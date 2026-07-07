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    2026 टाटा सिएरा ईवी vs टाटा नेक्सन ईवी: बड़ी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार खरीदें या पैसे बचाकर छोटी ईवी लें?

    सिएरा ईवी में काफी सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन क्या इसके लिए ज्यादा कीमत देना सही है? आइए जानते हैं

    प्रकाशित: जुलाई 07, 2026 03:18 pm । भानु

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    Sierra EV vs Tata Nexon

    हाल ही में टाटा ने सिएरा ईवी को लॉन्च किया है। यह सिएरा कार का इलेक्ट्रिक अवतार है। यह एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जो प्रीमियम कैटेगरी में आती है, इसमें काफी स्पेस और ढेर सारे फीचर दिए गए हैं। इसे टाटा कार लाइनअप में नेक्सन ईवी और कर्व ईवी के ऊपर पोजिशन किया गया है।

    यहां हम टाटा सिएरा ईवी और टाटा नेक्सन ईवी का कंपेरिजन करेंगे। कागजों में दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी में टाटा की लेटेस्ट ईवी टेक्नोलॉजी दी गई है, लेकिन ये दोनों अलग-अलग ग्राहकों को टारगेट करती हैं। तो इन दोनों में से कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर है? आइए जानते हैं:

    कीमत

    मॉडल

    टाटा सिएरा ईवी 

    टाटा नेक्सन ईवी 

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये

    12.49 लाख रुपये से 17.69 लाख रुपये
    • नेक्सन ईवी ज्यादा सस्ती इलेक्ट्रिक कार है, जबकि सिएरा ईवी को इसके ऊपर एक प्रीमियम कार के तौर पर पेश किया गया है।
    • सिएरा ईवी का बेस मॉडल नेक्सन ईवी से करीब 6 लाख रुपये ज्यादा महंगा है, जबकि इसका टॉप मॉडल करीब 8.5 लाख रुपये ज्यादा महंगा है।
    • सिएरा ईवी ज्यादा पावर, ज्यादा रेंज, बेहतर केबिन स्पेस, ज्यादा दमदार रोड प्रजेंस और ज्यादा फीचर के साथ अपनी ज्यादा कीमत को सही ठहराती है।

    मोलभाव की गुंजाइश

    सिएरा ईवी एक नई कार है, इसलिए इस पर ज्यादा छूट की उम्मीद न करें। लेकिन नेक्सन ईवी पर डीलरशिप अच्छा खासा डिस्काउंट दे सकती है।

    डिजाइन

    पैरामीटर

    टाटा सिएरा ईवी

    टाटा नेक्सन ईवी 

    अंतर

    लंबाई

    4340 मिलीमीटर

    3995 मिलीमीटर

    +345 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1841 मिलीमीटर

    1802 मिलीमीटर

    +39 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1715 मिलीमीटर

    1625 मिलीमीटर

    +90 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2730 मिलीमीटर

    2498 मिलीमीटर

    +232 मिलीमीटर
    • सिएरा ईवी साइज में नेक्सन ईवी से बड़ी कार है और सड़क पर भी यह ज्यादा दमदार दिखती है।

    2026 Sierra EV

    • नेक्सन ईवी से ज्यादा लंबी और ऊंची होने की वजह से यह अलग दिखती है।

    Tata Nexon EV

    • बड़े व्हीलबेस के कारण इसके केबिन में पीछे वाली सीटों पर बेहतर स्पेस मिलता है, जबकि ज्यादा ऊंची होने से इसे नेक्सन ईवी की तुलना में ज्यादा प्रोपर एसयूवी वाला लुक मिलता है।

    Tata Sierra EV

    • सिएरा ईवी देखने में बिलकुल अलग सेगमेंट की कार लगती है, जबकि नेक्सन ईवी ज्यादा कॉम्पैक्ट ऑप्शन है।

    कलर ऑप्शन

    टाटा सिएरा ईवी

    टाटा नेक्सन ईवी

    नैनीताल नॉक्टर्न

    प्योर ग्रे

    अंडमान एडवेंचर

    प्रीस्टीन व्हाइट

    ऋषिकेश रेपिड्स

    एम्पावर्ड ऑक्साइड

    कूर्ग क्लाउड्स

    ओसियन ब्लू

    बंगाल रूज

    डेटोना ग्रे

    प्रीस्टीन व्हाइट

    डार्क के साथ ब्लैक और रेड डार्क एडिशन

    प्योर ग्रे

    -
    • सिएरा ईवी में नेक्सन ईवी की तुलना में एक ज्यादा कलर ऑप्शन दिया गया है।
    • नेक्सन ईवी में ब्लैक रूफ मिलती है, और वेरिएंट के हिसाब से इसमें पांच सिंगल टोन कलर का विकल्प मिलता है।
    • सिएरा ईवी में कलर के लिए टाटा का नया नेमकल्चर अपनाया गया है, जिनमें से कई भारत की जगहों से प्रेरित हैं।

    स्पोर्टी थीम:

    नेक्सन ईवी में डार्क और रेड डार्क ऑप्शन मिलता है, दोनों में ब्लैक शेड के साथ दमदार और आकर्षक लुक मिलता है। रेड डार्क एडिशन में कंट्रास्ट के लिए रेड हाइलाइट्स भी दिए गए हैं।

