सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट फिर टेस्टिंग के दौरान आई नजर, पीछे वाले डिजाइन की दिखी झलक

    प्रकाशित: अगस्त 21, 2025 04:50 pm । सोनू

    27 Views
    • Write a कमेंट

    2025 टाटा पंच के एक्सटीरियर और केबिन में कुछ जरूरी बदलाव होंगे, हालांकि इसमें मौजूदा मॉडल वाले इंजन मिलना जारी रह सकते हैं

    2025 Tata Punch Spied

    2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट को पुणे में टेस्ट करते देखा गया है, जिससे हमें इसके साइड और पीछे वाले हिस्से की झलक नजदीक से देखने को मिली है। हालांकि इससे पहले भी इसे टेस्ट करते देखा जा चुका है, जिससे एक्सटीरियर और केबिन में होने वाले प्रमुख बदलाव की जानकारी सामने आई थी, इस बार सामने आई तस्वीरों से पीछे वाले हिस्से के बदलाव पता चले हैं।

    क्या नजर आया?

    2025 Tata Punch Spied

    टेस्टिंग के दौरान दिखी कार पूरी तरह से कवर से ढ़की है, लेकिन पीछे की तरफ टेललाइट मौजूदा मॉडल जैसी दिख रही है। इसके पीछे वाले बंपर में कुछ छोटे-मोटे बदलाव हुए हैं। कुल मिलाकर इसका ओवरबॉडी बॉडी शेप नहीं बदला है, लेकिन फेसलिफ्ट मॉडल में नए अलॉय व्हील मिलेंगे।

    2025 Tata Punch Spied
    2025 Tata Punch Spied

    हमने इससे पहले भी नई पंच को टेस्ट करते देखा था, और उस दौरान इसके आगे वाले हिस्से और केबिन की झलक दिखी थी। इसमें पंच ईवी से प्रेरित नई ग्रिल, एलईडी डीआरएल और नई हेडलाइट हाउसिंग दी गई थी। केबिन में फ्रीस्टेंडिंग 10.25-इंच टचस्क्रीन, टाटा का नया 2-स्पोक इल्लुमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील और फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है। केबिन में टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पेनल और सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग भी दिए जा सकते हैं।

    अन्य फीचर और सेफ्टी

    टाटा पंच न्यू मॉडल में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, सनरूफ, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे कुछ मौजूदा मॉडल वाले फीचर मिलना जारी रह सकते हैं।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए वर्तमान में इसमें दो आगे एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे पार्किंग कैमरा और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    इंजन

    नई पंच कार में मौजूदा मॉडल वाले इंजन मिलना जारी रह सकते हैं, जिनकी जानकारी इस प्रकार है:

    इंजन

    1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल

    1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    88 पीएस

    73.5 पीएस (सीएनजी)

    टॉर्क

    115 एनएम

    103 एनएम (सीएनजी)

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड एमटी

    *एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    संभावित लॉन्च और कंपेरिजन

    2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट को इस साल के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला हुंडई एक्सटर और मारुति इग्निस से रहेगा। इसके अलावा इसे मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर और सिट्रोएन सी3 के विकल्प के रूप में भी चुना जा सकेगा।

    was this article helpful ?

    टाटा पंच पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट फिर टेस्टिंग के दौरान आई नजर, पीछे वाले डिजाइन की दिखी झलक
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है