सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 टाटा टियागो ईवी ईएमआई गाइड: आपको हर महीने कितना करना होगा भुगतान? जानिए यहां

    इन कैलकुलेशन के लिए हमनें टियागो ईवी के टॉप वेरिएंट 'क्रिएटिव प्लस’ को ध्यान में रखा है

    प्रकाशित: जून 11, 2026 04:53 pm । स्तुति

    530 Views
    • Write a कमेंट

    Tata Tiago EV EMI

    टाटा टियागो ईवी भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। यह अपने फीचर लोडेड केबिन और पावरफुल इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ ज्यादा प्रेक्टिकल पैकेज साबित होती है। नई टियागो ईवी कार की कीमत 6.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये (टॉप क्रिएटिव प्लस वेरिएंट) (एक्स-शोरूम) के बीच है। फेसलिफ्ट वर्जन के साथ टाटा ने टियागो ईवी हैचबैक कार को ज्यादा शार्प डिजाइन दी है और अब इसमें प्रीमियम इंटीरियर और लंबी फीचर लिस्ट भी मिलती है जो इसे ग्राहकों के खरीदने के लिए एक अच्छी चॉइस बनाती है। 

    यदि आपने टियागो ईवी को खरीदने के बारे में सोचा है और आप इसे लोन पर लेना चाह रहे हैं तो ऐसे में अनुमानित मंथली ईएमआई को समझना जरूरी हो जाता है। चीजों को आसान बनाने के लिए हमनें नई टियागो ईवी कार के टॉप वेरिएंट क्रिएटिव प्लस की ईएमआई डिटेल्स को विस्तार से समझाया है। हमनें इसकी नई दिल्ली में ऑन-रोड कीमत को ध्यान में रखा है और अलग-अलग लोन अवधि के आधार पर ईएमआई को विस्तार से समझाया है। 

    वेरिएंट 

    टियागो ईवी क्रिएटिव प्लस 24 केडब्लूएच 

    ऑन-रोड कीमत (नई दिल्ली) 

    10.40 लाख रुपये 

    डाउन पेमेंट ( ऑन-रोड कीमत का 20%)

    2.10 लाख रुपये 

    लोन राशि 

    8.30 लाख रुपये 

    ब्याज दर 

    9.5 %

    नई टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट की वेरिएंट-वाइज कीमत जानने के लिए यह रिपोर्ट देखें। 

    नोट :

    आपकी ईएमआई कार के वेरिएंट, डाउन पेमेंट और लागू ब्याज दर के आधार पर अलग-अलग होती है। कार लोन पर दी जाने वाली ब्याज दर आपके सिबिल स्कोर के आधार पर अलग-अलग होगी। इस कैलकुलेशन के लिए हमने 9.5 प्रतिशत की एक स्टैंडर्ड रेट मानी है। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने नजदीकी डीलरशिप और बैंक से संपर्क करें।

    यहां देखें ईएमआई से जुड़ी जानकारी :- 

    3 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट: 2,10,000 रुपये   

    ईएमआई राशि : 26,580 रुपये 

    3 साल के बाद कीमत : 11,67,000 रुपये (ब्याज समेत) 

    Tata Tiago EV EMI

    4 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट: 2,10,000 रुपये   

    ईएमआई राशि : 20,847 रुपये 

    4 साल के बाद कीमत : 12,11,000 रुपये (ब्याज समेत) 

    Tata Tiago EV EMI

    5 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट:  2,10,000 रुपये 

    ईएमआई राशि : 17,427 रुपये 

    5 साल के बाद कीमत : 12,56,000 रुपये (ब्याज समेत) 

    Tata Tiago EV EMI

    7 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट:  2,10,000 रुपये  

    ईएमआई राशि : 13,562 रुपये 

    7 साल के बाद कीमत : 13,49,000 रुपये (ब्याज समेत) 

    Tata Tiago EV EMI

    बुकिंग से जुड़ी जानकारी : 

    यदि आप नई टाटा टियागो ईवी को खरीदने में रूचि रखते हैं और इसकी बुकिंग प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं। 

    टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी 

    2026 टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट कार तीन वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस में आती है, जिसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं। टियागो ईवी एक ऐसे सेगमेंट की कार है जो लगातार विकसित हो रहा है और इसमें कई सारी खूबियां हैं जैसे कि इसकी किफायती कीमत, शहर में चलाने के हिसाब से सही साइज, फीचर्स से भरपूर केबिन और स्मूद इलेक्ट्रिक ड्राइविंग एक्सपीरिएंस। 

    Tata Tiago EV

    फेसलिफ्ट टियागो ईवी कार में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स, कूल्ड ग्लवबॉक्स, डुअल वायरलेस फोन चार्जर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और फ्रंट व रियर यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Tata Tiago EV

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), एबीएस के साथ ईबीडी, सेगमेंट-फर्स्ट 360-डिग्री कैमरा के साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

    यहां देखें नई टियागो ईवी के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन :-

    बैटरी स्पेसिफिकेशन 

    19.2 केडब्ल्यूएच 

    24 केडब्ल्यूएच 

    पावर 

    61 पीएस

    75 पीएस 

    टॉर्क 

    110 एनएम 

    114 एनएम 

    रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    226 किलोमीटर

    285 किलोमीटर

    चार्जिंग स्पीड (10-80% डीसी चार्जर)

    35 मिनट 

    35 मिनट 

    टियागो ईवी की ऑन-रोड कीमत जानने के लिए यह स्टोरी देखें। 

    कारदेखो का क्या है कहना.. 

    अगर आपका बजट कम है और आप गाड़ी खरीदने के लिए शुरू में ही पूरी रकम नहीं देना चाहते, तो ईएमआई की सही तरीके से प्लानिंग करके टियागो ईवी को खरीद सकते है। कम रनिंग कॉस्ट के साथ फ्यूल पर जो पैसे बचेंगे, उन्हें आप अपनी ईएमआई भरने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कुल ब्याज कम से कम रखना चाहते हैं तो 3 या 4 साल का ईएमआई प्लान आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, वहीं 5 या 7 साल की लोन अवधि आपके मासिक बोझ को तो कम कर देगी, लेकिन समय के साथ कुल कीमत बढ़ जाएगी।

    आप कारदेखो के ऑनलाइन कार लोन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके वेरिएंट, डाउन पेमेंट, ब्याज दर और अपनी पसंद की लोन अवधि के आधार पर अलग-अलग ईएमआई कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं।

    was this article helpful ?

    टाटा टियागो ईवी पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग हैचबैक कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 टाटा टियागो ईवी ईएमआई गाइड: आपको हर महीने कितना करना होगा भुगतान? जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है