टोयोटा ग्लैंजा हुई महंगी, कीमत 12,000 रुपये तक बढ़ी

टोयोटा ग्लैंजा हुई महंगी, कीमत 12,000 रुपये तक बढ़ी
प्रकाशित: अगस्त 18, 2025 03:18 pm । सोनू
-
ग्लैंजा के टॉप मॉडल वी की कीमत पहले जितनी ही है, जबकि अन्य वेरिएंट्स की प्राइस में 12,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है
जुलाई 2025 में टोयोटा ने ग्लैंजा प्रीमियम हैचबैक कार के सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड किए थे। इस अपडेट से पहले ई और एस वेरिएंट में आगे दो एयरबैग दिए गए थे। इस सेफ्टी अपडेट के साथ कीमत में बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि अब टोयोटा ने ग्लैंजा कार की कीमत 12,000 रुपये तक बढ़ाई है। यहां देखिए ग्लैंजा की नई प्राइस लिस्ट:
कीमत
|
वेरिएंट
|
नई कीमत
|
पुरानी कीमत
|
अंतर
|
1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन
|
ई एमटी
|
6.99 लाख रुपये
|
6.90 लाख रुपये
|
+ 9,000 रुपये
|
एस एमटी
|
7.91 लाख रुपये
|
7.79 लाख रुपये
|
+ 12,000 रुपये
|
एस एएमटी
|
8.46 लाख रुपये
|
8.34 लाख रुपये
|
+ 12,000 रुपये
|
जी एमटी
|
8.90 लाख रुपये
|
8.82 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
जी एएमटी
|
9.45 लाख रुपये
|
9.37 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
|
वी एमटी
|
9.82 लाख रुपये
|
9.82 लाख रुपये
|
-
|
वी एएमटी
|
9.99 लाख रुपये
|
9.99 लाख रुपये
|
-
|
1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी
|
एस एमटी
|
8.81 लाख रुपये
|
8.69 लाख रुपये
|
+ 12,000 रुपये
|
जी एमटी
|
9.80 लाख रुपये
|
9.72 लाख रुपये
|
+ 8,000 रुपये
जैसा कि ऊपर टेबल में बताया गया है, बेस मॉडल ई की कीमत 9,000 रुपये तक बढ़ी है। सभी पावरट्रेन के साथ एस वेरिएंट की कीमत 12,000 रुपये बढ़ी है, जबकि जी वेरिएंट की प्राइस में 8,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। हालांकि ग्लैंजा के टॉप मॉडल वी की कीमत पहले जितनी ही है।
अन्य बदलाव
कीमत में बढ़ोतरी के अलावा टोयोटा ग्लैंजा में अन्य कोई बदलाव नहीं हुए हैं। इसमें पहले की तरह 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, कलर मल्टी-इंफोर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक हेड्स-अप डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें 6 स्पीकर आर्कमी-ट्यून्ड साउंड सिस्टम, पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए गए हैं।
पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल होल्ड असिस्ट, सभी पैसेंजर के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर, पीछे पार्किंग सेंसर और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
इंजन
टोयोटा ग्लैंजा में एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ सीएनजी किट का विकल्प भी उपलब्ध है। यहां देखिए इसके इंजन की पूरी जानकारी:
|
इंजन
|
1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी
|
पावर
|
90 पीएस
|
77.5 पीएस
|
टॉर्क
|
113 एनएम
|
98.5 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी*
|
5-स्पीड एमटी
*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
कंपेरिजन
टोयोटा ग्लैंजा का मुकाबला मारुति बलेना, टाटा अल्ट्रोज और हुंडई आई20 जैसी प्रीमियम हैचबैक कार से है।