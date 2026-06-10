2026 टाटा टियागो ईवी ऑन रोड प्राइस एनालिसिस: आपके शहर में कितनी है इलेक्ट्रिक कार की कीमत?
टियागो ईवी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार में से एक है और यह पैसा वसूल ईवी साबित होती है
प्रकाशित: जून 10, 2026 05:35 pm । सोनू
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टाटा ने हाल ही में नई टियागो ईवी को लॉन्च किया है, अब यह हैचबैक कार पहले से ज्यादा आकर्षक और ज्यादा पहुंच में हो गई है। शानदार पैकेज और कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ, यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसे कोई भी ग्राहक नजर अंदाज नहीं कर सकता। हालांकि, अगर आप न्यू टाटा टियागो इलेक्ट्रिक गाड़ी को खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको अपने शहर में इसकी ऑन रोड प्राइस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपकी सुविधा के लिए यहां हमने भारत के टॉप 5 शहर में टियागो ईवी की ऑन रोड प्राइस बताई है जो इस प्रकार है:
ऑन रोड कीमत की गणना कैसे होती है?
जब आप कार खरीदते हैं तो बताई गई एक्स-शोरूम प्राइस में कार की कीमत होती है। गाड़ी को घर लाने से पहले आपको कई अन्य शुल्क देने होते हैं जो इस प्रकार हैं:
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इंश्योरेंस प्रीमियम
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रोड टैक्स (राज्य के अनुसार अलग-अलग)
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रजिस्ट्रेशन फीस
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फास्टैग चार्ज
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10 लाख रुपये एक्स-शोरूम से ज्यादा कीमत वाली कार पर टीसीएस
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एसेसरीज (ऑप्शनल)
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एक्सटेंडेड वारंटी (ऑप्शनल)
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नोट:
टाटा टियागो ईवी के सभी वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से कम है, इसलिए इस पर 1 प्रतिशत का टीसीएस नहीं लगता है।
टाटा टियागो ईवी ऑन रोड प्राइस दिल्ली
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शुल्क
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टियागो ईवी स्मार्ट 19
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टियागो ईवी क्रिएटिव+ 24
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एक्स-शोरूम
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6.99 लाख रुपये
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9.99 लाख रुपये
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बीमा
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38,565 रुपये
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42,536 रुपये
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रजिस्ट्रेशन और फास्टैग
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5,500 रुपये
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5,500 रुपये
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ऑन रोड प्राइस
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7,43,065 रुपये
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10,47,036 रुपये
देश की राजधानी दिल्ली में टियागो ईवी की कीमत 7.43 लाख रुपये से 10.47 लाख रुपये के बीच है।
यहां टियागो ईवी की वेरिएंट अनुसार ऑन रोड प्राइस देखें।
टाटा टियागो ईवी ऑन रोड प्राइस मुंबई
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शुल्क
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टियागो ईवी स्मार्ट 19
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टियागो ईवी क्रिएटिव+ 24
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एक्स-शोरूम
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6.99 लाख रुपये
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9.99 लाख रुपये
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बीमा(जीरो डेप्रिसिएशन)
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50,184 रुपये
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60,674 रुपये
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रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन
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3,420 रुपये
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3,420 रुपये
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फास्टैग
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600 रुपये
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600 रुपये
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ऑन रोड प्राइस
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7,53,204 रुपये
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10,63,694 रुपये
मुंबई में टाटा इलेक्ट्रिक कार की ऑन रोड कीमत 7.53 लाख रुपये से 10.64 लाख रुपये के बीच है। यहां टियागो ईवी की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखें।
टाटा टियागो ईवी ऑन रोड प्राइस चेन्नई
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शुल्क
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टियागो ईवी स्मार्ट 19
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टियागो ईवी क्रिएटिव+ 24
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एक्स-शोरूम
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6.99 लाख रुपये
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9.99 लाख रुपये
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बीमा
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34,536 रुपये
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42,943 रुपये
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रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन
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2,000 रुपये
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2,000 रुपये
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ऑन रोड प्राइस
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7,35,536 रुपये
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10,43,943 रुपये
चेन्नई में कीमत 7.36 लाख रुपये से 10.44 लाख रुपये के बीच है। यहां चेन्नई में वेरिएंट अनुसार ऑन रोड प्राइस देखें।
टाटा टियागो ईवी ऑन रोड प्राइस बेंगलुरु
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शुल्क
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टियागो ईवी स्मार्ट 19
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टियागो ईवी क्रिएटिव+ 24
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एक्स-शोरूम
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6.99 लाख रुपये
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9.99 लाख रुपये
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बीमा
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36,550 रुपये
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47,581 रुपये
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रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन
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42,457 रुपये
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59,107 रुपये
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फास्टैग
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600 रुपये
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600 रुपये
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ऑन रोड प्राइस
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7,78,000 रुपये
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11,06,000 रुपये
बेंगलुरु में कीमत 7.78 लाख रुपये से 11.06 लाख रुपये के बीच है। यहां वेरिएंट अनुसार कीमत देखें।
टाटा टियागो ईवी ऑन रोड प्राइस कोलकाता
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शुल्क
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टियागो ईवी स्मार्ट 19
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टियागो ईवी क्रिएटिव+ 24
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एक्स-शोरूम
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6.99 लाख रुपये
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9.99 लाख रुपये
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बीमा
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35,940 रुपये
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45,085 रुपये
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रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन
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25,500 रुपये
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25,500 रुपये
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फास्टैग
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850 रुपये
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850 रुपये
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ऑन रोड प्राइस
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7,61,290 रुपये
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10,70,435 रुपये
कोलकाता में टियागो ईवी की कीमत 7.61 लाख रुपये से 10.7 लाख रुपये के बीच है। यहां वेरिएंट अनुसार ऑन रोड प्राइस देखें।
टाटा टियागो ईवी ओवरव्यू
टियागो ईवी न्यू मॉडल तीन वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर प्लस, और क्रिएटिव प्लस में उपलब्ध है। इसमें दो बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है। किफायती प्राइस, सिटी में चलाने के लिए छोटा साइज, फीचर से भरपूर केबिन और स्मूद इलेक्ट्रिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस हैचबैक की बड़ी खूबियां हैं।
न्यू टियागो गाड़ी में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम, एक कूल्ड ग्लवबॉक्स, दो वायरलेस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप और आगे व पीछे टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स जैसे फीचर दिए गए हैं।
सुरक्षा के लिए आपको इसमें 6 एयरबैग, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, ईबीडी के साथ एबीएस, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
टियागो ईवी के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:
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बैटरी पैक
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19.2 केडब्ल्यूएच
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24 केडब्ल्यूएच
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पावर
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61 पीएस
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75 पीएस
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टॉर्क
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110 एनएम
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114 एनएम
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रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)
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226 किलोमीटर
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285 किलोमीटर
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चार्जिंग स्पीड (10-80% डीसी चार्जर)
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35 मिनट
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35 मिनट
टियागो ईवी प्राइस और कंपेरिजन
टाटा टियागो ईवी की कीमत 6.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला एमजी कॉमेट ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से है।