2026 टाटा टियागो ईवी : इस इलेक्ट्रिक हैचबैक कार में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

प्रकाशित: मई 30, 2026 10:29 am । स्तुति

टाटा मोटर्स ने फेसलिफ्ट टियागो ईवी को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस हैचबैक कार का लुक एकदम नया है और इसमें कई नए फंकी कलर ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं। इसमें अपडेटेड इंटीरियर, नए फीचर और प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं।

यदि आप भी 10 लाख रुपये से कम बजट वाली कोई एंट्री-लेवल हैचबैक कार खरीदने का विचार कर रहे हैं तो नीचे नई टियागो ईवी का 360-डिग्री लुक देख सकते हैं :-

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट : डिजाइन

आगे की डिजाइन

टाटा ने टियागो ईवी के आगे के हिस्से को पूरी तरह से अपडेट किया है जिससे अब इसमें शार्प डिजाइन मिलती है और इसका फ्रंट लुक पंच ईवी और नेक्सन ईवी के जैसा नजर आता है।

पुराने मॉडल में मिलने वाले राउंडेड हेडलैंप्स को इसमें नई पतली एलईडी यूनिट्स से रिप्लेस किया गया है।

इसमें एलईडी डीआरएल्स को बंपर की बजाए हेडलैंप हाउसिंग के अंदर की तरफ पोजिशन किया गया है।

टाटा ने इस इलेक्ट्रिक कार में नई डिजाइन की क्लोज़्ड ऑफ ग्रिल दी है जिस पर बॉडी कलर फिनिश मिलती है।

इस गाड़ी में लोअर एयर इंटेक पर पुराने मैश स्टाइल पैटर्न की बजाए अब वर्टिकल स्लेट्स मिलते हैं।

नए 360-डिग्री कैमरा सेटअप के तौर पर फ्रंट कैमरा को टाटा बैजिंग के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है।

नए डिजाइन के बंपर में अब पहले के मुकाबले ज्यादा साफ लाइनें और कट्स मिलते हैं।

साइड

इसकी साइड प्रोफाइल में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। टियागो ईवी कार पहले की तरह कॉम्पेक्ट हैचबैक कार वाले साइज में आती है।

राइडिंग के लिए फेसलिफ्ट टियागो ईवी में नए 15-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि इसके लोअर वेरिएंट में नए व्हील कवर दिए गए हैं।

टाटा ने इसमें पुरानी ईवी बैजिंग को आगे वाले दरवाजों पर नई 'टाटा.ईवी' बैजिंग से रिप्लेस किया है।

इसमें व्हील आर्क और दरवाजे के निचले हिस्से पर ग्रे बॉडी क्लैडिंग मिलनी जारी है।

इसका एक्सटीरियर लेआउट काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा है, लेकिन नई डिजाइन के व्हील्स इसे एकदम फ्रेश लुक देती है।

यह इलेक्ट्रिक कार नए कलर के साथ पेश की गई है।

पीछे की डिजाइन

नई टाटा टियागो कार के फेसलिफ्ट वर्जन में पीछे की तरफ कई सारे बदलाव किए गए हैं। इसमें नए डिजाइन के टेललैंप्स के साथ नए एलईडी एलिमेंट दिए गए हैं जिसे वर्टिकल पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है।

छोटी जानकारियां : इसमें दोनों टेललैंप्स को कनेक्ट करती फॉक्स स्ट्रिप दी गई है जिसे टेलगेट पर पोजिशन किया गया है। इसका बीच को कनेक्ट करने वाला हिस्सा इल्युमिनेट नहीं होता है और यह स्टाइलिंग एलिमेंट की तरह काम करता है।

टाटा ने टियागो ईवी के रियर बंपर की डिजाइन में भी बदलाव किया है जिससे यह अब ज्यादा स्पोर्टी और साफ सुथरा लगता है।

इसके रियर पार्किंग कैमरा को नंबर प्लेट के पास में थोड़ा नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है।

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट : इंटीरियर

इस गाड़ी के इंटीरियर को भी डुअल टोन डैशबोर्ड के साथ अपडेट किया गया है, जिससे इसे एकदम नई फील मिलती है।

स्टार्ट/स्टॉप स्विच की पोजिशन स्टीयरिंग व्हील में बाएं से दाएं तरफ कर दी गई है।

इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन दोनों ही अब डैशबोर्ड पर एक उभरा हुआ (स्टैंडिंग) इफेक्ट डालते हैं।

इस इलेक्ट्रिक कार में स्टीयरिंग व्हील को भी अपडेट किया गया है, जिसमें पुराने टाटा लोगो की बजाए नए टाटा.ईवी लोगो को सेंटर पर पोजिशन किया गया है।

इसमें नए पावर विंडो स्विच दिए गए हैं।

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट : फीचर

इसमें 10.25-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन को डैशबोर्ड के टॉप पर पोजिशन किया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है।

इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं।

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट : सेफ्टी

फेसलिफ्ट टियागो ईवी कार में सेगमेंट फर्स्ट 360-डिग्री कैमरा सिस्टम दिया गया है।

इसमें एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, और छह एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट : बैटरी पैक, मोटर व रेंज

यहां देखें नई टियागो ईवी के बैटरी पैक ऑप्शन की जानकारी :-

बैटरी स्पेसिफिकेशन 19.2 केडब्लूएच 24 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 पावर 61 पीएस 75 पीएस टॉर्क 110 एनएम 114 एनएम एसेलेरेशन (0 से 60 किमी/घंटे) 6.2 सेकंड 5.7 सेकंड सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 226 किलोमीटर 285 किलोमीटर चार्जिंग स्पीड (10-80% डीसी चार्जर) 35 मिनट 35 मिनट

2026 टाटा टियागो ईवी : कीमत और मुकाबला

2026 टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट गाड़ी की कीमत 5.79 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है। यह गाड़ी बैटरी रेंटल स्कीम के साथ भी आती है, जिसके साथ इसकी कीमत 4.69 लाख रुपये + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होती है। इसका मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से रहेगा। यह गाड़ी टाटा पंच ईवी के मुकाबले में भी ज्यादा सस्ता ऑप्शन साबित होगी।

