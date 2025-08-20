विनफास्ट ने भारत में मिनियो ग्रीन ईवी की डिजाइन करवाई पेटेंट

3-मीटर लंबी मिनियो ग्रीन ईवी का सीधा मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी से हो सकता है

विनफास्ट ने भारत में अपनी आगामी स्मॉल इलेक्ट्रिक कार मिनियो ग्रीन की डिजाइन पेटेंट करवाई है। यदि यह 3-डोर कॉम्पेक्ट सिटी ईवी भारत में लॉन्च होती है तो इसे मौजूदा एमजी कॉमेट ईवी वाले सेगमेंट में पोजिशन किया जाएगा और यह भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बन सकती है। यहां देखें मिनियो ग्रीन से जुड़ी जानकारी :-

विनफास्ट मिनियो ग्रीन : क्या कुछ मिलेगा खास?

पेटेंट की गई तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि इसकी प्रोफाइल बॉक्सी होगी, हालांकि इसमें राउंडेड एजेज मिलेंगे। इसमें 13-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं जो काफी साधारण लगते हैं, लेकिन ब्लैक फिनिश की वजह से बिलकुल भी अपनी जगह से अलग नहीं दिखते।

अनुमान है कि यह एक 4-सीटर कार हो सकती है और इसका केबिन लेआउट मिनिमल हो सकता है। केबिन के अंदर इसमें ब्लैक और ब्लू कलर थीम, ड्राइवर डिस्प्ले, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 2-स्पीकर साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी जा सकती है।

मिनियो ग्रीन ईवी में 14.7 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ रियर मोटर सेटअप (27 पीएस/65 एनएम) दिया जा सकता है। इसकी टॉप स्पीड 80 किमी/घंटे हो सकती है और यह सिंगल चार्ज पर 170 किलोमीटर की रेंज तय कर सकती है। मिनियो ग्रीन इलेक्ट्रिक कार 12 किलोवाट एसी चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

विनफास्ट मिनियो ग्रीन : संभावित मुकाबला

वर्तमान में एमजी कॉमेट ईवी का सीधा मुकाबला किसी से नहीं है। विनफास्ट मिनियो ग्रीन के लॉन्च होने पर इसका मुकाबला कॉमेट ईवी से रहेगा। मिनियो ग्रीन की कीमत फिलहाल सामने आनी बाकी है, जबकि कॉमेट ईवी की मौजूदा कीमत 3.1 प्रति किलोमीटर की अतिरिक्त बैटरी रेंटल फीस के साथ 4.99 लाख रुपये से 7.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) के बीच है।