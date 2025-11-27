महिंद्रा एक्सईवी 9एस भारत में 19.95 लाख रुपये कीमत पर लॉन्च, यहां देखें पूरी प्राइस लिस्ट और फीचर

संशोधित: नवंबर 27, 2025 12:51 pm | स्तुति

महिंद्रा एक्सईवी 9एस में एक्सईवी 9ई वाले सभी एडवांस फीचर दिए गए हैं, लेकिन यह अतिरिक्त रो और सीटों के साथ बेहतर वर्सेटिलिटी प्रदान करती है

महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह एक्सयूवी400, बीई6 और एक्सईवी 9ई के बाद कंपनी की चौथी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस: कितनी है कीमत?

महिंद्रा एक्सईवी 9एस के बेस वेरिएंट पैक वन अबव 59 केडब्ल्यूएच की कीमत 19.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट पैक थ्री अबव 79 केडब्लूएच की प्राइस 29.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) पैक वन अबव 59केडब्लूएच 19.95 लाख रुपये पैक वन अबव 79केडब्लूएच 21.95 लाख रुपये पैक टू अबव 59केडब्लूएच 24.45 लाख रुपये पैक टू अबव 79केडब्लूएच 25.45 लाख रुपये पैक थ्री 79केडब्लूएच 27.35 लाख रुपये पैक थ्री अबव 79केडब्लूएच 29.45 लाख रुपये

महिंद्रा एक्सईवी 9एस: डिजाइन

महिंद्रा एक्सईवी 9एस में महिंद्रा की हाल ही में लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक कारों वाली नई डिजाइन थीम अपनाई गई है। इस गाड़ी की डिजाइन एक्सईवी 9ई से काफी मिलती जुलती है और इसकी शेप एक्सयूवी 700 जैसी है।

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के आगे का लुक एक्सईवी 9ई से काफी इंस्पायर्ड है।

आगे की तरफ इसमें एक्सईवी 9ई जैसे स्टाइलिंग एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें आकर्षक एल-शेप्ड कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलाइट के लिए ट्राएंगुलर क्लस्टर, क्लोज़्ड-ऑफ ग्रिल और इल्युमिनेटेड महिंद्रा लोगो शामिल है।

क्या आप जानते हैं? महिंद्रा एक्सयूवी 700 पेट्रोल/डीजल वर्जन को भी मिलते जुलते डिजाइन अपडेट दिए जा सकते हैं!

एक्सईवी 9ई की साइड प्रोफाइल की शेप एक्सयूवी700 से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कई ईवी-स्पेसिफिक एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें एरो स्टाइल 18-इंच अलॉय व्हील्स शामिल हैं।

इस गाड़ी की पीछे की डिजाइन एक्सयूवी700 से मिलती जुलती है। इसमें एलईडी टेललाइट को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है जिससे यह अब ज्यादा शार्प नजर आती है।

नंबर जो मायने रखते हैं



लंबाई: 4737मिलीमीटर | चौड़ाई: 1900मिलीमीटर | ऊंचाई: 1745मिलीमीटर

ग्राउंड क्लीयरेंस: 201मिलीमीटर | 219मिलीमीटर (बैटरी के साथ)

बूट स्पेस: 527 लीटर (तीसरी रो नीचे करने पर)

इस गाड़ी में बंपर को थोड़ा अपडेट किया गया है, लेकिन इसकी डिजाइन जानी पहचानी लगती है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस सात कलर ऑप्शन : स्टेल्थ ब्लैक, रूबी वेलवेट, नेबुला ब्लू, मिडनाइट ब्लैक, डेजर्ट मिस्ट, एवरेस्ट व्हाइट में उपलब्ध है।

टिप:



एक्सटीरियर पर इसमें ग्लॉस ब्लैक पैनल का काफी इस्तेमाल हुआ है। इसे धूल और खरोंच से बचाने के लिए पीपीएफ लगवाने के बारे में सोचें।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस : इंटीरियर या लिविंग रूम?

