्च किया था। फिर, कंपनी ने जुलाई 2025 में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन कैरेंस क्लाविस ईवी भी पेश किया, जो कि भारत की पहली मास-मार्केट इलेक्ट्रिक एमपीवी कार है। कैरेंस क्लाविस के दोनों वर्जन में 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग फीचर दिया गया है, जो कि स्टैंडर्ड वर्जन में मिड-वेरिएंट एचटीएक्स से मिलता है। जबकि, इलेक्ट्रिक वर्जन में यह फीचर बेस से ऊपर वाले एचटीएक्स ईआर (एक्सटेंडेड रेंज) वेरिएंट में दिया गया है।

महिंद्रा बीई 6/एक्सईवी 9ई

बीई 6 (पैक थ्री वेरिएंट से शुरू) 26.90 लाख रुपये से शुरू एक्सईवी 9ि (पैक थ्री वेरिएंट से शुरू) 30.50 लाख रुपये से शुरू

इस लिस्ट की बाकी सभी कारों में से महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार बीई 6 और एक्सईवी 9ई में सबसे यूनीक एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप 'लाइटमीअप' दिया गया है, जो कि 16 मिलियन कलर डिस्प्ले करता है। यह लाइटिंग फीचर ना केवल डैशबोर्ड और डोर पेनल्स बल्कि इन दोनों एसयूवी कार के ग्लास रूफ में भी दिया गया है। यह लाइटिंग फीचर महिंद्रा बीई 6 और महिंद्रा एक्सईवी 9ई के केवल टॉप पैक थ्री वेरिएंट में दिया गया है। एक और खास बात यह है कि जब आप गाना बजाते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रिक कार में डिस्को लाइटिंग जैसा फीचर भी मिलता है।

2025 में लॉन्च हुई इन सभी कारों में मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग फीचर दिया गया है। आप इस दिवाली कौनसी कार को घर लाना चाहेंगे और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।