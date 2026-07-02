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    2026 टाटा सिएरा ईवी एम्पावर्ड ए वेरिएंट एनालिसिस: इलेक्ट्रिक कार का टॉप मॉडल लेने पर आपको क्या मिलेगा? जानिए यहां

    सिएरा ईवी का एम्पावर्ड ए वेरिएंट ही एकमात्र ऐसा वेरिएंट है जिसमें दोनों ड्राइव ऑप्शन मिलते हैं

    प्रकाशित: जुलाई 02, 2026 05:14 pm । सोनू

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    2026 Tata Sierra EV Empowered A

    2026 टाटा सिएरा ईवी लॉन्च हो गई है और इसकी कीमत 18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह पांच वेरिएंट: प्योर, प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए में उपलब्ध है। अगर आप सिएरा ईवी के टॉप मॉडल की खूबियों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां हमने इसके बारे में विस्तार से बताया है:

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    नई सिएरा ईवी आगे से अपराइट, बोल्ड और शानदार है। इसमें पतली एलईडी डीआरल दी गई है जो कार की पूरी चौड़ाई तक फैली है। इसके ठीक नीचे बीच में बॉडी कलर में टाटा लोगो दिया गया है।

    2026 Tata Sierra EV Empowered A

    आगे के निचले हिस्से में एक ग्लॉस ब्लैक बंपर दिया गया है, जिसमें दोनों कॉर्नर पर अच्छे से हॉरिजोंटल स्टैक्ड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स लगाए गए हैं। इनके नीचे आपको वर्टिकल एलईडी फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे। निचले हिस्से में बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए दोनों कॉर्नर पर एयर डैम और बंपर के नीचे एक फॉक्स स्किड प्लेट भी दी गई है।

    साइड प्रोफाइल

    साइड वाले हिस्से की बात करें तो यहां आपको टाटा एसयूवी कार में 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील मिलेंगे, जो एम्पावर्ड ए वेरिएंट से मिलते हैं। इसके अलावा, साइड का लुक सिएरा ईवी के दूसरे वेरिएंट्स जैसा ही है।

    2026 Tata Sierra EV Empowered A

    ग्लॉस ब्लैक व्हील आर्क, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, फ्लश फिट डोर हैंडल, 360 डिग्री कैमरा, और बॉडी कलर बी व डी-पिलर सिएरा ईवी को प्रीमियम लुक देते हैं।

    पीछे का डिजाइन

    पीछे वाले हिस्से की बात करें तो यहां सिएरा ईवी का मॉडर्न और बॉक्सी शेप नजर आता है। क्लेमशेल आकार वाले बूटलिड में चौड़े एलईडी टेल लैंप्स लगे हैं, जिनमें इंडिकेटर, रिवर्स और फॉग लैंप्स शामिल हैं। बूटलिड के बीच में बड़ा टाटा लोगो है और इसके नीचे ‘सिएरा.ईवी’ ब्रांडिंग दी गई है।

    2026 Tata Sierra EV Empowered A

    ऊपरी हिस्से में स्पॉइलर के साथ एक हिडन वाइपर और डिफॉगर के साथ रियर ग्लॉस दिया गया है। वहीं, नीचे की तरफ एक ग्लॉस ब्लैक बंपर है, जिसमें पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर, रिवर्स कैमरा और एक फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट लगी है।

    कलर ऑप्शन

    सिएरा ईवी एम्पावर्ड ए में 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं। इनमें ऋषिकेश रेपिड्स, नैनीताल नॉर्क्टन, कूर्ग क्लाउड्स, प्योर ग्रे, प्रीस्टीन व्हाइट, अंडमान एडवेंचर और बंगाल रुज शामिल हैं।

    यहां टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें

    केबिन

    सिएरा ईवी एम्पावर्ड ए वेरिएंट के केबिन में कदम रखते ही आपको ब्लैक और आइवरी ड्यूल-टोन थीम के साथ टेक्नोलॉजी से भरपूर केबिन नजर आएगा। लो-सेट डैशबोर्ड पर अब ट्रेंडिंग ट्रिपल स्क्रीन और एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है।

    2026 Tata Sierra EV Empowered A

    वेंटिलेशन वाली परफोरेटेड सीटों और डोरकार्ड्स तक लेदरेट का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें केबिन मूड लाइटें भी हैं।

