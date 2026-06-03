2026 टाटा टियागो ईवी vs एमजी कॉमेट ईवी: कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदें?
दोनों ही छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग ग्राहकों को टारगेट करती हैं। आपको कौनसी इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए? आइए पता लगाते हैं
प्रकाशित: जून 03, 2026 06:24 pm । सोनू
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छोटी गाड़ी अभी भी ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनी हुई हैं, क्योंकि इन्हें शहर के भीड़-भाड़ वाले एरिया में चलाना आसान होता है। हाल ही में अपडेट हुई टाटा टियागो ईवी और एमजी कॉमेट ईवी अपने सभी इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और किफायती प्राइस टैग के साथ इस सोच को आगे बढ़ाती है। अगर आप इनमें से कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी घर लाने की सोच रहे हैं तो यहां देखिए कागजों में ये दोनों एक-दूसरे से कितनी अलग हैं:
कीमत
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मॉडल
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2026 टाटा टियागो ईवी
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एमजी कॉमेट ईवी
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कीमत (एक्स-शोरूम नई दिल्ली)
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6.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये
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7.50 लाख रुपये से 9.56 लाख रुपये
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2026 टाटा टियागो ईवी की शुरुआती कीमत कॉमेट ईवी से करीब 50,000 रुपये कम है।
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दोनों इलेक्ट्रिक कार के टॉप मॉडल की बात करें तो एमजी कॉमेट ईवी 43,000 रुपये तक ज्यादा सस्ती है।
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दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी बैटरी-ऐज-ए-सर्विस सब्सक्रिप्शन के साथ भी उपलब्ध हैं, जिससे दोनों ईवी की शुरूआती कीमत कम हो जाती है। 2026 टियागो ईवी की बैटरी सब्सक्रिप्शन के साथ कीमत 4.69 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि एमजी कॉमेट ईवी की बैटरी सब्सक्रिप्शन के साथ प्राइस 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है।
साइज
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2026 टाटा टियागो ईवी
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एमजी कॉमेट ईवी
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अंतर
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लंबाई
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3,825 मिलीमीटर
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2,974 मिलीमीटर
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+ 851 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1,684 मिलीमीटर
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1,505 मिलीमीटर (ओआरवीएम के बिना)
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+ 179 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1,562 मिलीमीटर
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1,640 मिलीमीटर
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(- 78 मिलीमीटर)
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व्हीलबेस
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2,400 मिलीमीटर
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2,010 मिलीमीटर
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+ 390 मिलीमीटर
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ऊंचाई के अलावा, टाटा टियागो ईवी सभी मामलों में एमजी कॉमेट ईवी से बड़ी है।
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टियागो ईवी कॉमेट ईवी की तुलना में 851 मिलीमीटर ज्यादा लंबी और 179 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है, इसका व्हीलबेस भी 390 मिलीमीटर बड़ा है, जिससे इसके केबिन में ज्यादा स्पेस मिलता है।
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एक और दिलचस्प बात ये है कि छोटे साइज की वजह से कॉमेट ईवी दो दरवाजों वाली कार है जबकि दूसरी कार में चार दरवाजें मिलते हैं।
कलर ऑप्शन
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2026 टाटा टियागो ईवी
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एमजी कॉमेट ईवी
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सोबो सर्ज
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कैंडी व्हाइट
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देहरादून ड्यू
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अरोरा सिल्वर
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पैंगोंग पल्स
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स्टारी ब्लैक
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प्योर ग्रे
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–
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प्रीस्टीन व्हाइट
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–
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डेटोना ग्रे
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–
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न्यू टाटा टियागो कार छह मोनोटोन कलर में उपलब्ध है, जबकि एमजी कॉमेट ईवी केवल तीन एक्सटीरियर कलर में आती है।
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एमजी इलेक्ट्रिक कार भले ही तीन मोनोटोन कलर में उपलब्ध है, लेकिन कंपनी ने इसे कस्टमाइज करने के लिए 250 से ज्यादा स्टीकर और ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन, और एक्सटीरियर व केबिन को पर्सनलाइज करने के लिए तीन पैक भी दिए हैं।
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टियागो ईवी के ऊपर बताए सभी कलर के साथ एक ब्लैक रूफ भी मिलती है, हालांकि यह विकल्प केवल टॉप मॉडल क्रिएटिव प्लस में दिया गया है।
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हम 2020 टाटा टियागो ईवी के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में पहले ही बता चुके हैं, जिससे आपको अपनी पसंद के कलर की कार चुनने में मदद मिलेगी।
फीचर
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फीचर
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2026 टाटा टियागो ईवी
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एमजी कॉमेट ईवी
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हेडलाइट
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✅(फॉलो-मी-होम और लीड-मी-टू-कार फंक्शन के साथ ऑटो एलईडी हेडलाइट)
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✅(फॉलो-मी-होम और लीड-मी-टू-कार फंक्शन के साथ एलईडी हेडलाइट)
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एलईडी डीआरएल
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✅
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✅(कनेक्टेड)
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आगे चमकीला लोगो
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❌
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✅
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ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर
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✅
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क्रोम गार्निश के साथ डोर हैंडल