महिंद्रा एक्सईवी 9एस का केबिन एक्सईवी 9ई जैसा है। इसमें स्टैंडर्ड एक्सयूवी700 जैसा डैशबोर्ड दिया गया है जिस पर अब सिंगल-पीस ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलता है और इसके केबिन की डिजाइन को थोड़ा अपडेट किया गया है।

चुने गए वेरिएंट अनुसार आपको डैशबोर्ड पर दो या तीन स्क्रीन सेटअप मिल सकेगा।

इसमें लाइट ब्लैक, ब्लैक और व्हाइट कलर केबिन थीम के साथ व्हाइट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है जो इसे काफी स्पेशियस लुक देती है।

इसमें एक्सईवी 9ई जैसा 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इस पर फिजिकल बटन दिए गए हैं जो टच-सेंसिटिव कंट्रोल की तरह लगते हैं।

सभी एसी कंट्रोल्स स्क्रीन का ही हिस्सा है और इसके लिए कोई डेडिकेटेड कंट्रोल पैनल नहीं दिया गया है।

इसमें ओपनेबल पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जो इसके केबिन को काफी हवादार अहसास दिलाता है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस : स्पेस और बूट

दूसरी रो में स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन के साथ एक्सईवी 9एस आपको कई तरह की सीटिंग ऑप्शन देती है। अगर तीसरी रो में कोई नहीं बैठा है, तो आप 6 फुट लंबे व्यक्ति को आरामदायक तरह से बैठने के लिए काफी जगह खाली कर सकते हैं।

हालांकि, तीसरी रो पर वयस्क पैसेंजर को बैठ कर इतना कंफर्टेबल एक्सपीरिएंस नहीं मिल सकेगा, यह सीट फैमिली में किसी छोटे बच्चों या किसी पालतू जानवर के बैठने के लिए ही अच्छी है।

जहां तक बूट स्पेस की बात है इसमें तीसरी रो को फोल्ड करने पर 527 लीटर की बूट स्पेस मिल पाती है। इस गाड़ी में बोनट के नीचे 150-लीटर फ्रंक भी मिलता है, जिसे छोटे मोटे बैग्स या ओवरनाइटर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्या आप जानते हैं? महिंद्रा एक्सईवी 9एस की केबिन हाइट सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, जिससे इसमें ऊंची हाइट वाली पैसेंजर को हेडरूम की कमी बिलकुल नहीं लगेगी।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस : कई सारे फीचर!

महिंद्रा एक्सईवी 9एस एक फीचर लोडेड 7-सीटर मास मार्किट एसयूवी कार है जिसमें यह सभी फीचर दिए गए हैं :-

फीचर नोट 12.3-इंच टचस्क्रीन इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है। इसके ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं और रिस्पांस टाइम शानदार है। 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले एक्सईवी 9ई जैसी यूनिट। अच्छा रिजॉल्यूशन और एनिमेशन। गाड़ी से जुड़ी जानकारी अच्छे से दिखाता है। 12.3-इंच फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले फ्रंट पैसेंजर के लिए तीसरा डेडिकेटेड डिस्प्ले। कार से जुड़ा एक स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड और कंटेंट स्ट्रीमिंग की सुविधा देता है। पैनोरमिक सनरूफ खुलने वाला सनरूफ केबिन को ज्यादा हवादार दिखाता है। फ्रंट सीट वेंटिलेशन कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है। इस्तेमाल करने के लिए स्क्रीन एक्सेस करनी होगी। 540° कैमरा कई सारे मोड और व्यूइंग एंगल टाइट स्पॉट में पार्किंग को आसान बनाते हैं। यह कार के नीचे का फीड भी दिखाता है। 16- स्पीकर हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम शानदार ऑडियो क्वालिटी के साथ बेहतरीन साउंड एक्सपीरिएंस डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल केबिन में ड्राइवर और को-ड्राइवर साइड के लिए अलग-अलग टेम्परेचर सेट करें बीवाईओडी (ब्रिंग यॉर ओन डिवाइस) टैबलेट से जोड़ने के लिए आगे की सीटों के पीछे माउंट होता है।

अन्य हाइलाइट:

कीलेस एंट्री

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

एआर हेड-अप डिस्प्ले

ऑटोमैटिक हेडलैंप

ऑटोमेटिक वाइपर

रियर एसी वेंट

लेदरेट अपहोल्स्ट्री

फन फैक्ट : एक्सईवी 9एस इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इकलौती इलेक्ट्रिक महिंद्रा कार है जिसमें ओपनेबल पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस : क्या यह गाड़ी फैमिली के लिए सुरक्षित है?

