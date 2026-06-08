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    2026 टाटा टियागो ईवी Vs सिट्रोएन ईसी3: क्या फ्रांस की इस इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले बेहतर रहेगी भारतीय हैचबैक? जानिए यहां

    टियागो ईवी कई मायनों में ऊपरी सेगमेंट की कारों की जैसी नजर आती है और इसके जीतने की प्रबल संभावना है। ईसी3 के लिए इसके सामने टिक पाना वाकई मुश्किल है…

    प्रकाशित: जून 08, 2026 04:07 pm । भानु

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    Tiago EV vs eC3

    टाटा टियागो ईवी एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक हैचबैक सेगमेंट में लेटेस्ट कार है। हालांकि सिट्रोएन ईसी3 से इसका सीधा मुकाबला नहीं है, लेकिन अपनी माइक्रो-एसयूवी सेगमेंट के कारण यह किफायती इलेक्ट्रिक व्हीकल की तलाश कर रहे ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प बना हुआ है। टियागो ईवी के नए वर्जन ने कीमत और फीचर्स के मामले में हाई स्टैंडर्ड स्थापित कर दिए हैं, तो क्या ईसी3 अभी भी अपनी जगह बनाए रख पाएगी? आइए जानते हैं आगे:

    कीमत

    मॉडल

    2026 टाटा टियागो ईवी

    सिट्रोएन ईसी3

    नई दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत

    6.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये तक (इंट्रोडक्ट्री)

    12.90 लाख रुपये से 13.53 लाख रुपये तक

    • एंट्री-लेवल वेरिएंट के लिए टियागो ईवी, ईसी3 से काफी सस्ती है। टियागो ईवी का बेस-स्पेक ट्रिम ईसी3 से पूरे 5.91 लाख रुपये सस्ता है।

    • टॉप वेरिएंट की बात करें तो, टियागो ईवी का टॉप वेरिएंट सिट्रोएन ईसी3 से अभी भी 3.54 लाख रुपये सस्ता है।

    नोट:

    टियागो ईवी बैटरी एज़ अ सर्विस (बीएएएस) प्लान के साथ भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 4.69 लाख रुपये + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होती है। सिट्रोएन ईसी3 के साथ कोई बीएएएस प्लान उपलब्ध नहीं है।

    साइज

    साइज

    2026 टाटा टियागो ईवी

    सिट्रोएन ईसी3

    अंतर

    लंबाई

    3,825 मिलीमीटर

    3,981 मिलीमीटर

    (-156 मिलीमीटर)

    चौड़ाई

    1,684 मिलीमीटर

    1,733 मिलीमीटर

    (-49 मिलीमीटर)

    ऊंचाई

    1,562 मिलीमीटर

    1,604 मिलीमीटर

    (-42 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस

    2,400 मिलीमीटर

    2,540 मिलीमीटर

    (-140 मिलीमीटर)

    बूट स्पेस

    240 लीटर

    315 लीटर

    (-75 लीटर)
    • यह एक ऐसा पहलू है जहां सिट्रोएन ईसी3, टियागो ईवी की तुलना में बेहतर साबित होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्हीलबेस, हर मामले में ईसी3 बड़ी है।

    Tata Tiago EV
    Citroen eC3

    • इसके अलावा, ईसी3 की लंबाई और व्हीलबेस टियागो ईवी से 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा है; इसलिए टियागो ईवी की तुलना में इसमें केबिन स्पेस काफी ज्यादा मिलता है।
    • हालांकि, अगर आप ज्यादातर समय भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, तो Tiago का कॉम्पैक्ट साइज आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा।
    • हमें टियागो ईवी का बूट स्पेस भी थोड़ा कम लगा। वहीं, ईसी3 का बूट स्पेस लंबी यात्राओं के लिए पर्याप्त है और इसमें आसानी से ज्यादा सामान रखा जा सकता है।

