    नवंबर 2025 में लॉन्च हुई इन सभी कारों पर डालिए एक नजर

    प्रकाशित: दिसंबर 02, 2025 11:58 am । स्तुति

    142 Views
    इस लिस्ट में पॉपुलर मास-मार्केट कारों का दबदबा है, साथ ही कुछ लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शामिल हैं

    Cars Launched In November

    नवंबर 2025 का महीना कार के शौकीन लोगों के लिए काफी अच्छा रहा। पिछले महीने कई सारी मास मार्केट और प्रीमियम कारों को लॉन्च होते देखा गया जिसमें ना केवल सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू शामिल रही, बल्कि टाटा सिएरा को भी ज्यादा मॉडर्न अवतार में पेश किया गया। यदि आपने नवंबर के लॉन्च अपडेट मिस कर दिए हैं तो यह खबर आपके काफी काम की रहेगी। नवंबर 2025 में कौनसी कारें हुई लॉन्च, आइए डालते हैं इस पर एक नजर :- 

    2025 हुंडई वेन्यू 

    कीमत :  7.90 लाख रुपये से 15.69 लाख रुपये 

    सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू नवंबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च में से एक रही । इस गाड़ी की डिजाइन नई हुंडई एसयूवी क्रेटा और एक्सटर जैसी है और इसके केबिन को भी बड़ा अपडेट दिया गया है। 2025 हुंडई वेन्यू में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं जिसमें 12.3-इंच डुअल डिस्प्ले (एक सेंट्रल इंफोटेनमेंट यूनिट के लिए और दूसरा ड्राइवर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए), वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सिंगल-पेन सनरूफ शामिल हैं। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है।

    Hyundai Venue

    नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार में पुराने मॉडल वाले पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, इसमें किआ सोनेट वाला डीजल-ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन शामिल किया गया है। स्टैंडर्ड वेन्यू के अलावा हुंडई ने नई वेन्यू एसयूवी का एन लाइन वर्जन भी पेश किया है जिसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इसमें पहले की तरह 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है।  

    2025 टाटा सिएरा 

    कीमत : 11.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री)

    नवंबर में लॉन्च होने वाली दूसरी कार टाटा सिएरा रही। नई टाटा सिएरा, जिसे पहले ऑटो एक्सपो 2023 में कॉन्सेप्ट वर्जन में शोकेस किया गया था, की 30 साल बाद न्यू जनरेशन अवतार में फिर से वापसी हो गई है। यह गाड़ी फिलहाल केवल इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) वर्जन में उपलब्ध है। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, छह एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस, 360-डिग्री कैमरा और ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Tata Sierra

    नई टाटा सिएरा एसयूवी कार में पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन : 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल दिए गए हैं। इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। नई टाटा सिएरा फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) कार है, लेकिन टाटा ने कंफर्म किया है कि इसका ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्ल्यूडी) वर्जन भी पेश किया जाएगा। 

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस 

    कीमत : 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री)

    महिंद्रा एक्सयूवी 700 के ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन एक्सईवी 9एस को नवंबर 2025 के आखिर में स्क्रीम इलेक्ट्रिक इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, 540-डिग्री कैमरा, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, सात एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस, और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Mahindra XEV 9S

    इसमें ना सिर्फ एक्सईवी 9ई वाले बैटरी पैक ऑप्शन 59केडब्लूएच और 79केडब्लूएच दिए गए हैं, बल्कि इसमें मिड-लेवल 70केडब्लूएच यूनिट भी शामिल की गई है। इन तीनों बैटरी पैक ऑप्शन के साथ सिंगल रियर-एक्सेल माउंटेड मोटर दी गई है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी फेज 1 + 2) 679 किलोमीटर (चुने गए पावरट्रेन अनुसार) है। 

    महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन 

    कीमत : 23.69 लाख रुपये से 24.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री) 

    नंवबर 2025 में महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला एडिशन को स्क्रीम इलेक्ट्रिक इवेंट में लॉन्च किया गया। यह गाड़ी दो वेरिएंट में उपलब्ध है और इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं जिसमें नई सर्कुलर प्रोजेक्टर हेडलाइट और आकर्षक एलईडी डीआरएल्स शामिल हैं। इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाले फीचर दिए गए हैं जिसमें दो 12.3-इंच स्क्रीन, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, छह एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं।

    Mahindra BE 6 Formula E Edition 

    महिंद्रा बीई 6 गाड़ी में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि फॉर्मूला ई एडिशन में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड 268पीएस रियर-व्हील ड्राइव पावरट्रेन के साथ बड़ी 79केडब्ल्यूएच यूनिट दी गई है। यह एक रियर-व्हील-ड्राइव कार है और इसकी सर्टिफाइड रेंज 682 किलोमीटर है। 

    पोर्श केएन इलेक्ट्रिक 

    कीमत : 1.76 करोड़ रुपये से 2.26 करोड़ रुपये 

    नवंबर 2025 में लॉन्च होने वाले दो लग्जरी मॉडल्स में से एक पोर्श केएन इलेक्ट्रिक रही। पिछले महीने केएन टर्बो इलेक्ट्रिक को भी पेश किया गया, जो कि पोर्श का अब तक का सबसे पावरफुल प्रोडक्शन मॉडल है। केएन इलेक्ट्रिक में स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। केएन इलेक्ट्रिक कार में हीटेड स्टीयरिंग व्हील, सीटें (वेंटिलेशन फंक्शन के साथ भी उपलब्ध), डोरपैड और आर्मरेस्ट, 14.25-इंच ओएलईडी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और एम्बिएंट लाइटिंग के साथ पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Porsche Cayenne Electric

    केएन इलेक्ट्रिक और केएन टर्बो इलेक्ट्रिक में 113 केडब्लूएच बैटरी पैक और डुअल-मोटर एडब्लूडी सेटअप स्टैंडर्ड दिया गया है। स्टैंडर्ड केएन इलेक्ट्रिक में लगी पावरट्रेन 442 पीएस की पावर और 835 एनएम का टॉर्क देती है, जबकि केएन टर्बो वर्जन में लगी पावरट्रेन 1156 पीएस की पावर और 1500 एनएम का टॉर्क देती है। इसकी डब्लूएलटीपी सर्टिफाइड रेंज क्रमशः 642 किलोमीटर और 623 किलोमीटर है। 

    मिनी कंट्रीमैन एसई ऑल4 

    कीमत : 66.90 लाख रुपये 

    नवंबर 2025 में स्टैंडर्ड कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक का ज्यादा पावरफुल और स्पोर्टी वर्जन मिनी कंट्रीमैन एसई ऑल4 भी पेश किया गया। भारत में इसे इंपोर्ट करके बेचा जाएगा। इसमें कंपनी के जॉन कूपर वर्क्स (जेसीडब्लू) डिजाइन ट्रेट अपनाए गए हैं। इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक ग्लास रूफ, हेड्स-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और कई एयरबैग जैसे फीचर दिए गए हैं।

    Mini Countryman SE All 4

    कंट्रीमैन एसई ऑल4 कार में 66.45 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और डुअल मोटर एडब्ल्यूडी सेटअप दिया गया है जिसका पावर आउटपुट 317 पीएस और 494 एनएम है। कंट्रीमैन एस4 की डब्लुएलटीपी सर्टिफाइड रेंज 440 किलोमीटर है।  

    नवंबर 2025 में इन सभी कारों को लॉन्च किया गया। आप इनमें से कौनसी कार को खरीदना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 

