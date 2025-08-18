वोल्वो ईएक्स30 से उठा पर्दा, सितंबर 2025 तक हो सकती है लॉन्च

भारत में ईएक्स30 एक वेरिएंट और एक 69 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक में मिलेगी

वोल्वो इंडिया ने अपनी नई कार वोल्वो ईएक्स30 से पर्दा उठाया है। इसे भारत में सितंबर 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है और एक महीने बाद डिलीवरी शुरू हो सकती है। यह वोल्वो की सबसे छोटी और सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होगी। इसमें आपको जाने पहचाने स्टाइल एलिमेंट्स, लंबी फीचर लिस्ट, 5-स्टार यूरो एनकैप सेफ्टी रेटिंग, और एक बैटरी पैक का विकल्प मिलेगा। अगर इस छोटी वोल्वो कार ने आपका ध्यान खींचा है, तो यहां देखिए इससे जुड़ी हर वो जानकारी जो आपको जाननी चाहिए:

डिजाइन

वोल्वो ईएक्स30 आगे से बंद ग्रिल के साथ काफी आकर्षक और फ्यूचरिस्टिक दिखती है, इसके दोनों तरफ ‘थोर के हैमर’ स्टाइल वाली एलईडी डीआरएल दी गई है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। बंद ग्रिल पेनल के बीच में वोल्वो लोगो के साथ एक होरिजोंटल बार दी गई है। बंपर पर नीचे की तरफ एयर इनटेक दिया गया है, जो बैटरी पैक और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को ठंडा रखता है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां छत में पीछे की तरफ थोड़ी ढलान दी गई है। कार के नीचे वाले हिस्से में आगे से लेकर पीछे तक ब्लैक क्लेडिंग दी गई है, हालांकि व्हील आर्क में क्लेडिंग नहीं दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें एयरोडायनामिक डिजाइन के साथ 19-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो इलेक्ट्रिक कार के स्टाइल को पूरा करते हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर की एक खासियत ये है कि जब आप इसे इलेक्ट्रिक एडजस्ट करते हैं तो केवल अंदर का शाीश ही नहीं, बल्कि पूरा मिरर हाउसिंग हिलता है।

वोल्वो ईएक्स30 का पीछे वाला हिस्सा घुमावदार दिखता है, जो वाल्वो कार की पहचान है। इसमें स्प्लिट एलईडी टेल लैंप्स, सी-पिलर से नीचे की तरफ एक वर्टिकल स्ट्रिप और नीचे एल-शेप सेक्शन दिया गया है। टॉप पर, एक रूफ-माउंटेड स्पॉइलर के साथ इंटीग्रेटेड स्टॉप लैंप दिया गया है, जबकि रग्ड टच के लिए ब्लैक बंपर दिया गया है।

केबिन

वोल्वो ईएक्स30 का केबिन हल्के ग्रे और ब्लैक ड्यूल-टोन थीम के साथ प्रीमियम दिखता है। इसका डैशबोर्ड लेआउट साफ-सुथरा है, जिस पर 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक बड़ी 12.3-इंच पोर्टरेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन दी गई है, जो जरूरी ड्राइविंग जानकारी दिखाती है। इस स्क्रीन से कार के करीब सभी फंक्शन कंट्रोल होते हैं, जिनमें नेविगेशन, मीडिया, सीट एडजस्टमेंट, और यहां तक कि मिरर व लाइट सेटिंग शामिल है।

डैशबोर्ड और दरवाजों पर रिसाइल मटेरियल से बने एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिनकी ग्रेनाइट जैसी फिनिश दी है। इसमें पावर विंडो स्विच और डोर लॉक कंट्रोल्स सेंटर कंसोल पर दिए गए हैं, जिससे दरवाजों में बटन नहीं है। आगे वाली सीटों में एडजस्टमेंट के लिए एक चौकोर डायल का इस्तेमाल होता है, और केवल ड्राइवर सीट के लिए लंबर सपोर्ट दिया गया है। इसमें पीछे एसी वेंट्स नहीं दिए गए हैं। फिक्स्ड पैनोरमिक रूफ हीट इंसुलेटेड है, लेकिन इसमें पावर्ड सनशेड नहीं है।

फीचर और सेफ्टी

वोल्वो ईएक्स30 की फीचर लिस्ट में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, वायरलेस एपल कारप्ले, 9-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, एनएफसी कार्ड की, एयर प्यूरीफायर, और ड्राइवर सीट के लिए लंबर एडजस्टमेंट के साथ आगे पावर्ड सीटें शामिल है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए वोल्वो इलेक्ट्रिक कार में 7 एयरबैग, एक 360 डिग्री कैमरा, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलाइट, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

वोल्वो ईएक्स30 में एक बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है और इसमें एक पीछे वाले एक्सल पर मोटर फिट की गई है। यहां देखिए इसकी पूरी जानकारी:

बैटरी पैक 69 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 पावर 272 पीएस टॉर्क 343 एनएम ड्राइवट्रेन ऑल-व्हील-ड्राइव एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा) 5.3 सेकंड फुल चार्ज में सर्टिफाइड रेंज 480 किलोमीटर

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

भारत में वोल्वो ईएक्स30 की कीमत करीब 42 लाख रुपये से 44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इस प्राइस रेंज में यह मिनी कूपर एसई को टक्कर दे सकती है।