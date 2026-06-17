50 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 5 कार जो हर जगह खींचेंगी सबका ध्यान!

भारत की सड़कों पर ढेर सारी कारें हैं, जिनमें में से कुछ ही गाड़ियां ऐसी हैं जो वास्तव में हमारा ध्यान खींचती हैं। इन कार का एक खास अंदाज होता है और ये जहां भी जाती हैं लोगों की नजरें इन पर टिकी रह जाती है। अगर आप भी ऐसी ही कार खरीदना चाहते हैं, तो यहां टॉप 5 कार की लिस्ट दी गई है जो लोगों का ध्यान खींचती हैं।

एमजी मैजेस्टर

कीमत: 40.99 लाख रुपये से 44.99 लाख रुपये*

एमजी मैजेस्टर कंपनी की नई 7 सीटर एसयूवी कार है जो मशहूर टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी। इसमें बड़ी ग्रिल और इसका साइज शानदार है, जो इसके बड़े आकार को उभारते हैं। यह एसयूवी कार सड़क पर ग्लोस्टर के मुकाबले ज्यादा मजबूत और दमदार नजर आती है।

इसकी फीचर लिस्ट में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, आगे 12 तरह से पावर एडजस्ट होने सीट के साथ वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, दो वायरलेस चार्जिंग पेड, एक पैनोरमिक सनरूफ, और एक एयर प्यूरीफायर शामिल है।

सुरक्षा के लिए किआ एसयूवी कार में 6 एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), 360 डिग्री कैमरा, और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

*टॉप मॉडल की कीमत

फोक्सवैगन वर्टस

कीमत: 10.50 लाख रुपये से 19 लाख रुपये

फोक्सवैगन वर्टस में वे सभी खूबियां हैं जो आप एक सेडान कार में चाहते हैं, और यह 2022 में लॉन्च के साथ ही ड्राइविंग के शौकीन लोगों की फेवरेट कार बनी हुई है। इसमें क्लासिक जर्मन स्टाइल के साथ स्लीक एलिमेंट्स और आगे ब्लैक ग्रिल, अलॉय व्हील और बंपर पर ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। वहीं स्मोक्ड टेललैंप्स इसे शानदार और अलग लुक देते हैं।

फोक्सवैगन सेडान कार की फीचर लिस्ट में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, सिंगल-पैन सनरूफ, आगे 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली वेंटिलेटेड सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, मल्टी कोलिशन ब्रेकिंग (एमसीबी), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और पार्किंग सेंसर के साथ रियर व्यू कैमरा दिया गया है। फोक्सवैगन ने वर्टस कार में दो इंजन ऑप्शन: 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल (6-स्पीड एमटी और 6-स्पीड डीसीटी के साथ) और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (7-स्पीड डीसीटी के साथ) दिया है।

सेडान कार को जल्द फेसलिफ्ट अपडेट मिलने वाला है और यहां आप इसके बदलावों के बारे में जान सकते हैं।

टाटा सिएरा

कीमत: 11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये

अपराइट स्टांस और रेट्रो-कूल डिजाइन के साथ, टाटा सिएरा भारत की सड़क पर मौजूद सबसे स्टाइलिश एसयूवी कार में से एक है। इसमें आगे एक ब्लैक ग्रिल, सिल्वर स्किड प्लेट और फ्लेट बोनट दिया गया है, जबकि ड्यूल-टोन 19-इंच अलॉय व्हील इसके व्हील आर्क में अच्छे से फिट होते हैं। अन्य डिजाइन हाइलाइट्स में कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, एक ब्लैक रूफ सेक्शन, और चारों ओर ग्लॉस ब्लैक क्लेडिंग शामिल है। इसमें वाइब्रेंट अंडमान एडवेंचर (येलो) शेड नाम से एक खास कलर है, जिससे यह सड़क पर सबसे अलग दिखती है।

टाटा सियरा कार में एक थ्री-स्क्रीन लेआउट दिया गया है, जिसमें एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ), 12.3-इंच पैसेंजर एंटरटेनमेंट डिस्प्ले और एक 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट शामिल है। इसके अलावा इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ, 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, पीछे सनशेड, वायरलेस फोन चार्जर, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए सिएरा में 6 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। सिएरा में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

महिंद्रा थार

कीमत: 9.99 लाख रुपये से 17.62 लाख रुपये

महिंद्रा थार एक बेहतरीन एसयूवी कार है, जो हर एंगल से एक सक्षम ऑफ रोडिंग कार नजर आती है। इसका रफ-एंड-टफ लुक इसे एक अच्छी लाइफस्टाइल एसयूवी बनाता है। थार की खासियत इसका टॉल-बॉय बॉक्सी स्टांस है। गोल हेडलैंप्स और आइकॉनिक ग्रिल इस एसयूवी को रेट्रो लुक देते हैं।

फीचर लिस्ट की बात करें तो महिंद्रा थार कार में एंड्रॉइड ऑटो (वायरलेस), एपल कारप्ले (वायर्ड), 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), पीछे पार्किंग सेंसर, पीछे वाइपर और वाशर, इलेक्ट्रिक ओआरवीएम दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें दो एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), हिल डिसेंट कंट्रोल और एक रियर व्यू कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

महिन्द्रा थार गाड़ी में दो डीजल इंजन और एक पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है। 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है, जबकि बड़े 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ 4-व्हील ड्राइव सेटअप स्टैंडर्ड दिया गया है। इसमें आपको 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है।

महिंद्रा बीई 6

कीमत: 18.90 लाख रुपये से 28.49 लाख रुपये

जो लोग एक यूनिक और फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं, उनके लिए महिंद्रा बीई 6 एक शानदार विकल्प है। इस एसयूवी कार का स्टाइल काफी दमदार और शार्प है, जो इसे सबसे अलग बनाता है।

महिंद्रा बीई 6 में 59केडब्ल्यूएच और 79केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है, जिसकी फुल चार्ज में रेंज 683 किलोमीटर तक बताई गई है। इसमें पीछे वाले एक्सल पर एक इलेक्ट्रिक मोटर फिट की गई है, जो 231 पीएस की पावर और 380 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है।

बीई 6 में ड्यूल स्क्रीन सेटअप दिया गया है। इसमें एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट है, जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ-साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी सपोर्ट करती है, दूसरी 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। साथ ही इसमें एक एआर-बेस्ड हेड्स-अप डिस्प्ले और एक प्रीमियम 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है। महिंद्रा बीई 6 में पैनोरमिक ग्लास रूफ, ऑटो पार्किंग, वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, वायरलेस चार्जर और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें लेवल-2 एडीएएस, 360 डिग्री कैमरा, 7 एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।