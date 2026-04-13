कंफर्म: किआ सिरोस ईवी, सोरेंटो हाइब्रिड और कार्निवल हाइब्रिड भारत में लॉन्च होंगी, जानिए क्या खास मिलेगा

किआ मोटर्स ने 2026 इन्वेस्टर डे पर भारत के लिए अपने फ्यूचर प्लान से पर्दा उठाया है। इसके तहत कंपनी की 2030 तक 10 मॉडल लॉन्च करने की योजना है, जिनमें 8 इलेक्ट्रिक कार (हाइब्रिड और ईवी) होंगी, साथ ही सालाना बिक्री को बढ़ाकर 4 लाख से ज्यादा करने का लक्ष्य है।

यह घोषणा ऐसे समय में हो रही है जब किआ मोटर भारत में पहले से ही एक मजबूत स्थिति में है। उदाहरण के लिए, सेल्टोस कंपनी का सबसे अहम प्रोडक्ट है जिसे हर महीने अच्छे बिक्री के आंकड़े मिल रहे हैं। दूसरे जनरेशन अवतार में 5-स्टार भारत एनकैप रेटिंग के साथ, इसने भीड़-भाड़ वाले कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में अपनी लोकप्रियता को और मजबूत किया है। इस साल के आखिर तक सोनेट को भी जनरेशन अपडेट मिलने वाला है, और इससे आने वाले समय में किआ इंडिया को तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

सोरेंटो हाइब्रिड: आखिरकार 3-रो एसयूवी की कमी पूरी होगी

सोरेंटो हाइब्रिड सबसे अहम घोषणाओं में से एक है, जिसे सेल्टोस के ऊपर एक थ्री-रो एसयूवी कार के तौर पर पोजिशन किया जा सकता है।

हम क्या उम्मीद कर सकते हैं:

लंबाई लगभग 4.8 मीटर होगी, जिससे यह बड़ी एसयूवी कैटेगरी में आएगी।

हाइब्रिड पेट्रोल पावरट्रेन मिलने की संभावना है, शायद 1.6-लीटर इंजन से चलेगी।

1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन भी दिया जा सकता है, जिसे भारत में सेल्टोस हाइब्रिड में इस्तेमाल करने के लिए स्थानीय स्थर पर तैयार किया जा सकता है।

कीमत लगभग 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की रेंज में होने की उम्मीद है।

स्थानीय स्तर पर तैयार हो रही एसयूवी (कोडनेम एमक्यू4आई) के साथ इसकी टक्कर हो सकती है।

साइज और पोजिशनिंग के मामले में यह महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टाटा सफारी को टक्कर देगी।

राय: यह एक ऐसा सेगमेंट है जिसे किआ ने काफी समय से खाली छोड़ रखा है। कैरेंस और कैरेंस क्लाविस में दिखावे से ज्यादा प्रैक्टिकैलिटी पर फोकस है, और साफ तौर पर ज्यादा प्रीमियम थ्री-रो एसयूवी की डिमांड ज्यादा है। हाइब्रिड पावरट्रेन इसे दूसरों से अलग बना सकता है, खासकर तब जब डीजल इंजन से जुड़े नियमों के झंझट के बिना, पेट्रोल कार से ज्यादा माइलेज मिलता हो।

कार्निवल हाइब्रिड

किआ की बेहद पसंद की जाने वाली प्रीमियम एमपीवी कार्निवल अभी भारत में केवल 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ मिलती है, लेकिन 2030 तक इसमें एक हाइब्रिड सेटअप दिया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह एमपीवी पहले से 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड में उपलब्ध है, जो 242 पीएस की पावर और 367 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और इसके साथ एक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।

हालांकि, भारतीय मॉडल के स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह साफ है कि भविष्य में हाइब्रिड ही इसका आगे रास्ता हो सकता है। यहां ध्यान दें कि कार्निवल की सबसे करीबी प्रतिद्वंदी टोयोटा वेलफायर है, जो एक हाइब्रिड पावरट्रेन में आती है। इससे ग्राहकों को ज्यादा इंजन ऑप्शन भी मिलेंगे।

