2026 टाटा टियागो ईवी भारत में 6.99 लाख रुपये कीमत पर हुई लॉन्च, जानिए इसमें क्या कुछ है नया?

प्रकाशित: मई 28, 2026 02:39 pm । स्तुति

टाटा मोटर्स ने 2026 टियागो ईवी फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस इलेक्ट्रिक हैचबैक कार में अब ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, अपग्रेडेड केबिन एक्सपीरिएंस और कई प्रीमियम फीचर मिलते हैं जिसकी इसमें पहले कमी थी।

यह भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। नए अपडेट के साथ अब इसमें ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरिएंस मिलेगा खासकर उन लोगों को जो शहर में रोजाना इस्तेमाल करने के हिसाब से एक इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं।

यदि आप भी नई टियागो ईवी फेसलिफ्ट को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो नीचे इसका पूरा लुक देख सकते हैं। यहां देखें नई टियागो ईवी हैचबैक कार से जुड़ी पूरी जानकारी :-

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट : वेरिएंट और कीमत

टाटा मोटर्स ने फेसलिफ्ट टियागो ईवी को तीन वेरिएंट में पेश किया है, जिसकी कीमत 6.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत :-

वेरिएंट 19 केडब्ल्यूएच मीडियम रेंज 24 केडब्लूएच लॉन्ग रेंज स्मार्ट 6.99 लाख रुपये — प्योर+ 8.49 लाख रुपये 9.49 लाख रुपये क्रिएटिव+ — 9.99 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। टियागो ईवी बैटरी-एज-ए-सर्विस स्कीम के साथ भी आती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.69 लाख रुपये + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होती है।

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट : एक्सटीरियर

2026 टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट की डिजाइन पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। टाटा ने इसमें साफ-सुथरी और ज्यादा सिंपल स्टाइलिंग अप्रोच अपनाई है, जिससे यह इलेक्ट्रिक हैचबैक कार सड़कों पर एकदम हट कर नजर आएगी।

आगे की तरफ इसमें पुराने ब्लैक ग्रिल सेटअप की बजाए बॉडी कलर्ड फिनिश वाली ब्लेंक ऑफ ग्रिल दी गई है। इससे इसकी स्पोर्टीनेस थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अब इसे एक ज्यादा साफ-सुथरा लुक मिलता है।

इसमें नए डिजाइन का बंपर दिया गया है जो कि पहले से ज्यादा स्मूद और क्लीन लगता है।

इस गाड़ी में पतले और एंगुलर शेप्ड एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं जो इस हैचबैक कार को शार्प लुक देते हैं।

पुराने मॉडल में मिलने वाले प्रोजेक्टर हेडलैंप के मुकाबले इसके फेसलिफ्ट वर्जन में रिफ्लेक्टर स्टाइल एलईडी यूनिट्स दी गई हैं।

छोटी जानकारियां : नई टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार में एलईडी डीआरएल्स की पोजिशनिंग में बदलाव किया गया है। इसे अब हेडलैंप यूनिट के अंदर की तरफ इंटीग्रेट किया गया है, जहां पहले इसे नीचे की तरफ फॉग लैंप हाउसिंग के पास में पोजिशन किया गया था।

इसकी साइड प्रोफाइल काफी हद तक प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जैसी है।

राइडिंग के लिए इसमें नए डिजाइन के 15-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे ज्यादा एरोडायनामिक और मॉडर्न लुक देते हैं।

इस हैचबैक कार में ब्लैक आउट ओआरवीएम्स, व्हील आर्क क्लैडिंग और डोर पर टाटा ईवी बैजिंग मिलनी जारी है।

पीछे की तरफ इसमें नए डिजाइन के एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिसे फॉक्स रेड स्ट्रिप से कनेक्ट किया गया है, जो इसे कनेक्टेड टेललैंप इफेक्ट देते हैं।

इसमें टेललैंप्स पर नया वर्टिकल स्लेट स्टाइल लाइटिंग मोटिफ मिलता है जो पहले से ज्यादा मॉडर्न लगता है।

फ्रंट की तरह इसमें पीछे की साइड पर भी नए डिजाइन का बंपर दिया गया है जो पहले से ज्यादा शार्प और क्लीन लगता है।

इसमें रूफ माउंटेड स्पॉइलर के साथ स्टॉप लैंप मिलना जारी है।

नई टियागो ईवी कार की लंबाई 3825 मिलीमीटर, चौड़ाई 1684 मिलीमीटर, ऊंचाई 1562 मिलीमीटर और व्हीलबेस का साइज 2400 मिलीमीटर है।

छोटी जानकारियां : नए 360-डिग्री कैमरा सिस्टम के लिए दिए गए रिवर्स कैमरा को नंबर प्लेट हाउसिंग के पास में नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है।

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट कलर ऑप्शन

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार छह कलर ऑप्शन में आती है जो इस प्रकार हैं :-

देहरादून ड्यू

पैंगोंग पल्स

सोबो सर्ज

माथेरान मानसून

प्योर ग्रे

प्रिस्टाइन व्हाइट

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट इंटीरियर

टाटा ने टियागो ईवी के केबिन में कई बड़े अपडेट दिए हैं, जिससे यह पहले से ज्यादा प्रीमियम नजर आती है।

