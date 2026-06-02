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    2026 टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट : नई हैचबैक कार कैसे बुक करें? बुकिंग राशि कितनी है? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

    फेसलिफ्ट टाटा टियागो ईवी कार तीन वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर प्लस और क्रिएटिव में उपलब्ध है

    प्रकाशित: जून 02, 2026 06:15 pm । स्तुति

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    Tiago EV

    फेसलिफ्ट टाटा टियागो ईवी भारत में 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इंट्रोडक्ट्री कीमत पर लॉन्च हो गई है। यह गाड़ी तीन वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस में आती है। 2026 टाटा टियागो ईवी कार में नई डिजाइन, सिंपल केबिन और नए फीचर दिए गए हैं, लेकिन इसके इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 

    यदि आप शहर में चलाने के हिसाब से कोई छोटी कार चाहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिले तो टियागो ईवी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। अगर आप टियागो ईवी को गैरेज में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां पूरी बुकिंग प्रक्रिया और डिलीवरी टाइमलाइन देख सकते हैं:- 

    टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट को कैसे बुक करें?  

    आप टाटा टियागो ईवी को दो तरीके से बुक करवा सकते हैं। आप इसे टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं या फिर नजदीकी टाटा डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। 

    ऑनलाइन बुकिंग  

    टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार को बुक करने के लिए आपको टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और फिर 'बुक नाउ' बटन पर क्लिक करना होगा। 

    • बुक नाउ बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अगले पेज पर ले जाया जाएगा जहां आपको अपना पसंदीदा बैटरी पैक और वेरिएंट चुनना होगा।

    • यहां आप वो चार्जर भी चुन सकते हैं जो आप अपनी टियागो ईवी के साथ लेना चाहते हैं।

    • इस पेज के नीचे, आप अपनी पसंद का कलर भी चुन सकते हैं।

    • एक बार जब आप अपनी पसंद चुन लें, तो आप 'चेक आउट' पर क्लिक कर सकते हैं, और 11,000 रुपये का पेमेंट (डीलर सूत्रों के अनुसार) कर सकते हैं।

    • यह सुनिश्चित कर लें कि यह प्रोसेस शुरू करने से पहले आपने साइन अप या लॉग-इन कर लिया हो, क्योंकि बुकिंग करने के लिए आपकी पर्सनल जानकारी जैसे आपका नाम, फोन नंबर और पहचान का प्रमाण की जरूरत पड़ सकती है।

    वेरिएंट : 

    टियागो ईवी कार तीन वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस में उपलब्ध है। यदि आप इसके वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर सकते हैं।

    डीलरशिप पर बुकिंग 

    • आप टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट को नजदीकी टाटा डीलरशिप से भी बुक करवा सकते हैं। 

    • एक सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव आपको डीलरशिप पर हैचबैक बुक करने की पूरी प्रक्रिया में गाइड करेगा।

    • आपको उन्हें अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी ठीक वैसी ही जैसे आप वेबसाइट पर भरते हैं।

    • इसके बाद बुकिंग अमाउंट देने से पहले आप अपनी पसंद का वेरिएंट, बैटरी पैक और कलर चुनेंगे।

    डिलीवरी टाइमलाइन

    टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट की डिलीवरी जून के मध्य में शुरू हो सकती है और इस हैचबैक कार की पॉपुलेरिटी को देखते हुए आप इस पर 1 से 2 महीने के वेटिंग पीरियड की उम्मीद कर सकते हैं।

    2026 टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी

    2026 टाटा टियागो ईवी कार अपने प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से एकदम अलग दिखती है क्योंकि टाटा ने इसकी डिजाइन में कई बदलाव किए हैं। आगे की तरफ इसमें क्लोज़्ड ऑफ ग्रिल दी गई है और इसमें आगे के हिस्से पर बॉडी कलर किया गया है। इस गाड़ी में हेडलाइट और डीआरएल्स में भी कई बदलाव किए गए हैं। 

    Tata Tiago

    इसकी साइड प्रोफाइल काफी हद तक पुराने मॉडल जैसी है। इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिससे इसे एकदम मॉडर्न लुक मिलता है। पीछे की तरफ इसमें नए और स्लीक एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिसके बीच में एक कनेक्टिंग एलिमेंट मिलता है। पीछे की तरफ इसमें नए डिजाइन का बंपर दिया गया है जो कि अब बड़ा और मस्कुलर लगता है। 

    Tiago EV

    टाटा ने फेसलिफ्ट टियागो ईवी के केबिन को पहले से ज्यादा सिंपल रखा है, और इसकी डिजाइन टाटा के एसयूवी लाइनअप की कारों जैसी है। इसमें फ्लैट डैशबोर्ड के साथ फैब्रिक पैडिंग, फ्री फ्लोटिंग टचस्क्रीन, और टाटा की 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील का ज्यादा बेहतर वर्जन दिया गया है। 

    Tiago EV

    इस इलेक्ट्रिक हैचबैक कार में 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, दो वायरलेस फोन चार्जर, रियर वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Tiago EV

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हाई बीम अलर्ट, रेन-सेंसिंग वाइपर और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें 360-डिग्री कैमरा के साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दिया गया है।

    बैटरी पैक व मोटर 

    बैटरी स्पेसिफिकेशन 

    19.2 केडब्ल्यूएच 

    24 केडब्ल्यूएच 

    पावर 

    61 पीएस

    75 पीएस 

    टॉर्क 

    110 एनएम 

    114 एनएम 

    रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    226 किलोमीटर

    285 किलोमीटर

    चार्जिंग स्पीड (10-80% डीसी चार्जर)

    35 मिनट 

    35 मिनट 

    • फेसलिफ्ट टियागो ईवी कार में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले बैटरी पैक ऑप्शन : 19.2 केडब्लूएच बैटरी पैक और 24 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिए गए हैं। 

    मुकाबला 

    2026 टाटा टियागो ईवी कार का मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा। यह गाड़ी टाटा पंच ईवी के मुकाबले में भी ज्यादा सस्ता ऑप्शन साबित होती है।

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