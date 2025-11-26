कंफर्म! 2025 टाटा सिएरा में जल्द मिलेगा ऑल व्हील ड्राइव!

टाटा सिएरा का लंबे समय से लोग बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था और अब कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखकर इसे आखिरकार पेश कर दिया है। नई बोल्ड स्टाइलिंग, नया केबिन लेआउट, सेगमेंट में पहली बार पेश किए गए फ़ीचर्स और पेट्रोल व डीज़ल दोनों इंजन विकल्पों के कारण अब ये काफी चर्चाओं में बनी हुई है।

लेकिन एक बात जो और भी ज़्यादा खास रही, वह थी अपकमिंग ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्ल्यूडी) पावरट्रेन की घोषणा। इससे सिएरा इस सेगमेंट में ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन के साथ उपलब्ध कुछ चुनिंदा कारों में से एक बन जाएगी। हालांकि, इसमें एक पेच है जिसकी चर्चा हमने आगे की है।

सिएरा ऑल व्हील ड्राइव- क्या है असली डील?

चूंकि आईसीई-पावर्ड सिएरा के स्पेसिफिकेशन पहले ही सबके सामने आ चुके हैं, जिसमें दो पेट्रोल और एक डीज़ल इंजन का विकल्प दिया गया है, हमें लगता है कि यह ग्राफ़िक लोगों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए एक टीज़र मात्र था।

हम यह नहीं कह रहे कि यह ग़लत है; बल्कि, इसे बहुत ही चतुराई से रखा गया है। आइए कुछ बिंदुओं को जोड़ते हैं। हैरियर ईवी पहले से ही ऑल-व्हील ड्राइव कॉन्फिग्रेशन में उपलब्ध है, इसलिए हर एक्सल पर एक मोटर लगाना और सिएरा ईवी के साथ ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप बनाना लगभग तय ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह वाकई एक बड़ा आश्चर्य होगा।

तो, कार के आईसीई वर्जन को समर्पित प्रेजेंटेशन में यह कहना कि सिएरा में जल्द ही ऑल-व्हील ड्राइव मिलेगा, लोगों की उत्सुकता बनाए रखने का एक तरीका हो सकता था। क्योंकि तकनीकी रूप से यह कहना गलत नहीं है कि यह 'आने वाला है', बस उन्हें इस बारे में अस्पष्टता है कि इस एसयूवी के किस वर्जन में यह विकल्प होगा।

टाटा ने पुष्टि की है कि नया आर्गोस आर्किटेक्चर वास्तव में ऑल व्हील ड्राइव मैकेनिकल का उपयोग करने में सक्षम है, इसलिए हमें इसका उत्तर बहुत जल्द ही पता चल सकता है!

टाटा सिएरा ओवरव्यू

टाटा सिएरा का नया अवतार मूल सिएरा की खूबियों पर बेस्ड है, लेकिन इसमें मॉर्डन स्टाइलिंग के संकेत भी मिलते हैं। ये कार बोल्ड और बॉक्सी दिखती है, लेकिन ज़्यादा मस्कुलर या रग्ड नहीं। आगे और पीछे की तरफ़ एंड-टू-एंड सिंगल-पीस लाइटिंग सेटअप इसे पूरी तरह से मॉर्डन लुक देता है, जबकि साइड प्रोफाइल स्पष्ट रूप से ओरिजनल मॉडल की अल्पाइन विंडो से इंस्पायर्ड है।

लेकिन निश्चित रूप से, मॉर्डन सेफ्टी फीचर्स का पालन करने और एडिशनल डोर को एडजस्ट करने के लिए फ़ॉर्मूले में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें 6 ​कलर के विकल्प दिए गए हैं, और आप इन्हें हमारी टाटा सिएरा कलर्स स्टोरी में देख सकते हैं।

अंदर कदम रखते ही, आपको डुअल-टोन केबिन के साथ एक शानदार अनुभव मिलेगा जिसमें सॉफ्ट-टच लेदरेट मेटेरियल का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। स्टोरेज विकल्पों में बदलाव किया गया है, सीटें नई हैं, कंट्रोल नए हैं, और इसमें काफी स्पेस भी मिलता है । टाटा ने चतुराई से पैकेजिंग करके पीछे के यात्रियों के लिए अच्छी-खासी जगह बनाई है, और आप यहां देख सकते हैं कि अलग-अलग कद-काठी वाले लोगों के लिए इसमें कितनी जगह है।

और टाटा के ठेठ अंदाज़ में, उन्होंने इसे इतनी टेक्निकल फीचर्स से लैस किया है कि इससे ज्यादा कीमतों वाली कारें भी इसके फीचर्स पर सवाल उठाएंगी। इस कार में तीन-स्क्रीन सेटअप शामिल है, जिसमें ड्राइवर के लिए 10.25 इंच का डिस्प्ले, बीच में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर के लिए एक और 12.3 इंच का डिस्प्ले शामिल है। पैसेंजर के लिए भी इसमें कई दिलचस्प फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि टाटा का आर्केड ऐप जिससे आप कई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, शो देख सकते हैं और यहां तक कि कंट्रोलर और गेम भी कनेक्ट कर सकते हैं!

बाकी की फीचर्स में ड्राइवर के लिए मेमोरी फ़ंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीटें, साउंडबार के साथ 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, रियर सन शेड्स, वायरलेस फ़ोन चार्जर और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं।



सेफ्टी किट की बात करें तो इसमें छह एयरबैग, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, एबीएस के साथ ईबीडी, आईएसओफिक्स माउंट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और 20+ लेवल-2 एडीएएस (ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस) फ़ीचर मिलते हैं। अभी तक कोई क्रैश टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन टाटा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, सिएरा को भी 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिलनी चाहिए।

पावरट्रेन की बात करें तो, सिएरा में तीन इंजन विकल्प उपलब्ध हैं जिनमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन शामिल है। हर इंजन के साथ अलग-अलग ट्रांसमिशन विकल्प उपलब्ध हैं, और आप नीचे दी गई टेबल में इनकी जानकारी देख सकते हैं।

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल आउटपुट 106पीएस / 145एनएम 160पीएस / 255एनएम 118पीएस / 260एनएम (मैनुअल) और 280एनएम (ऑटोमैटिक) ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल/7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड ऑटोमैटिक 6-स्पीड मैनुअल/6-स्पीड ऑटोमैटिक

फिलहाल, टाटा ने केवल इसके बेस स्मार्ट+ वेरिएंट की कीमत का खुलासा किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। सिएरा की पूरी कीमत दिसंबर के पहले हफ्ते में सामने आएगी।

ये कार कुल सात वेरिएंट में उपलब्ध है, और आप इन्हें 16 दिसंबर से बुक कर सकते हैं। डिलीवरी 16 जनवरी, 2026 से शुरू होगी। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन से है।