    कलर विकल्प

    2026 टाटा टियागो ईवी

    सिट्रोएन ईसी3

    सोलो सर्ज

    स्टील ग्रे

    देहरादून ओस

    प्लैटिनम ग्रे

    पैनोंग पल्स

    पोलर व्हाइट

    प्योर ग्रे

    कॉस्मो ब्लू

    प्रिस्टीन व्हाइट

    डेटोना ग्रे

    		  
    • टाटा टियागो ईवी एक नई कार है, और इसके छह कलर के विकल्पों में कुछ नए आकर्षक कलर शामिल किए गए हैं। पेस्टल शेड्स बेहद यंग और आकर्षक लगते हैं, और आप इन्हें विस्तार से यहां देख सकते हैं
    • हालांकि, सिट्रोएन ईसी3 ने सुरक्षित विकल्प चुना है, जिसमें तीन मोनोक्रोमैटिक शेड्स और केवल एक वाइब्रेंट ब्लू कलर शामिल है।

    पुरानी टियागो ईवी Vs नई टियागो ईवी:

    यदि आप जानना चाहते हैं कि नई टियागो ईवी अपने पुराने वर्जन से किस प्रकार डेवलप हुई है, तो हमने इसकी विस्तृत जानकारी यहां दी है

    फीचर्स

    फीचर्स

    2026 टाटा टियागो ईवी

    सिट्रोएन ईसी3

    हेडलाइट्स

    फॉलो-मी-होम और लीड-मी-टू-कार फंक्शन वाली ऑटो-एलईडी हेडलाइट्स

    हैलोजन

    एलईडी डीआरएल

    फ्रंट फॉग लैंप

    ✅(वाइब पैक का हिस्सा)

    रूफ रेल

    ओआरवीम्स पर लगे टर्न इंडिकेटर

    क्रोम डोर हैंडल्स

    व्हील्स

    स्टाइलिश कवर के साथ एयरोडायनैमिकली डिजाइंड 14-इंच के पहिये

    15 इंच के अलॉय व्हील्स

    एलईडी टेल लाइट्स

    शार्क फिन एंटीना

    अपहोल्स्ट्री

    फैब्रिक

    फैब्रिक

    कप होल्डर के साथ सेंटर कंसोल

    ऑल 4 पावर विंडो

    ग्लवबॉक्स कूलिंग

    स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

    यूएसबी चार्जिंग पोर्ट

    दो टाइप-सी 65 वाट पोर्ट

    1 (आगे) और 2 (पीछे)

    ड्राइवर डिस्प्ले

    डिजिटल

    सेमी-डिजिटल

    क्लाइमेट कंट्रोल

    ऑटोमैटिक 

    मैनुअल

    रियर एसी वेंट

    वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    क्रूज कंट्रोल

    हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स

    ✅(इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और ऑटोमैटिक फोल्ड फंक्शन के साथ)

    इंफोटेनमेंट सिस्टम

    10.25 इंच की टचस्क्रीन

    10.25 इंच की टचस्क्रीन

    वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    स्पीकर्स की संख्या

    4

    4

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    एयरबैग्स

    6

    2

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

    सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    हिल-होल्ड असिस्ट

    हिल होल्ड कंट्रोल

    360-डिग्री कैमरा

    ❌(केवल रियर व्यू कैमरा)

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    रियर पार्किंग सेंसर

    मैनुअल डे/नाइट आईआरवीएम

    वॉशर और डिफॉगर के साथ रियर वाइपर

    रेन सेंसिंग वाइपर

    • फीचर्स की लिस्ट देखें तो टाटा टियागो ईवी का सिट्रोएन ईसी3 से बेहतर होना साफ है। अगर आपको फीचर्स से भरपूर कार चाहिए, तो यह तुलना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है।

    Tata Tiago EV
    Citroen eC3

    • टाटा टियागो ईवी में सिट्रोएन ईसी3 से कहीं ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें वायरलेस फोन चार्जर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और भी बहुत कुछ शामिल है। सुरक्षा के मामले में भी यह काफी बेहतर है, इसमें टीपीएमएस, ईएससी, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और छह एयरबैग दिए गए हैं (ईसी3 में सिर्फ दो एयरबैग हैं)।
    • हालांकि, हमें उम्मीद है कि सिट्रोएन जल्द ही ईसी3 को नए एक्स वेरिएंट में लॉन्च करेगी, जिससे यह अभी के मुकाबले कहीं ज्यादा आकर्षक बन जाएगी।

