सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स: कंपनी ने बढ़ाया प्रोडक्शन, अब इसकी 999 यूनिट मिलेगी

    संशोधित: अगस्त 22, 2025 11:41 am | सोनू

    14 Views
    • Write a कमेंट

    बीई 6 बैटमैन एडिशन के लॉन्च के वक्त महिंद्रा ने कहा था कि आम जनता के लिए इस स्पेशल एडिशन की 300 यूनिट उपलब्ध होगी

    Mahindra BE 6 Batman Edition front design

    महिंद्रा बीई 6 का हाल ही में नया बैटमैन एडिशन लॉन्च हुआ है, जिसने भारत के लोगों का खूब ध्यान खींचा है। लॉन्च के समय, महिंद्रा ने कहा था कि बीई 6 बैटमैन एडिशन की केवल 300 यूनिट आम जनता के लिए उपलब्ध होगी। हालांकि जनता की जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए, महिंद्रा ने इसकी संख्या बढ़ाकर 999 यूनिट कर दी है।

    महिंदा अपनी स्पेशल एडिशन इलेक्ट्रिक एसयूवी की बुकिंग 23 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे शुरू करेगी। लेकिन उससे पहले, ग्राहक बैटमैन एडिशन के लिए अपनी रुचि दर्ज करा सकते हैं, जिससे बैटमैन एडिशन उनके कार्ट में जुड़ जाएगा, उसके बाद उन्हें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और वेबसाइट पर ओटीपी के साथ उसे सत्यापित करना होगा और केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह सब सुनिश्चित करेगा कि जब बुकिंग शुरू होगी तो आसानी से चेकआउट कर सके, क्योंकि आधी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी होगी।

    तो आइए, महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन की सभी खूबियों पर एक नजर डालते हैं:

    महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन: ओवरव्यू

    महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन को इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के टॉप मॉडल पैक थ्री पर तैयार किया गया है। इसमें पैक थ्री वाले फंक्शन दिए गए हैं, जिनमें एलईडी हेडलाइट, सी-शेप एलईडी डीआरएल, एलईडी फॉग लैंप्स, और सी-आकार की एलईडी टेल लाइट शामिल है।

    Mahindra BE 6 Batman Edition side profile
    Mahindra BE 6 Batman Edition 20-inch alloy wheels

    बैटमैन एडिशन में मैट ब्लैक एक्सटीरियर थीम के साथ टेलगेट और आगे वाले फेंडर पर बैटमैन बैजिंग दी गई है, जो सुनहरे कलर में है। राइडिंग के लिए 20-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, वहीं ब्रेक कैलिपर्स और सस्पेंशन कॉइल पर गोल्डन फिनिश दी गई है जो इसे कॉन्ट्रास्ट देती है। गौर से देखने पर आगे वाले दरवाजों पर बैटमैन स्टीकर भी नजर आएंगे, जो इसके ओवरऑल डिजाइन को कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं।

    Mahindra BE 6 Batman Edition dashboard
    Mahindra BE 6 Batman Edition centre console

    केबिन डिजाइन वही है, लेकिन इसमें ऑल-ब्लैक थीम के साथ ड्राइवर के आसपास हेलो-शेप एलिमेंट्स पर येलो फिनिश दी गई है, जो इसे अंदर से कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं। सेंटर कंसोल और डैशबोर्ड पर एसी वेंट्स के साथ एक रनिंग स्ट्रिप दी गई है, जिस पर भी पीला एक्सेंट दिया गया है। बैटमैन एडिशन की सीटों पर ब्लैक फिनिश दी गई है, जो इसके ओवरऑल डार्क केबिन थीम से मेल खाती है। इतना ही नहीं, पैनोरमिक ग्लास रूफ पर लाइटिंग एलिमेंट्स भी दिए गए हैं, जो रात में बेहद आकर्षक लगते हैं।

    यह भी पढ़ें: महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन vs रेगुलर बीई 6: तस्वीरों में देखिए इलेक्ट्रिक कार के दोनों मॉडल में क्या है अंतर

    महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन: फीचर और सेफ्टी

    Mahindra BE 6 Batman Edition panoramic glass roof

    महिन्द्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन की फीचर लिस्ट में दो 12.3-इंच स्क्रीन, 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और ऑगमेंटेड रियल्टी (एआर) बेस्ड हेड्स-अप डिस्प्ले (एचयूडी) शामिल है। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, एक पैनोरमिक ग्लास रूफ, दो वायरलेस फोन चार्जर, एक सेल्फी कैमरा और आगे पावर्ड व वेंटिलेटेड सीटें भी दी गई है।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, ऑटो होल्ड फंक्शन क साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, ऑटो पार्क असिस्ट, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है, जिसके तहत ड्राइवर अटेंशन वार्निंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फंक्शन मिलते हैं।

    महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन: इंजन

    चूंकि इसे पैक थ्री वेरिएंट पर तैयार किया गया है, ऐसे में महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन में केवल बड़ा 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक मिलता है, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है:

    बैटरी पैक

    79 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    पावर

    286 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    682 किलोमीटर

    ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    बीई 6 के रेगुलर वेरिएंट्स में 59 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प भी दिया गया है, जिसकी फुल चार्ज में रेंज 535 किलोमीटर है।

    प्राइस और कंपेरिजन

    Mahindra BE 6 Batman Edition rear design

    महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन की कीमत 27.79 लाख रुपये है जो रेगुलर पैक थ्री वेरिएंट से 89,000 रुपये ज्यादा है। वहीं बीई 6 के रेगुलर वेरिएंट्स की प्राइस 18.90 लाख रुपये से 27.65 लाख रुपये के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी और एमजी जेडएस ईवी से है।

    सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

    क्या आप महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन में रुचि रखते हैं। हमें नीचे कमेंट में बताएं।

    was this article helpful ?

    महिंद्रा बीई 6 पर अपना कमेंट लिखें

    और देखें on महिंद्रा बीई 6

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग इलेक्ट्रिक कारें

    • पॉपुलर
    • अपकमिंग
    इलेक्ट्रिक कार
    अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स: कंपनी ने बढ़ाया प्रोडक्शन, अब इसकी 999 यूनिट मिलेगी
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है