पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन का प्रोडक्शन बढ़ा, टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन लॉन्च, टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका में वापसी की, और बहुत कुछ

पिछले सप्ताह भारत के कार बाजार में काफी हलचल रही। हमें महिंद्रा और टोयोटा स्पेशल एडिशन के बारे में कुछ अपडेट मिले, मारुति ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और अपकमिंग स्कोडा व टाटा कार को टेस्ट करते देखा गया। साथ ही वोल्वो और विनफास्ट जैसी विदेशी कंपनियों के भी कुछ अपडेट मिले, वहीं टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका में फिर से वापसी की।

यहां हम पिछले सप्ताह की सभी टॉप कार न्यूज पर एक नजर डालते हैं:

महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन का प्रोडक्शन बढ़ा

महिंद्रा ने बीई 6 बैटमन एडिशन का प्रोडक्शन बढ़ाया है, पहले इसकी 300 यूनिट तैयार करने की योजना थी, लेकिन अब जनता की जबरदस्त मांग को देखते हुए इसकी कुल 999 यूनिट बेची जाएगी। ‘द डार्क नाइट ट्रिलॉजी’ से प्रेरित बीई 6 की बुकिंग 23 अगस्त से शुरू हुई।

टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन लॉन्च

टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन भारत में लॉन्च हो गई है, इसे स्टैंडर्ड मॉडल के लॉन्च के वक्त शोकेस किया गया था। इसे कंपनी की फ्लैगशिप हाइब्रिड सेडान के स्पोर्टी वेरिएंट के तौर पर पेश किया गया है और प्राइस व पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें बिना अतिरिक्त कीमत पर एसेसरी किट और कुछ नए कंफर्ट फीचर दिए गए हैं।

टोयोटा ग्लैंजा हुई महंगी

टोयोटा ग्लैंजा की कीमत में 12,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। ग्लैंजा के टॉप मॉडल वी की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है, जबकि अन्य वेरिएंट अब ज्यादा महंगे हो गए हैं। यह बढ़ोतरी हाल ही में ग्लैंजा में किए गए सुरक्षा अपडेट के बाद हुई है, जिसमें इसके सभी वेरिएंट में छह एयरबैग स्टैंडर्ड किए गए थे।

मारुति फ्रॉन्क्स ने पांच लाख प्रोडक्शन का आंकड़ा पार किया

मारुति फ्रॉन्क्स को अप्रैल 2025 में भारत में उतारा गया था और महज 28 महीने में इसने 5 लाख यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे पहले, फ्रॉन्क्स ने लॉन्च के दस महीने बाद 1 लाख यूनिट बिक्री का रिकॉर्ड भी बनाया था।

भारत में विनफास्ट मिनियो ग्रीन डिजाइन पेंटेंट

वियतनामी कार कंपनी विनफास्ट जल्द ही विएफ7 के साथ भारत के कार बाजार में एंट्री करने वाली है और अब कंपनी ने भारत में अपनी मिनिया ग्रीन ईवी का डिजाइन पेटेंट फाइल किया है। यह एक कॉम्पैक्ट थ्री-डोर इलेक्ट्रिक हैचबैक है जिसकी लंबाई करीब 3 मीटर है और लॉन्च के बाद इसकी टक्कर एमजी कॉमेट ईवी से रह सकती है।

हुंडई एक्सटर में नया कलर और एसेसरीज हुई शामिल

हुंडई ने एक्सटर के लिए एक नया प्रो एसेसरीज पैक पेश किया है। इसमें कई एक्सटीरियर एसेसरीज के साथ नया टाइटन मैट कलर शामिल है, जो क्रेटा और अल्कजार जैसी बड़ी हुंडई एसयूवी कार में पहले से दिया गया था। कंपनी ने इस माइक्रो एसयूवी के कुछ और वेरिएंट में डैशकैम भी शामिल किया है।

वोल्वो ईएक्स30 से पर्दा उठा

वोल्वो ईएक्स30 से पर्दा उठ गया है और भारत में इसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। देश में यह कंपनी की सबसे छोटी और सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होगी, और ये एक वेरिएंट में मिलेगी। ईएक्स30 को स्टाइलिश डिजाइन दिया गया है और इसे यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।

2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट टेस्ट करते दिखी

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट को भारत में टेस्ट करते देखा गया है, जिससे इसके लाइटिंग एलिमेंट्स और अन्य एक्सटीरियर डिजाइन में बदलाव की जानकारी सामने आई है। हालांकि केबिन की झलक नहीं दिखी है, उम्मीद है कि इस अपडेट के साथ स्कोडा कॉम्पैक्ट एसयूवी के डिजाइन में बड़ा बदलाव हो सकता है। नई कुशाक को 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।

2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी

टाटा पंच फेसलिफ्ट को पुणे में एक बार फिर टेस्ट करते देखा गया है, इस बार इसके पीछे वाले नए डिजाइन की झलक दिखी है, जिसमें नए कनेक्टेड एलईडी टेललाइट, एक नया बंपर और नए अलॉय व्हील नजर आए हैं। इसका ओवरऑल बॉडी शेप पहले जैसा ही है, हालांकि पिछली बार देखी गई तस्वीरों के अनुसार इसके केबिन में भी कुछ जरूरी बदलाव होंगे।

दक्षिण अफ्रीका में टाटा मोटर्स की वापसी

टाटा मोटर्स ने हैरियर, पंच, कर्व और टियागो के साथ छह साल बाद दक्षिण अफ्रीका के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में फिर से वापसी की है। कंपनी ने मोटस होल्डिंग के साथ पार्टनरशिप की है और 2026 तक अपने डीलरशिप नेटवर्क को 40 से बढ़ाकर 60 करने का लक्ष्य रखा है। हैरियर को छोड़कर, बाकी तीनों मॉडल में कुछ ऐसे इंजन विकल्प नहीं है जो इनमें भारत में उपलब्ध हैं।