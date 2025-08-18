सभी
    टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन भारत में लॉन्च, कीमत 48.50 लाख रुपये

    प्रकाशित: अगस्त 18, 2025 05:20 pm । सोनू

    31 Views
    स्प्रिंट एडिशन कुछ और नहीं बल्कि एक एसेसरी किट है जिसमें बिना अतिरिक्त कीमत पर कुछ ब्लैक एलिमेंट्स, एक पीछे स्पॉइलर और कुछ नए कंफर्ट फीचर मिलते हैं

    Toyota Camry Sprint Edition Launched In India At Rs 48.50 Lakh; Gets Subtle Exterior Design Changes

    • इसमें हूड, छत, अलॉय व्हील और टेलगेट पर मैट ब्लैक फिनिश दी गई है।

    • इसमें ब्लैक टेलगेट-माउंटेड स्पॉइलर, और आगे व पीछे बॉडीकट भी दी गई है।

    • इसे रेगुलर कैमरी वाले एक्सटीरियर कलर में पेश किया गया है।

    • इसमें अतिरिक्त एसेसरीज के रूप में डोर वार्निंग लाइट और एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है।

    • स्टैंडर्ड मॉडल वाले फीचर और सेफ्टी दी गई है।

    • बिना किसी अतिरिक्त कीमत के उपलब्ध।

    2024 में नई जनरेशन टोयोटा कैमरी के लॉन्च के समय, कंपनी ने इस सेडान कार का एक स्पेशल ‘स्प्रिंट एडिशन’ शोकेस किया था, जिसकी उस समय बिक्री शुरू नहीं हुई थी। अब, टोयोटा ने कैमरी स्प्रिंट एडिशन को लॉन्च कर दिया है और इसकी कीमत 48.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) रखी गई है, यह एक तरह से एसेसरीज किट है जो इसे रेगुलर मॉडल की तुलना में स्पोर्टी लुक देती है। इसके अलावा, इस सेडान कार में दो कंफर्ट फीचर भी पेश किए गए हैं। यहां हम जानेंगे टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन में क्या कुछ खास मिलता है:

    कीमत

    रेगुलर टोयोटा कैमरी

    टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन (नया)

    कीमत में अंतर

    48.50 लाख रुपये

    48.50 लाख रुपये

    कोई अंतर नहीं

    सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

    नया क्या है?

    Toyota Camry Sprint Edition

    कैमरी स्प्रिंट एडिशन का डिजाइन रेगुलर मॉडल जैसा ही है, हालांकि टोयोटा ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं, जिनमें ब्लैक बोनट, रूफ और टेलगेट, और टेलगेट माउंटेड स्पॉइलर है जो सेडान कार को स्पोर्टी लुक देते हैं। इस स्पेशल एडिशन मॉडल में ब्लैक अलॉय व्हील और आगे व पीछे अग्रेसिव दिखने वाली बॉडीकिट भी दी गई है, जो कैमरी को दमदार लुक देती है।

    इतना ही नहीं, कैमरी स्प्रिंट एडिशन में डोर वार्निंग लाइट और एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, ताकि केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम लगे।

    यह 5 एक्सटीरियर कलर में उपलब्ध है:

    • इमोशनल रेड

    • प्लेटिनम व्हाइट पर्ल

    • सीमेंट ग्रे

    • प्रेशियस मेटल

    • डार्क ब्लू मेटैलिक

    इसके अलावा, कैमरी में और कुछ नहीं बदला है और इसमें वही ड्यूल-टोन ब्लैक और टेन केबिन के साथ सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

    फीचर और सेफ्टी

    Toyota Camry interior

    जैसा कि ऊपर बताया है, इसमें रेगुलर मॉडल वाले ही फीचर दिए गए हैं। इसकी फीचर लिस्ट में एक 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम शामिल है। अन्य फीचर में 3-जोन ऑटो एसी, एक हेड्स-अप डिस्प्ले (एचयूडी), वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेशन और एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट के साथ 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली आगे वाली सीटें, और एक सिंगल-पेन सनरूफ शामिल है।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 9 एयरबैग, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है, जिसके तहत लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कट्रोल जैसे फंक्शन मिलते हैं।

    इंजन

    Toyota Camry engine

    टोयोटा कैमरी में 2.5-लीटर पेट्रोल इंजन इंजन दिया गया है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    2.5-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

    पावर

    230 पीएस (संयुक्त)

    टॉर्क

    221 एनएम (इंजन), 208 एनएम (हाइब्रिड सिस्टम)

    गियरबॉक्स

    ईसीवीटी*

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    *ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअस वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    कंपेरिजन

    भारत में टोयोटा कैमरी का मुकाबला बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे और मर्सिडीज-बेंज ए क्लास लिमोजिन से है।

    टोयोटा कैमरी स्प्रिंट एडिशन भारत में लॉन्च, कीमत 48.50 लाख रुपये