इसमें डैशबोर्ड पर नई डुअल-टोन ब्लैक और लाइट ग्रे कलर थीम दी गई है, जिससे इसका केबिन काफी स्पेशियस और हवादार लगता है।

टाटा ने इसमें क्लीन हॉरिजोंटल एलिमेंट्स और ग्लॉस ब्लैक डिटेलिंग के साथ नए डिजाइन का डैशबोर्ड लेआउट दिया है।

इसमें स्टीयरिंग व्हील को भी अपडेट किया गया है और इसमें अब रेगुलर इल्युमिनेटेड टाटा लोगो की बजाए टाटा ईवी बैजिंग दी गई है।

इस इलेक्ट्रिक हैचबैक कार में नया फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और अपडेटेड डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। यह दोनों मिलकर डैशबोर्ड को काफी मॉडर्न लुक देते हैं।

टाटा ने इसमें सब कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम में देने की बजाए फिजिकल एसी कंट्रोल्स दिए हैं। इसमें क्लामेट कंट्रोल सिस्टम के लिए प्रॉपर टेक्टाइल बटन और रोटरी नॉब्स दिए गए हैं।

इंफोटेनमेंट सिस्टम की नई डिजाइन और स्मार्ट इंटीग्रेशन की वजह से इसमें लोअर सेंटर कंसोल पर अब अच्छी जगह मिलती है। इसमें लोअर सेंटर कंसोल पर चार्जिंग पोर्ट और स्टोरेज स्पेस दी गई है।

इसमें सबसे बड़ा बदलाव फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का हुआ है। फैब्रिक मटीरियल की वजह से सीटें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में मिलने वाली लेदर सीटों के मुकाबले अब ज्यादा आरामदायक लगती हैं।

हल्के टेक्सचर्ड डैशबोर्ड इंसर्ट, नए डिजाइन के विंडो स्विच और कई खास टचपॉइंटस का सही प्लेसमेंट अब केबिन को ज्यादा प्रैक्टिकल और प्रीमियम बनाता है।

प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के मुकाबले इसमें रियर एसी वेंट्स के साथ रियर चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं।

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट फीचर और सेफ्टी

टियागो ईवी फेसलिफ्ट को फीचर्स के मामले में भी बड़ा अपडेट मिला है।

इसमें डुअल वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ रियर एसी वेंट्स, फ्रंट और रियर टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं।

इस गाड़ी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

इसमें एक्स-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है।

अन्य कंफर्ट फीचर में ऑटो-फोल्ड ओआरवीएम्स, ऑटोमैटिक हेडलैंप और वाइपर, क्रूज कंट्रोल, और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें सेगमेंट फर्स्ट 360-डिग्री कैमरा दिया गया है।

इसके अलावा इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी, हिल होल्ड असिस्ट, टीपीएमएस, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षित हैचबैक कार : टाटा कार होने के नाते हमें उम्मीद है कि टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार को क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिल सकती है। इस हैचबैक कार में सभी सेफ्टी फीचर दिए गए हैं जिसकी उम्मीद इस कीमत पर आने वाली कार से की जाती है।

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट बूट स्पेस

नई टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार में 240 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि रोजाना शहर में इस्तेमाल करने और एक हफ्ते का सामान ले जाने के लिए पर्याप्त है।

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट पावरट्रेन

बैटरी स्पेसिफिकेशन 19.2 केडब्लूएच 24 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 पावर 61 पीएस 75 पीएस टॉर्क 110 एनएम 114 एनएम एसेलेरेशन (0 से 60 किमी/घंटे) 6.2 सेकंड 5.7 सेकंड सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 226 किलोमीटर 285 किलोमीटर चार्जिंग स्पीड (10-80% डीसी चार्जर) 35 मिनट 35 मिनट

नई टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार में पहले वाले बैटरी पैक ऑप्शन मिलने जारी हैं।

इसका छोटा 19.2 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि शहर में चलाने के हिसाब से एक सस्ती कार चाहते हैं, जबकि बड़ा 24 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक बेहतर रेंज देता है और यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो इसे लंबे सफर पर ले जाना चाहते हैं।

यह इलेक्ट्रिक हैचबैक कार स्मूद और शांत ड्राइव एक्सपीरिएंस देती है, जिससे यह शहर में रोजाना चलाने के हिसाब से अच्छी साबित होती है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि टियागो ईवी को हाइवे पर ले जाने के लिए थोड़ी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है।

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट कंपेरिजन

फेसलिफ्ट टाटा टियागो ईवी का मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा। यह गाड़ी टाटा पंच ईवी के मुकाबले में भी ज्यादा सस्ता ऑप्शन साबित होती है।

हम टियागो ईवी फेसलिफ्ट का मुकाबले में मौजूद कारों के साथ कंपेरिजन जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस नई इलेक्ट्रिक हैचबैक कार के बारे में क्या सोचते हैं।