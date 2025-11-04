नई 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन लॉन्च, कीमत 10.55 लाख रुपये से शुरू

प्रकाशित: नवंबर 04, 2025 06:03 pm । सोनू

अगर आप वेन्यू का ज्यादा फन-टू-ड्राइव वर्जन चाहते हैं तो इसे चुनें!

हुंडई ने 2025 वेन्यू एन लाइन को भारत में लॉन्च कर दिया है और इसकी कीमत 10.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। स्टैंडर्ड वेन्यू की तुलना में एन लाइन एक स्पोर्टी विकल्प है, जिसमें अंदर और बाहर कुछ बदलाव किए गए हैं। यह उन लोगों को एक स्पोर्टी ड्राइव अनुभव देती है जिन्हें ड्राइविंग पसंद है।

कीमत

वेन्यू एन लाइन दो वेरिएंट्स: एन6 और एन10 में उपलब्ध है। बेस मॉडल एन6 की कीमत 10.55 लाख रुपये से शुरू होती है।

हुंडई वेन्यू एन लाइन वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एन6 मैनुअल 10.55 लाख रुपये एन6 डीसीटी 11.45 लाख रुपये एन10 डीसीटी 15.3 लाख रुपये

इसके साथ ही, हुंडई ने वेन्यू का स्टैंडर्ड वर्जन भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत और जानकारी आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं।

आपके लिए सही वेरिएंट: एन6 - अगर आप सभी जरूरी फीचर चाहते हैं। साथ ही, वेन्यू एन लाइन के लिए मैनुअल गियरबॉक्स वाला यह एकमात्र वेरिएंट है।

एन10 - अगर आप कोई समझौता नहीं करना चाहते और पूरा पैकेज चाहते हैं। (प्रत्येक वेरिएंट की डिटेल में जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, जल्द ही इनकी जानकारी आ रही है!)

डिजाइन: बेसिक चीजें वही, ज्यादा स्पोर्टी!

केबिन और फीचर: रेसी लुक!

वेन्यू एन लाइन का केबिन ब्लैक थीम और चमकीले लाल हाइलाइट्स की वजह से ज्यादा स्पेशल और शानदार लगता है।

हमें खासतौर पर नया स्टीयरिंग व्हील ज्यादा पसंद आया, जिसमें ‘एन’ बैजिंग और ड्राइव/ट्रेक्शन मोड बटन है। ये पोर्श जैसा फील देते हैं!

गियर नोब और सीट अपहोल्स्ट्री में भी एन ब्रांडिंग देखी जा सकती है, जिससे केबिन ज्यादा स्पेशल लगता है। यहां तक कि एम्बिएंट लाइटिंग भी लाल है, जबकि स्टैंडर्ड कार में सफेद है।

बाहर से थोड़ी बड़ी होने के कारण पैसेंजर के लिए केबिन स्पेस बेहतर होना चाहिए, खासकर पीछे वाली सीटों पर।

फीचर हाइलाइट्स

दो 12.3-इंच स्क्रीन: ये इस सेगमेंट में सबसे बड़ी स्क्रीन में से एक है और एन लाइन वेरिएंट में खास ग्राफिक्स मिलते हैं। टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट अब वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट करता है।

इंफोटेनमेंट सिस्टम को 8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम (पुराने मॉडल के 6-स्पीकर सेटअप से अपग्रेड) के साथ पेयर करने पर एक दमदार ऑडियो अनुभव मिलेगा।

ड्राइव/ट्रेक्शन मोड: ये इंजन/ईएसपी मैपिंग को बदलकर आपको जरूरी ड्राइविंग अनुभव देते हैं।

सिंगल-पैन सनरूफ अपना काम करता है, लेकिन आपको वह हवादार अहसास नहीं मिलता जो किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की पैनोरमिक यूनिट से मिलता है।

लेवल-2 एडीएएस अब पहले से उपलब्ध लेवल-1 एडीएएस सिस्टम से एक अपग्रेड है। यह निश्चित रूप से एक अच्छा फीचर है, लेकिन भारतीय ड्राइविंग कंडिशन में इसकी उपयोगिता पर सवाल बना हुआ है।

अन्य हाइलाइट्स

पुश बटन स्टार्ट स्टॉप

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

वायरलेस फोन चार्जर

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

पीछे एसी वेंट्स

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

इंजन

हुंडई वेन्यू एन लाइन में एक टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है। यहां देखिए इसकी पूरी जानकारी:

इंजन गियरबॉक्स पावर/टॉर्क उद्देश्य 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल 6-लीटर टर्बो-पेट्रोल/ 7-स्पीड डीसीटी 120 पीएस / 172 एनएम मजेदार ड्राइव के लिए यह सही इंजन है। सिटी ड्राइव और हाईवे पर ओवरटेक करने के लिए इसमें काफी पावर है।

सेफ्टी

हालांकि बेसिक सेफ्टी फीचर पहले जैसा ही है, लेकिन अब हुंडई ने वेन्यू में एडीएएस को लेवल-1 से लेवल-2 पर अपग्रेड किया है। इसका मलतब है कि अब इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर हैं। इसमें आगे पार्किंग सेंसर, और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे कुछ काम के अतिरिक्त फीचर भी हैं। साथ ही, हुंडई का दावा है कि वेन्यू का चेसिस अब ज्यादा मजबूत है और जाहिर है इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग को लेकर भी उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं। इसके टॉप सेफ्टी फीचर इस प्रकार हैं:

6 एयरबैग

ईबीडी के साथ एबीएस

360 डिग्री कैमरा

आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रक

हिल असिस्ट

आपको क्या पता होना चाहिए: एडीएएस को लेवल-1 से लेवल-2 में अपग्रेड करना एक अच्छा फैसला है।

इसमें 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, साथ ही ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे खास फीचर भी शामिल हैं।

नई वेन्यू कार से अच्छी क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं।

हमारी राय - क्या आपको इसे बुक करना चाहिए?

अगर आपको हुंडई वेन्यू पसंद है और अगर आप वैसे ही पैकेज के साथ ज्यादा मजेदार ड्राइविंग अनुभव भी चाहते हैं, तो फिर आपको निश्चित रूप से वेन्यू एन लाइन एसयूवी कार लेनी चाहिए। हम जल्द ही हुंडई वेन्यू एन लाइन न्यू मॉडल को चलाकर देखेंगे और फर्स्ट ड्राइव रिव्यू देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।

हुंडई वेन्यू एन लाइन कंपेरिजन

अगर आपको एक स्पोर्टी छोटी कार चाहिए तो यहां कुछ और विकल्प हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:

क्या आप इनके बजाए हुंडई वेन्यू एन लाइन को खरीदना पसंद करेंगे। हमें नीचे कमेंट में अपने विचार बताएं।