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✅
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❌
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व्हील
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✅(स्टाइलिश कवर के साथ एयरोडायनामिक डिजाइन 14-इंच व्हील)
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✅(स्टाइलिश कवर के साथ एयरोडायनामिक डिजाइन 12-इंच व्हील)
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एलईडी टेल लाइट
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✅
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✅
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शार्क फिन एंटीना
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✅
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❌
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अपहोल्स्ट्री
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फैब्रिक
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लेदरेट
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स्टीयरिंग व्हील
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टू-स्पोक यूनिट
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टू-स्पोक यूनिट के साथ टिल्ट एडजस्टमेंट
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डैशबोर्ड पर फैब्रिक फिनिश
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✅
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❌
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कपहोल्डर के साथ सेंटर कंसोल
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✅
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❌
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पावर विंडो
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✅(आगे)
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ग्लवबॉक्स कूलिंग
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❌
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स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट
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✅
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❌
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यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स
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दो टाइप-सी 65 वॉट पोर्ट्स
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✅(3)
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ड्राइवर डिस्प्ले
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डिजिटल यूनिट
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✅(10.25-इंच)
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क्लाइमेट कंट्रोल
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✅(ऑटो)
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✅(मैनुअल)
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पीछे एसी वेंट्स
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✅
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❌
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वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
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✅
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❌
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पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप
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✅
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❌
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क्रूज कंट्रोल
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✅
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❌
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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✅(6 एडजस्टमेंट)
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❌
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इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम
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✅(इलेक्ट्रिक फोल्डेबल और साथ में ऑटो-फोल्ड फंक्शन भी)
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✅(साथ में ऑटो-फोल्ड फंक्शन भी)
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इंफोटेनमेंट सिस्टम
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10.25-इंच टचस्क्रीन
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10.25-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
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✅
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स्पीकर की संख्या
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4
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6
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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✅
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स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स
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✅
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एयरबैग
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6
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2
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ईबीडी के साथ एबीएस
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इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
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✅
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सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
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आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर
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हिल होल्ड असिस्ट
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360-डिग्री कैमरा
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❌
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पीछे पार्किंग कैमरा
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
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पीछे पार्किंग सेंसर
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इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
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❌
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सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक
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❌
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डे-नाइट आईआरवीएम
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✅
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✅
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वाशर और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर
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✅
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❌
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रेन-सेंसिंग वाइपर
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✅
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❌
