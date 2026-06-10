20 लाख रुपये से कम बजट वाली टॉप 5 परफॉर्मेंस कारें, जो अपने दमदखम से भर देगी आपमें रोमांच, देखिए पूरी लिस्ट

क्या आप अपने ऑफिस जाने या लंबी ड्राइव पर जाने के अनुभव को और भी रोमांचक बनाना चाहते हैं? चाहे इंजन की परफॉर्मेंस हो या चेसिस की हैंडलिंग, ये किफायती कारें आपकी ड्राइव को अलग-अलग तरीकों से यादगार बना देंगी। यहां 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली सबसे रोमांचक कारों की लिस्ट दी गई है, जिन्हें आप शहर और हाईवे पर चला सकते हैं। साथ ही, एक बोनस कार भी शामिल है!

फोक्सवैगन वर्टस

कीमत: 12.33 लाख रुपये से लेकर 22.06 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

फोक्सवैगन वर्टस को 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसने कंपनी की लाइनअप में वेंटो सेडान की जगह ली। वर्टस शहर में काफी फुर्तिली है, कॉर्नर्स पर बढ़िया हैंडलिंग देती है, आसानी से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ़्तार पकड़ लेती है और ओवरटेकिंग को बहुत आसान बनाती है।

इसमें दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं: 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, जिनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन दिए गए हैं। 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी का कॉम्बिनेशन चलाने में बहुत मज़ेदार है और कार के शौकीनों के लिए यह एक बेहतरीन पसंद हो सकती है। उम्मीद है कि इस साल इसे नया लुक (फेसलिफ्ट) मिलेगा, और इसकी कुछ तस्वीरें (स्पाय शॉट्स) भी सामने आई हैं। यहां इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस जर्मन सेडान में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें वायरलेस एंड्रॉयड और एपल कारप्ले के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सिंगल-पैनल सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम शामिल है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग (एमबीडी), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और पार्किंग सेंसर्स के साथ रियर-व्यू कैमरा दिया गया है।

रेनो डस्टर

कीमत : 12.09 लाख रुपये से लेकर 21.56 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

रेनो डस्टर ने इस साल की शुरुआत में दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ वापसी की है। डस्टर अपनी मज़बूत राइड और हैंडलिंग के लिए जानी जाती है; यह रास्ते में आने वाले किसी भी गड्ढे को आसानी से पार कर लेती है और भारतीय सड़कों के हिसाब से एकदम सही है, इसलिए यह कार लवर्स की पसंदीदा है। नई डस्टर में 1-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए गए हैं, जो स्मूद और दमदार अनुभव देते हैं।

डस्टर की प्रमुख फीचर्स में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, इनबिल्ट गूगल के साथ 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फ़ोन चार्जर और पावर्ड टेलगेट शामिल हैं। सेफ्टी के लिए, इसमें लेवल 2 एडीएएस सुइट, 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं।

महिंद्रा बीई6

कीमत : 20.67 लाख रुपये से लेकर 30.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

जब आप महिंद्रा बीई6 को चलाएंगे, तो इसकी ज़बरदस्त रफ़्तार और कॉर्नर्स पर इसकी बेहतरीन हैंडलिंग आपको एक अलग ही रोमांच का अनुभव कराएगी। शहर में यह ट्रैफ़िक के बीच तेज़ी से निकल जाती है और आप इसे आराम से भी चला सकते हैं। इसकी एक और ख़ासियत है इसका 'बैटमोबाइल' जैसा लुक, जो इसे सड़क पर मौजूद दूसरी गाड़ियों से बिल्कुल अलग और आकर्षक बनाता है। साथ ही, इसमें ड्राइवर पर फ़ोकस करने वाला एक दमदार कॉकपिट भी मिलता है, जो ड्राइविंग के अनुभव को और भी रोमांचक बना देता है।

बीई 6 में 59 केडब्ल्यूएच और 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प मिलता है, जिसकी रेंज 683 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया है। यह गाड़ी 231 पीएस की पावर और 380 एनएम का टॉर्क देती है और इसमें रियर-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है।

इसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए 12.3-इंच की स्क्रीन, एआर-बेस्ड हेड्स-अप डिस्प्ले, 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे खास फ़ीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए, इसमें लेवल-2 एडीएएस टेक, 360-डिग्री कैमरा, 7 एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट और ईएससी जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं।

हुंडई आई20 एन लाइन

कीमत: 9.27 लाख रुपये से लेकर 11.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

क्या आप कम बजट में एक हॉट हैचबैक खरीदने की सोच रहे हैं? हुंडई आपके लिए आई20 एन लाइन लेकर आई है, जिसमें 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन स्मूद, रिफाइंड और तेज़ है। शहर में यह शांत और रिफाइंड रहती है, लेकिन हाईवे पर आते ही इसका इंजन ज़बरदस्त मिड-रेंज पावर के साथ जोश में आ जाता है और स्पोर्टी एग्ज़ॉस्ट की आवाज़ ड्राइविंग के अनुभव को और भी रोमांचक बना देती है। हुंडई ने आई20 एन लाइन को और भी स्पोर्टी लुक दिया है - इसमें लोअर सस्पेंशन, बंपर और साइड स्कर्ट पर रेड एक्सेंट्स और डुअल-टिप एग्ज़ॉस्ट वाला रियर बंपर दिया गया है, जिसकी आवाज़ भी बहुत बढ़िया है।

आई20 एन लाइन में कई खास फ़ीचर्स दिए गए हैं, जिनमें 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, 7-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, सिंगल-पैनल सनरूफ, ऑटोमैटिक हेडलैंप और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और पार्किंग सेंसर के साथ रियर-व्यू कैमरा दिया गया है।

मारुति सुजुकी जिम्नी

कीमत: 14.59 लाख रुपये से लेकर 17.04 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

अपने छोटे साइज़ और रेट्रो-कूल लुक के साथ, मारुति जिम्नी को चलाने में एक अलग ही मज़ा आता है। भले ही यह इस लिस्ट की कुछ दूसरी कारों जितनी तेज़ न हो, लेकिन जब सड़कें खत्म हो जाती हैं, तो यह निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। अपने स्मूद 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और ज़बरदस्त ऑफ़-रोड क्षमता के साथ, यह मज़ेदार एसयूवी का एक अलग ही अनुभव देती है। इसमें लो और हाई मोड वाला 4डब्ल्यूडी सिस्टम मिलता है।

जिम्नी की खासियतों में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री, हेडलैंप वॉशर के साथ प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप, क्रूज़ कंट्रोल और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। सुरक्षा के लिए, इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और पार्किंग सेंसर के साथ रियर-व्यू कैमरा दिया गया है।

बोनस

होंडा सिटी फेसलिफ्ट

कीमत: 12 लाख रुपये से लेकर 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

ज़्यादातर ग्राहकों की नज़र से दूर हो रही सेडान कारों के बीच, होंडा सिटी ने सेडान सेगमेंट में फिर से जोश भर दिया है। इसमें लगा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन अपने स्मूद और तेज़ी से रेव करने वाले नेचर की वजह से कार के शौकीनों के बीच पसंदीदा बना हुआ है। इसकी राइड क्वालिटी भी बहुत कंफर्टेबल और शानदार है, जो इसे परिवार के साथ कार खरीदने वालों के लिए एक प्रीमियम विकल्प बनाती है।

2026 होंडा सिटी में कई खास फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो एलईडी हेडलैंप्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जर और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल है। सुरक्षा के लिहाज़ से, इसमें 6 एयरबैग्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।