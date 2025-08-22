सभी
    हुंडई एक्सटर में एक्सटीरियर एसेसरीज के साथ नया प्रो पैक हुआ शामिल, नए टाइटन ग्रे मैट कलर में लॉन्च हुई यह एसयूवी कार

    प्रकाशित: अगस्त 22, 2025 03:11 pm । स्तुति

    हुंडई एक्सटर एसयूवी में डैशकैम फीचर अब एसएक्स (ओ) एएमटी वेरिएंट के साथ भी मिलने लगा है, जो कि पहले केवल एसएक्स टेक और एसएक्स (ओ) कनेक्ट वेरिएंट के साथ मिलता था 

    • प्रो पैक में व्हील आर्क क्लैडिंग और सिल्वर फिनिश वाली साइड सिल गार्निश एक्सटीरियर एसेसरीज शामिल है। 

    • क्रेटा और अल्कजार की तरह इसमें नई मैट पेंट कलर स्कीम दी गई है। 

    • इसमें 8-इंच टचस्क्रीन, सिंगल-पेन सनरूफ और ऑटो एसी जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    • सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), डुअल-कैमरा डैशकैम और टीपीएमएस जैसे फीचर दिए गए हैं।

    • इसमें 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी का ऑप्शन दिया गया है। 

    हुंडई एक्सटर में नया प्रो पैक शामिल हुआ है जिसकी कीमत 7.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) से शुरू होती है। नए प्रो पैक में कुछ एक्सटीरियर एसेसरीज दी गई है, साथ ही इसमें हुंडई क्रेटा और हुंडई अल्कजार जैसी बड़ी एसयूवी कारों की तरह नया टाइटन ग्रे कलर ऑप्शन भी शामिल किया गया है। एक्सटर एसयूवी में डैशकैम फीचर अब कई दूसरे वेरिएंट के साथ भी मिलने लगा है। हुंडई एक्सटर माइक्रो एसयूवी में क्या कुछ नया अपडेट दिया गया है, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    क्या है नया?

    प्रो पैक के तहत यह एक्सटीरियर एसेसरीज शामिल हैं :- 

    • बोल्डर व्हील आर्क क्लैडिंग 

    • साइड सिल्वर सिल गार्निश 

    यह एसेसरीज एक्सटर को ज्यादा आकर्षक लुक देती है।

    एक्सटर माइक्रो एसयूवी में नया 'टाइटन ग्रे मैट' एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी शामिल किया गया है जिसके चलते इस गाड़ी में अब कुल आठ कलर ऑप्शन मिलते हैं। इनमें यह शामिल हैं :- 

    • टाइटन ग्रे मैट (नया)

    • टाइटन ग्रे

    • फियरी रेड

    • स्टैरी व्हाइट 

    • एबिस ब्लैक 

    • रेंजर खाकी

    • शैडो ग्रे

    इस गाड़ी में डैशकैम फीचर अब एसएक्स (ओ) एएमटी वेरिएंट के साथ भी मिलने लगा है, जो कि पहले केवल एसएक्स टेक, एसएक्स (ओ) कनेक्ट और एसएक्स (ओ) कनेक्ट नाइट एडिशन के साथ मिलता था।

    अन्य फीचर और सेफ्टी 

    Hyundai Exter dashboard

    हुंडई एक्सटर एसयूवी कार में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें सिंगल- पेन सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जर और ऑटो एसी फीचर भी दिया गया है।

    सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर और आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं।

    इंजन ऑप्शन 

    Hyundai Exter engine

    हुंडई एक्सटर गाड़ी में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है। यहां देखें इसकी पूरी जानकारी :-  

    इंजन

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.2-लीटर पेट्रोल + सीएनजी ऑप्शन 

    पावर 

    83 पीएस

    69 पीएस 

    टॉर्क

    114 एनएम

    95 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड एमटी

    *एएमटी = ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    मुकाबला 

    Hyundai Exter rear design

    हुंडई एक्सटर का मुकाबला टाटा पंच से है। यह गाड़ी निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, टोयोटा टाइजर और मारुति फ्रॉन्क्स के मुकाबले ज्यादा सस्ता ऑप्शन भी है। 