राय: कार्निवल हमेशा से थोड़ी हटकर, प्रीमियम और कंफर्टेबल रही है, लेकिन असल में मेनस्ट्रीम नहीं है। हाइब्रिड इंजन इसे भविष्य के लिए और ज्यादा तैयार बना सकता है, खासकर मेट्रो शहरों में जहां डीजल गाड़ी को लेकर लोगों की सोच धीरे-धीरे बदल रही है। हालांकि इसकी कीमत सबसे अहम होगी। अगर इसकी प्राइस ज्यादा बढ़ जाती है तो अतिरिक्त टेक्नोलॉजी के बावजूद इसके सिर्फ एक खास वर्ग पर सीमित रहने का खतरा बना रहेगा।

सिरोस ईवी

उम्मीद है कि किआ मोटर्स इस साल के आखिर तक सिरोस ईवी को पेश करेगी, जो शायद किआ की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक गाड़ी हो सकती है।

यह पिछले साल लॉन्च हुई सिरोस के बाद आ रही है, यह एक स्पेशियस सब-4 मीटर एसयूवी है जो इस सेगमेंट में थोड़े अलग अंदाज में आती है। हालांकि इसका डिजाइन कुछ लोगों को पसंद आ सकता है और कुछ को नहीं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ये एक फीचर से भरपूर पैकेज है, जिसमें रिक्लाइनिंग के साथ पीछे वेंटिलेटेड सीट जैसी खूबियां हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में वास्तव में काफी काम आती हैं।

क्या उम्मीद कर सकते हैं:

कैरेंस क्लाविस ईवी के नीचे पाजिशन किया जाएगा।

संभावित कीमत 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

फुल चार्ज में रेंज (सर्टिफाइड) 370 किलोमीटर तक हो सकती है।

राय: यहीं से बिक्री में भारी उछाल आ सकता है। भारत में एंट्री लेवल ईवी सेगमेंट में मुकाबला तेज होता जा रहा है, और अब ग्राहक इस प्राइस रेंज में इलेक्ट्रिक गाड़ी के विकल्प लेने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर किआ अपनी खूबियों जैसे फीचर से भरपूर केबिन, दमदार डिजाइन और आक्रामक कीमत को दोहरा पाती है, तो सिरोस ईवी नेक्सन ईवी और दूसरी इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले बाजार में अपनी अच्छी पकड़ बना सकती है।

अन्य फ्यूचर प्लान

इन प्रोडक्ट के अलावा, किआ की योजना में ये चीजें भी शामिल हैं:

अपने नेटवर्क को बढ़ाकर 800 टचपॉइंट तक ले जाना

लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना

सालना बिक्री का लक्ष्य 4.1 लाख

2030 तक 7.6 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल करने का लक्ष्य

किआ के पास पहले से अच्छी ब्रांड पहचान और शानदार प्रोडक्ट पाइपलाइन है, अब अगला कदम कंपनी को अपना दायरा बढ़ाना है और साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने की दिशा में सरकारी नियमों और बाजार के बदलावों के हिसाब से खुद को ढालना है।

कारदेखो का क्या है कहना

किआ का भारत के लिए रोडमैप कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक व्यवस्थित योजना है। फीचर से भरपूर पैकेज और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग की बदौलत सेल्टोस कंपनी का लोकप्रिय प्रोडक्ट बना हुआ है, जबकि आगामी मॉडल्स का मकसद कंपनी की मौजूदा लाइनअप में मौजूद कमियों को पूरा करना है।

सोरेंटो हाइब्रिड प्रीमियम एसयूवी कार सेगमेंट में किआ की मौजूदगी को और मजबूत कर सकती है, कार्निवल हाइब्रिड एक खास पेशकश में एक और विकल्प जोड़ती है, और सिरोस ईवी बिक्री के आंकड़ों के हिसाब से सबसे अहम प्रोडक्ट साबित हो सकती है।

सबसे बड़ा सवाल कंपनी के इरादे का नहीं, बल्कि उसे पूरा करने का है। कीमत, लोकल प्रोडक्शन, और हाइब्रिड गाड़ियों की भारत में परफॉर्मेंस, यही चीजें तय करेंगी कि कंपनी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ा पाती है या फिर गाड़ियों की लंबी रेंज का पोर्टफोलियो बनकर रह जाता है।

किआ की आगामी गाड़ियों को लेकर आपकी क्या राय है? आप कौनसी गाड़ी का बेशब्री के इंतजार कर रहे हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।