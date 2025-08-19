सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    मारुति फ्रॉन्क्स ने 5 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन का आंकड़ा किया पार

    प्रकाशित: अगस्त 19, 2025 06:06 pm । स्तुति

    30 Views
    • Write a कमेंट

    मारुति फ्रॉन्क्स लॉन्च के 10 महीनों में सबसे तेजी से 1 लाख बिक्री का आंकड़ा छूने वाली कार भी बनी

    मारुति फ्रॉन्क्स ने अप्रैल 2023 लॉन्चिंग से लेकर अब तक 5 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। फ्रॉन्क्स कार का प्रोडक्शन 28 महीनों से चल रहा है और यह गाड़ी सब-4 मीटर सेगमेंट में लोगों के बीच पॉपुलर चॉइस बन गई है। यह कंपनी का जापान को निर्यात किया जाने वाला पहला मॉडल भी है और यह भारत से सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली कारों में से एक बनी हुई है। मारुति फ्रॉन्क्स एसयूवी में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    मारुति फ्रॉन्क्स से जुड़ी जानकारी 

    Maruti Fronx front design

    मारुति फ्रॉक्स को नेक्सा लाइनअप के तहत सब-4 मीटर क्रॉसओवर कार के तौर पर अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी को बलेनो वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, लेकिन इसकी डिजाइन एसयूवी कारों से इंस्पायर्ड है। 

    Maruti Fronx cabin

    फ्रॉन्क्स एसयूवी कार में 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 6 स्पीकर वाला आर्कमिस-ट्यून्ड साउंड सिस्टम, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, वायरलेस फोन चार्जर, पैडल शिफ्टर्स, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट फुटवेल लाइटिंग और हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिफॉगर और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं।  

    Maruti Fronx engine bay

    यह भी पढ़ें : मेड-इन-इंडिया मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को जापान एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग

    इस क्रॉसओवर कार में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन : 1.2-लीटर 4-सिलेंडर इंजन (90 पीएस/113 एनएम) और 1-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल (100 पीएस/148 एनएम) दिए गए हैं। इसमें 1.2-लीटर इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। 

    इसमें 1.2-लीटर इंजन (77.5 पीएस/98.5 एनएम) के साथ सीएनजी का ऑप्शन भी दिया गया है जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। 

    कीमत और मुकाबला 

    Maruti Fronx

    मारुति फ्रॉन्क्स की कीमत 7.59 लाख रुपये से 13.11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इस सब-4 मीटर क्रॉसओवर का मुकाबला टोयोटा टाइजर से है। यह गाड़ी मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन, किआ सिरोस और स्कोडा कायलाक जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार के मुकाबले भी एक अच्छा ऑप्शन है।

    was this article helpful ?

    मारुति फ्रॉन्क्स पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    K
    konge sahebrao maruti
    Aug 19, 2025, 5:03:00 PM

    When lounched fronx Strong hybrid version & what is price please inform.

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply

      कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

      कार न्यूज़

      • ट्रेंडिंग न्यूज़
      • ताजा खबरें

      संबंधित समाचार

      ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

      • लेटेस्ट
      • अपकमिंग
      • पॉपुलर
      सभी नई कारें देखें
      सभी अपकमिंग कारें देखें
      सभी पॉपुलर कारें देखें

      सभी ब्रांड्स

      सभी ब्रांड देखें
      होम
      नई कारें
      न्यूज़
      मारुति फ्रॉन्क्स ने 5 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन का आंकड़ा किया पार
      *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
      भारत का #1

      सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

      कार बेचें

      हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

      ऑफर

      अपडेट रहें और पैसे बचाएं

      तुलना

      सही कार चुनें

      © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

      ×
      हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है