2026 टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट: इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

टाटा ने अपनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी के फेसलिफ्ट वर्जन को भारत में पेश कर दिया है। इस गाड़ी के आगे का लुक एकदम नया है और इसमें अपडेटेड इंटीरियर के साथ कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर भी दिए गए हैं। यदि आप कोई ऐसी गाड़ी की तलाश कर रहे हैं जो शहर में चलाने या फिर ऑफिस ले जाने के हिसाब से अच्छी हो तो टियागो ईवी आपके लिए सही साबित हो सकती है। आपकी रिसर्च और निर्णय में मदद के लिए यहां इससे जुड़ी सभी जानकारी दी गई है :-

टाटा टियागो ईवी लॉन्च रिपोर्ट : कीमत और अन्य जानकारियां

टाटा टियागो ईवी को भारत में मई 2026 में लॉन्च किया गया था और इसकी शुरूआती कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) रखी गई है। यह गाड़ी तीन वेरिएंट और दो बैटरी पैक ऑप्शन में आती है। इस हैचबैक कार में अब नई डिजाइन और नए इंटीरियर के साथ कुछ अतिरिक्त फीचर मिलते हैं। 2026 टाटा टियागो ईवी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारी लॉन्च रिपोर्ट देखें।

टाटा टियागो ईवी कीमत : इसकी ऑन-रोड कीमत होगी?

नई टाटा टियागो ईवी की कीमत 6.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। लेकिन, कार को शोरूम से घर तक ले जाने से पहले, उस पर रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, इंश्योरेंस और एसेसरीज जैसे चार्ज भी लगते है। आपके लिए ऑन-रोड कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमनें इस रिपोर्ट में भारत के पांच बड़े शहरों में टाटा टियागो ईवी की ऑन-रोड कीमतों के बारे में विस्तार से बताया है :-

टाटा टियागो ईवी ईएमआई : कितनी देनी होगी ईएमआई?

यदि आप टियागो ईवी फेसलिफ्ट को फाइनेंस पर लेना चाह रहे हैं तो ऐसे में ईएमआई के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। आपकी मदद के लिए हमनें नई टियागो ईवी की ईएमआई गाइड रिपोर्ट तैयार की है जिससे आपको अलग-अलग लोन अवधि के आधार पर ईएमआई की रकम कितनी देनी होगी इस बात का अंदाजा लग सकेगा।

टाटा टियागो ईवी बुकिंग और डिलीवरी

अब जब आपको फाइनेंस के बारे में पता चला गया है तो आप टियागो ईवी की बुकिंग प्रक्रिया और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में जानना चाह सकते हैं। हमनें नीचे दी गई रिपोर्ट में टियागो ईवी फेसलिफ्ट की बुकिंग प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी दी है।

टाटा टियागो ईवी फोटो गैलरी : डिजाइन में हुए बदलावों पर एक नजर

टियागो ईवी फेसलिफ्ट की डिजाइन में हुए बदलाव इसे अब पहले से ज्यादा मॉडर्न बनाते हैं। नए फ्रंट लुक, नई एलईडी लाइटिंग और नए कलर ऑप्शन के साथ यह हैचबैक कार अब बेहद स्टाइलिश नजर आती है। डिजाइन में हुए बदलावों के बारे में जानने के लिए यह फोटो गैलरी देखें :-

टाटा टियागो ईवी नए कलर ऑप्शन

2026 टाटा टियागो ईवी में कई सारे नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इस गाड़ी में अब चुनने के लिए 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं जिनमें सोबो सर्ज, पैंगोंग पल्स और देहरून ड्यू शामिल है। यदि आप नई टाटा टियागो ईवी के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई रिपोर्ट देखें :-

टाटा टियागो ईवी फीचर : किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर?

फेसलिफ्ट टियागो ईवी कार में कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर दिए गए हैं जिनमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ रियर एसी वेंट्स शामिल हैं। इस इलेक्ट्रिक हैचबैक कार के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं, यह जानने के लिए नीचे दी गई रिपोर्ट देखें :-

टाटा टियागो ईवी पावरट्रेन : किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे बैटरी पैक?

नई टियागो ईवी फेसलिफ्ट गाड़ी में दो बैटरी पैक ऑप्शन: 19.2 केडब्लूएच और 24 केडब्ल्यूएच दिए गए हैं। इसकी सर्टिफाइड रेंज 285 किलोमीटर है जिससे यह शहर में रोजाना चलाने और हाइवे पर कभी-कभी ले जाने के हिसाब से सही साबित होती है। यदि आप नई टियागो ईवी फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन ऑप्शन देखना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं :-

टाटा टियागो ईवी का मुकाबला

टाटा टियागो ईवी का सीधे तौर पर मुकाबला किसी भी गाड़ी से नहीं है, लेकिन यदि आप मार्किट में कोई दूसरे ऑप्शन देखना चाहते हैं तो एमजी कॉमेट ईवी, सिट्रोएन ईसी3 और टाटा पंच ईवी को चुन सकते हैं। यहां देखें टियागो ईवी का दूसरी हैचबैक कारों के साथ कंपेरिजन।