महिंद्रा एक्सईवी 9एस में कई सारे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं जिसमें यह शामिल हैं :-

6 एयरबैग

एबीएस के साथ ईबीडी

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल

हिल असिस्ट

रियरव्यू कैमरा

आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

रियर डिफॉगर

रिवर्स पार्किंग सेंसर

जैसे ही आप इसका टॉप वेरिएंट चुनेंगे, आपको इसमें अतिरिक्त एयरबैग्स (कुल 7), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडीएएस मिलेंगे।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस एडीएएस फीचर - क्विक नोट यह सिस्टम कैमरा और रडार बेस्ड सिस्टम है जिसमें फ्रंट और रियर रडार के साथ फ्रंट-फेसिंग कैमरा दिया गया है।

फीचर हाइलाइट में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और लेन कीप असिस्ट शामिल हैं। अगर एक्सईवी 9एस में एक्सईवी 9ई जैसा एडीएएस दिया गया है तो यह भारतीय परिस्थितियों के लिए बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करने लायक होना चाहिए और आपको यह खासतौर पर अच्छी तरह से मार्क किए गए एक्सप्रेसवे पर काफी काम का लगेगा।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस : पावर पैक्ड!

स्पेसिफिकेशन महिंद्रा एक्सईवी 9एस बैटरी पैक 59 केडब्लूएच 70 केडब्लूएच 79 केडब्लूएच पावर 231 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 521 किलोमीटर 600 किलोमीटर 679 किलोमीटर संभावित रियल-वर्ल्ड रेंज 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर 500-550 किलोमीटर

नोट :

महिंद्रा एक्सईवी 9एस में तीन बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं।

इसमें चुनने के लिए चार ड्राइव मोड और पांच रिजनरेटिव ब्रेकिंग लेवल दिए गए हैं।

यह गाड़ी 0-100 किमी/घंटे की स्पीड को 7 सेकंड में तय कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड 202 किलोमीटर/घंटे है।

इसके स्मॉल बैटरी पैक वर्जन की 400 किलोमीटर के आसपास की रियल-वर्ल्ड रेंज उन लोगों के लिए काफी रहेगी जो ज्यादातर शहर में ड्राइव करने वाले हैं।

इसका बड़ा बैटरी पैक वर्जन अतिरिक्त रियल वर्ल्ड रेंज के साथ आपको लंबी दूरी के सफर में शान्ति प्रदान करेगा।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस के पहले रजिस्टर्ड ओनर्स को लाइफटाइम बैटरी वारंटी दे रही है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस : चार्जिंग ऑप्शन

स्पेसिफिकेशन महिंद्रा एक्सईवी 9एस बैटरी पैक 59 केडब्लूएच 70केडब्लूएच 79 केडब्लूएच फास्ट चार्जिंग केपेसिटी 140 किलोवाट 160 किलोवाट 180 किलोवाट 20-80% फास्ट चार्जिंग टाइम 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट चार्जिंग टाइम (7.2किलोवाट चार्जर के जरिए 0-100%) 8.7 घंटे 10.2 घंटे 11.7 घंटे चार्जिंग टाइम (11 किलोवाट चार्जर के जरिए 0-100%) 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे

हमारा विचार - क्या आपको यह गाड़ी खरीदना चाहिए?

महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार एक्सईवी 9ई पर बनी है। इसमें महिंद्रा एक्सईवी 9ई वाले कई शानदार कंफर्ट फीचर्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें एक्सईवी 9ई वाले पावरट्रेन ऑप्शन भी मिलते हैं। यह अतिरिक्त रो की वजह से ज्यादा वर्सेटाइल पैकेज साबित होता है। अगर आप फैमिली के लिए एक इलेक्ट्रिक एसयूवी कार चाहते हैं तो इसे चुनना एक अच्छा ऑप्शन होगा।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस : बुकिंग और मुकाबला

आप इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को 14 जनवरी 2026 से बुक कर सकते हैं। इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव 5 दिसंबर 2025 से शुरू होगी, जबकि यह कार पहले बैच के कस्टमर्स को 23 जनवरी 2026 से मिलनी शुरू होगी। महिंद्रा एक्सईवी 9एस का सीधा मुकाबला किसी से नहीं रहेगा, लेकिन इसका कंपेरिजन अपकमिंग टाटा सफारी ईवी से होगा। यह गाड़ी बीवाईडी ईमैक्स 7 और टाटा हैरियर ईवी के मुकाबले अच्छा ऑप्शन साबित होगी।