    2026 Tata Sierra EV Empowered A

    आगे और पीछे बैठे दोनों पैसेंजर के लिए आर्मरेस्ट और पिछली सीट पर तीन हेडरेस्ट दिए गए हैं। केबिन का डिजाइन सीधा और ऊंचा है, जिससे बाहर का नजारा साफ दिखता है और 5 लोगों के लिए अच्छा स्पेस मिलता है।

    फीचर

    एम्पावर्ड ए वेरिएंट में ऑटो पार्किंग, चाबी के जरिए समन मोड, हेड्स-अप डिस्प्ले, 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट और केबिन एयर फिल्टर जैसे फीचर दिए गए हैं।

    2026 Tata Sierra EV Empowered A

    एम्पावर्ड ए में दूसरे वेरिएंट वाले फीचर भी मिलते हैं, जिनमें दो 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले (सेंटर डिस्प्ले में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले), वायरलेस फोन चार्जर, मेमोरी फंक्शन के साथ 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड सीटें, जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट, पडल लैंप्स, 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम के साथ डॉल्बी एटमॉस, और आगे वाली सीटों के लिए थाई सपोर्ट एक्सटेंडर शामिल हैं।

    Tata Sierra EV Ventilated Seats

    कुछ एक्स्ट्रा!

    अगर आप सिएरा ईवी एम्पावर्ड ए का ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन लेते हैं, तो आपको छह टेरेन मोड (नॉर्मल, ग्रास/स्नो, मडरट्स/ग्रेवल, सेंड, रॉक, क्रॉल, कस्टम), बूस्ट मोड और ऑफ-रोड असिस्ट जैसे कुछ अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।

    सेफ्टी

    सिएरा ईवी एम्पावर्ड ए वेरिएंट नीचे वाले एम्पावर्ड वेरिएंट से लेवल-2 एडीएएस के कारण अलग है। एडीएएस के तहत इसमें क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट (सीटीए), लेन डिपार्चर वार्निंग (एलडीए), ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (एईबी), हाई-बीम असिस्ट (एचबीए), लेन कीप असिस्ट (एलकेए) अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, ऑफ-रोड कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉडल जैसे फीचर मिलते हैं।

    सिएरा ईवी में कई सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें 6 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ईबीडी के साथ एबीएस, 360 डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं।

    5-स्टार सेफ्टी?

    अभी आधिकारिक तौर पर सिएरा ईवी का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। सिएरा आईसी के 5 स्टार क्रैश टेस्ट की रिपोर्ट यहां देखें

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    सिएरा ईवी एम्पावर्ड ए में केवल 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और दो ड्राइव ऑप्शन: रियर-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव दिए गए हैं। इसमें छोटा 63 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प नहीं दिया गया है।

    इसके स्पेसिफिकेशन नीचे दिए गए हैं:

    बैटरी पैक

    75 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच (एडब्ल्यूडी)

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    2

    फुल चार्ज में रेंज

    665 किलोमीटर

    624 किलोमीटर

    पावर

    209 पीएस

    209 पीएस

    टॉर्क

    315 एनएम

    504 एनएम

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    Tata Sierra EV Charge port

    इस वेरिएंट में एक डीसी फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी मिलता है, और यह 120 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जर से 26 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत चार्ज हो जाती है।

    कीमत और कंपेरिजन

    सिएरा ईवी एम्पावर्ड ए रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट की कीमत 24.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। ऑल-व्हील ड्राइव की प्राइस 25.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यह एकमात्र वेरिएंट है जो ऑल-व्हील ड्राइव में आता है।

    टाटा सिएरा ईवी का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, एमजी विंडसर ईवी, महिंद्रा बीई 6, मारुति ई विटारा, एमजी जेडएस ईवी, विनफास्ट वीएफ6, वीएफ7 और टोयोटा इबेला से है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    सिएरा ईवी टॉप मॉडल उन लोगों के लिए है जो अपनी कार में जबरदस्त टेक फीचर चाहते हैं। इसमें लगभग वो हर चीज है जिसकी आप उम्मीद करते हैं और कीमत के हिसाब से काफी ज्यादा मिलता है। अगर आप सड़क पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो सिएरा के चमकीले कलर और रेट्रो-मॉडर्न स्टाइल पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर देंगे।

    यह भी देखें: टाटा सिएरा ईवी ऑन रोड प्राइस

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