सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका के कार बाजार में फिर वापसी की: टाटा हैरियर, टाटा कर्व, टाटा पंच और टाटा टियागो को किया लॉन्च

    संशोधित: अगस्त 20, 2025 06:38 pm | सोनू

    32 Views
    • Write a कमेंट

    टाटा मोटर्स ने 6 वर्ष बाद फिर से दक्षिण अफ्रीका के कार बाजार में वापसी की है। इसके लिए कंपनी ने मोटस ग्रुप के साथ साझेदारी की है, अभी शुरुआत 40 डीलरशिप से हुई है और 2026 तक 60 आउटलेट तक विस्तार का लक्ष्य है।

    टाटा ने अपनी चार कार: हैरियर, कर्व, पंच और टियागो को साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया है। यहां उन टाटा कार का संक्षित विवरण दिया गया है, जो हमारे दक्षिण अफ्रीकी दोस्तों को बेची जाएंगी:

    टाटा हैरियर

    Tata Harrier

    टाटा हैरियर साउथ अफ्रीका में कंपनी की फ्लैगशिप एसयूवी है, जिसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और स्प्लिट एलईडी हेडलाइट जैसे डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। पीछे एक कनेक्टेड लाइट बार के साथ पतली एलईडी टेल लैंप्स, बड़ा बंपर और स्पोर्टी स्पॉइलर दिया गया है, जो इसे शानदार लुक देते हैं।

    Tata Harrier Cabin

    हैरियर कार के केबिन में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, एक पैनोरमिक सनरूफ और एक जेबीएल ऑडियो सिस्टम शामिल है।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    भारतीय मॉडल की तरह, साउथ अफ्रीका में पेश की गई हैरियर में भी 2-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जिसका पावर आउटपुट 170 पीएस और 350 एनएम है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

    टाटा कर्व

    Tata Curvv

    टाटा कर्व एक एसयूवी कूपे कार है, जिसमें स्लोपिंग रूफलाइन, आगे पतली एलईडी डीआरएल, फ्लश-टाइप डोर हैंडल और स्टाइलिश 18-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। पीछे से कनेक्टेड टेल लैंप्स डिजाइन और स्पोर्टी बंपर के साथ काफी आकर्षक है।

    Tata Curvv interior

    कर्व कार के केबिन में एक 12.3-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टच-बेस्ड एसी कंट्रोल्स, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, 9-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम और कई ड्राइव मोड दिए गए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    साउथ अफ्रीका में कर्व कार में केवल एक 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 पीएस की पावर और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

    इसमें 1.2-लीटर टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन का अभाव है, जो भारतीय मॉडल में उपलब्ध है।

    टाटा पंच

    Tata Punch

    पंच टाटा की एक माइक्रो एसयूवी कार है और भारत में यह कंपनी का सफल मॉडल भी है। इसमें स्प्लिट एलईडी हेडलैंप्स, रूफ रेल्स और ड्यूल-टोन कलर विकल्प दिए गए हैं।

    Tata Punch

    पंच कार की फीचर लिस्ट में एक 10.25-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें दो एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    पंच गाड़ी में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 88 पीएस की पावर और 115 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। भारत में इसमें सीएनजी किट का विकल्प भी मिलता है, जिसका पावर आउटपुट 74 पीएस और 103 एनएम है, लेकिन साउथ अफ्रीका में सीएनजी की चॉइस नहीं दी गई है।

    टाटा टियागो

    Tata Tiago

    टाटा मोटर्स दक्षिण अफ्रीका में टियागो हैचबैक कार भी बेचेगी। हाल ही में इसे भारत में दस वर्ष पूरे हुए हैं और ये एक स्टाइलिश हैचबैक कार है, जिसमें आगे पतली ग्रिल, एलईडी डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और स्पोर्टी बंपर दिया गया है। साइड से यह काफी साफ-सुथरी है, यहां इसमें कर्व लाइनें और ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। पीछे रैपअराउंड टेल लैंप्स दिए गए हैं।

    Tata Tiago Cabin

    टाटा टियागो कार के केबिन में ड्यूल-टोन थीम के साथ एक 10.25-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और कूल्ड ग्लवबॉक्स दिया गया है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें दो एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, और एक पीछे पार्किंग कैमरा दिया गया है।

    टियागो गाड़ी में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 86 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। पंच की तरह टियागो का सीएनजी वर्जन भी दक्षिण अफ्रीका में उपलब्ध नहीं है।

    प्राइस और कंपेरिजन

    मॉडल

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    टाटा हैरियर

    15 लाख रुपये से 26.69 लाख रुपये

    टाटा कर्व

    10 लाख रुपये से 19.52 लाख रुपये

    टाटा पंच

    6.20 लाख रुपये से 9.57 लाख रुपये

    टाटा टियागो

    5 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये

    टाटा हैरियर का मुकाबला जीप कंपास और एमजी हेक्टर से है। इसके अलावा इसकी टक्कर हुंडई क्रेटा और किआ सल्टोस के कुछ वेरिएंट्स से भी है। टाटा कर्व की टक्कर हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, सिट्रोएन बसॉल्ट और फोक्सवैगन टाइगन से है।

    टाटा पंच का कंपेरिजन हुंडई एक्सटर से है, जबकि टियागो का मुकाबला मारुति सेलेरियो, मारुति वैगनआर और हुंडई ग्रैंड आई10 निओस से है।

    इससे पहले टाटा मोटर्स 2000 के मध्य में इंडिका, इंडिगो, विस्टा और बोल्ट जैसी कारों के साथ दक्षिण अफ्रीका में मौजूद थी, लेकिन 2019 में ज्यादा सफलता नहीं मिलने के कारण इन्हें बंद कर दिया गया। भारत में कई लोगों का दिल जीतने वाले नए प्रोडक्ट के साथ, क्या टाटा मोटर्स दक्षिण बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं।

    was this article helpful ?

    टाटा हैरियर पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका के कार बाजार में फिर वापसी की: टाटा हैरियर, टाटा कर्व, टाटा पंच और टाटा टियागो को किया लॉन्च
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है