    पावरट्रेन विकल्प

    स्पेसिफिकेशन

    2026 टाटा टियागो ईवी

    सिट्रोएन ईसी3

    बैटरी पैक

    19.2 किलोवाट घंटा

    24 किलोवाट-घंटे

    29.2 किलोवाट घंटा

    इलेक्ट्रिक मोटर्स की संख्या

    1

    1

    1

    पावर

    61 पीएस

    75 पीएस

    57 पीएस

    टॉर्क

    110 एनएम

    114 एनएम

    143 एनएम

    दावा की गई रेंज (एमआईडीसी भाग I+II)

    226 किलोमीटर

    285 किलोमीटर

    246 किलोमीटर

    30 किलोवाट चार्जर से डीसी फास्ट चार्जिंग का समय (10 से 80 प्रतिशत तक)

    30 मिनट

    30 मिनट

    57 मिनट
    • अब इस टेबल को देखने पर कीमतों में भारी अंतर कुछ हद तक साफ हो जाता है। टियागो ईवी में दो बैटरी विकल्प उपलब्ध हैं, जबकि सिट्रोएन ईसी3 में केवल एक बैटरी पैक दिया गया है, जो टियागो ईवी की दोनों बैटरियों से बड़ा है।

    Tata Tiago EV

    • दिलचस्प बात यह है कि 24 केडब्ल्यूएच की बैटरी और सिंगल मोटर सेटअप वाली टियागो ईवी ईसी3 से 18 पीएस ज्यादा पावर जनरेट करती है और 39 किलोमीटर ज्यादा रेंज भी देती है।

    Citroen eC3

    • हालांकि, सिट्रोएन ईसी3, टियागो ईवी से ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है।
    • टाटा टियागो ईवी और सिट्रोएन ईसी3 दोनों ही 30 केडब्ल्यू चार्जर के साथ डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं। लेकिन टियागो ईवी 30 मिनट में चार्ज हो जाती है, जबकि ईसी3 को पूरी तरह चार्ज होने में 57 मिनट लगते हैं।

    कारदेखो ओपिनियन…

    हमारी राय में, इस कंपेरिजन में नई टाटा टियागो ईवी साफ साफ विजेता नजर आती है। हालांकि सिट्रोएन ईसी3 अभी भी एक प्रैक्टिकल और स्पेशियस विकल्प है, लेकिन टाटा के अपडेटेड मॉडल के सामने इसकी पुरानी झलक दिखने लगी है। टियागो ईवी अब बेहतर वैल्यू फॉर मनी, मॉर्डन फीचर्स और काफी कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार है, जिससे यह बजट के प्रति जागरूक ईवी कस्टमर्स के लिए ज्यादा आकर्षक विकल्प बन जाती है। जब तक सिट्रोएन ईसी3 में कोई बड़ा अपडेट नहीं लाती, तब तक एंट्री-लेवल ईवी सेगमेंट में कॉम्पिटशन में बने रहना उसके लिए मुश्किल होता जाएगा।

    अन्य विकल्प

    • एमजी कॉमेट ईवी: इसका कॉम्पैक्ट साइज, आसान मेनुवरेबिलिटी और टेक्नोलॉजी से भरपूर केबिन इसे शहरी ड्राइविंग को प्राथमिकता देने वाले ग्राहकों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। आइए देखते हैं कि यह नई टियागो ईवी से ये कैसे अलग है

    • टाटा पंच ईवी: एसयूवी स्टाइल, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और बड़े बैटरी विकल्पों के साथ, पंच ईवी टियागो ईवी की तुलना में ज्यादा वर्सेटाइल है और साथ ही यह बहुत महंगी भी नहीं है। हमने यहां टियागो ईवी और पंच ईवी का कंपेरिजन किया है। 

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