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दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक जैसे फीचर दिए गए हैं, जिनमें एलईडी हेडलाइटें, एक टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा शामिल हैं।
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जैसा कि बताया गया है, टाटा टियागो ईवी अपनी कीमत और पोजिशनिंग को देखते हुए ज्यादा आरामदायक फीचर से लैस है। इसके मुख्य फीचर में पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 तरह से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, एक वायरलेस फोन चार्जर, छह एयरबैग और एक 360 डिग्री कैमरा शामिल है।
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कॉमेट ईवी के भी अपने कुछ एडवांटेज हैं। एमजी ने इसमें एक टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 6-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया है।
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यहां आप नई टाटा टियागो ईवी के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं, जिससे आपको अपनेे लिए सही वेरिएंट का चयन करने में मदद मिलेगी।
बैटरी पैक, मोटर और रेंज
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स्पेसिफिकेशन
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2026 टाटा टियागो ईवी
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एमजी कॉमेट ईवी
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बैटरी पैक
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19.2 केडब्ल्यूएच
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24 केडब्ल्यूएच
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17.3 केडब्ल्यूएच/17.4 केडब्ल्यूएच (एफसी)*
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इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
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1
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1
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1
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पावर
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61 पीएस
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75 पीएस
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42 पीएस
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टॉर्क
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110 एनएम
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114 एनएम
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110 एनएम
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फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+ पार्ट 2)
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226 किलोमीटर
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285 किलोमीटर
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230 किलोमीटर
*एफसी - फास्ट चार्जिंग वेरिएंट्स
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टियागो ईवी में दो बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर (वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग पावर ट्यूनिंग) दी गई है, वहीं कॉमेट ईवी में एक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन सेटअप दिया गया है।
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2026 टाटा टियागो ईवी और एमजी कॉमेट ईवी में से, टियागो ईवी में ज्यादा इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से दोनों ही वर्जन में बड़े बैटरी पैक और ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर शामिल है।
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टियागो ईवी के बड़े बैटरी पैक की फुल चार्ज में रेंज ज्यादा बताई गई है, वहीं कॉमेट ईवी की फुल चार्ज में रेंज टियागो ईवी के एंट्री-लेवल वर्जन से थोड़ी ज्यादा है।
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यहां 2026 टाटा टियागो के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन ऑप्शन देखें, जिससे आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही वेरिएंट का चयन करने में मदद मिलेगी।
चार्जिंग ऑप्शन
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स्पेसिफिकेशन
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2026 टाटा टियागो ईवी
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एमजी कॉमेट ईवी
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3.3 किलोवॉट एसी चार्जर और 15 एम्पीयर प्लग पॉइंट
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19.2 केडब्ल्यूएच - 6.9 घंटे में 0 से 100 प्रतिशत (15 एम्पीयर प्लग पॉइंट)
24 केडब्ल्यूएच - 8.7 घंटे में 0 से 100 प्रतिशत (15 एम्पीयर प्लग पॉइंट)
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17.3 केडब्ल्यूएच: 7 घंटे में 0 से 100 प्रतिशत
17.4 केडब्ल्यूएच (एफसी): 7 घंटे में 0 से 100 प्रतिशत
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7.2 किलोवॉट एसी फास्ट चार्जर
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19.2 केडब्ल्यूएच - 2.6 घंटे में 0 से 100 प्रतिशत
24 केडब्ल्यूएच - 3.5 घंटे में 0 से 100 प्रतिशत
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17.3 केडब्ल्यूएच: -
17.4 केडब्ल्यूएच (एफसी): 3.5 घंटे में 0 से 100 प्रतिशत
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डीसी फास्ट चार्जर
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19.2 केडब्ल्यूएच और 24 केडब्ल्यूएच - 35 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत (30 किलोवॉट चार्जर)
19.2 केडब्ल्यूएच और 24 केडब्ल्यूएच - 30 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत (डीसी फास्ट चार्जर)
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2026 टाटा टियागो ईवी और एमजी कॉमेट ईवी दोनों की बैटरी 3.3 किलोवॉट एसी चार्जर से चार्ज होने में करीब एक बराबर समय लेती है।
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यही बात तब भी लागू होती है जब दोनों इलेक्ट्रिक कार को 7.2 किलोवॉट और 7.4 किलोवॉट एसी एसी फास्ट चार्जर से चार्ज किया जाता है।
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हालांकि इनमें से टियागो ईवी ही इकलौती गाड़ी है जो डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, और 30 किलोवॉट चार्जर के इस्तेमाल से करीब आधे घंटे में इसकी बैटरी चार्ज हो जाती है।
कारदेखो का क्या है कहना
टाटा टियागो ईवी, एमजी कॉमेट ईवी की तुलना में करीब एक साल ज्यादा समय से बाजार में एक भरोसेमंद प्रोडक्ट रही है। हाल ही में मिले अपडेट से ये इलेक्ट्रिक गाड़ी पहले से ज्यादा स्टाइलिश हो गई है, साथ ही इसमें कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर भी जोड़े गए हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। इसमें दो बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है और इसके बड़े बैटरी वाले मॉडल की फुल चार्ज में रेंज 285 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है, जिससे आप बिना किसी चिंता के एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं।
वहीं कॉमेट ईवी उन लोगों के लिए सही है जो शहर में ही घूमने के लिए एक कम कीमत वाली छोटी इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। एमजी ने यह सुनिश्चित किया है कि इसकी रेंज इतनी हो कि आप एक सप्ताह तक शहर में कार ड्राइव कर सकें और साथ ही गारंटी दी है कि आप इसके केबिन से बोर नहीं होंगे, इसके लिए इसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी दी गई है। हालांकि इसमें डीसी फास्ट चार्जिंग की सुविधा नहीं होने से कुछ ग्राहक निराश हो सकते हैं।