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    स्पेसिफिकेशन

    टाटा सिएरा ईवी

    टाटा नेक्सन ईवी

    बैटरी

    63 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच

    30 केडब्ल्यूएच

    45 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    2

    1

    1

    सर्टिफाइड रेंज 

    565 किलोमीटर

    665 किलोमीटर

    624 किलोमीटर

    275 किलोमीटर

    489 किलोमीटर

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    पावर

    238 पीएस

    209 पीएस

    209 पीएस (पीछे मोटर), 140 पीएस (आगे मोटर)

    129 पीएस

    144 पीएस

    टॉर्क

    315 एनएम

    315 एनएम

    504 एनएम

    215 एनएम

    215 एनएम
    • सिएरा ईवी में बड़े बैटरी पैक ऑप्शन के साथ एक ड्यूल-मोटर सेटअप भी दिया गया है।
    • सिएरा ईवी में आपको नेक्सन ईवी की तुलना में ज्यादा रेंज मिलती है।
    • सिएरा ईवी का पावर आउटपुट भी ज्यादा है, खासकर जब आप इसका ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट लेते हैं।
    • नेक्सन ईवी केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है, जबकि सिएरा ईवी में रियर-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प दिया गया है।

    शहर vs हाईवे पर इस्तेमाल:

    अगर आपको एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार चाहिए जिसका शहर में ही ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो नेक्सन ईवी आपके लिए सही रहेगी। हालांकि, अगर आप रोड ट्रिप या हाईवे पर ज्यादा ड्राइविंग की सोच रहे हैं तो सिएरा ईवी पर विचार करना चाहिए।

    फीचर

    फीचर

    टाटा सिएरा ईवी

    टाटा नेक्सन ईवी

    ऑटो एलईडी हेडलैंप्स

    एलईडी फॉगलैंप्स

    एलईडी टेललैंप्स

    व्हील

    19-इंच अलॉय व्हील

    16-इंच अलॉय व्हील

    रूफ रेल्स

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    एम्बिएंट लाइटिंग

    इंफोटेनमेंट सेटअप

    12.3-इंच टचस्क्रीन

    12.3-इंच टचस्क्रीन

    एंटरटेनमेंट स्क्रीन

    वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    10.25-इंच डिस्प्ले

    10.25-इंच डिस्प्ले

    हेड-अप डिस्प्ले

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम के साथ एक साउंड बार

    9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम

    ऑटो डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    क्लाइमेट कंट्रोल

    ड्यूल-जोन

    सिंगल-जोन

    कीलेस एंट्री

    आगे वेंटिलेटेड सीटें

    पावर्ड सीटें

    हां (केवल ड्राइवर साइड)

    सनरूफ

    पैनोरमिक सनरूफ

    पैनोरमिक सनरूफ

    समन मोड

    ऑटो पार्किंग असिस्ट

    आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    आगे वाली सीटों के साथ एक्सटेंटेबल अंडरथाई सपोर्ट

    बोस मोड

    ✅(मैनुअल)

    इन-कार पेमेंट

    मल्टी ड्राइव मोड

    मल्टी ड्राइव मोड

    बूस्ट मोड

    एनएफसी कार्ड की

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    वी2एल (व्हीकल-टू-लोड)

    वी2वी (व्हीकल-टू-व्हीकल)

    एयरबैग

    6

    6

    पार्किंग कैमरा

    540-डिग्री

    360-डिग्री

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    रेन सेंसिंग वाइपर

    आगे और पीछे सेंसर

    पीछे डिफॉगर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    एडीएस

    • सिएरा ईवी में नेक्सन ईवी की तुलना में कई अतिरिक्त फीचर दिए हैं, जो इसकी ज्यादा कीमत को वाजिब ठहराते हैं।
    • इसमें आपको एक एंटरटेनमेंट स्क्रीन, समन मोड, ऑटो पार्क असिस्ट, वी2एल (व्हीकल-टू-लोड) और वी2वी (व्हीकल-टू-व्हीकल) टेक्नोलॉजी, इन-कार पेमेंट सिस्टम, और 540 डिग्री कैमरा जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।

    Tata Sierra EV Interior

    • इसके अलावा, आपको एक मैनुअल बोस मोड, एक हेड-अप डिस्प्ले, और ज्यादा प्रीमियम ऑडियो सेटअप भी मिलता है।
    • हालांकि, नेक्सन ईवी में कीमत के हिसाब से काफी शानदार फीचर दिए गए हैं।

    Nexon EV

    कारदेखो का क्या है कहना

    अगर आपको बजट की चिंता नहीं है तो टाटा सिएरा ईवी ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इसमें आपको ज्यादा स्पेस, दमदार रोड प्रजेंस, ज्यादा रेंज, ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर, ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप, और ज्यादा लंबी फीचर लिस्ट मिलती है। यह हर मामले में बेहतर है, इसलिए अगर आप एक प्रीमियम फैमिली इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं जो शहर और हाईवे दोनों जगह आरामदायक हो, तो इस पर जरूर विचार करें।

    हालांकि, अधिकांश लोगों के लिए टाटा नेक्सन ईवी एक पैसा वसूली कार साबित होती है। यह काफी सस्ती है, इसे शहर में चलाना और पार्क करना आसान है, और रोजाना आने-जाने व कभी-कभार हाईवे ड्राइव के लिए पर्याप्त रेंज के साथ-साथ अच्छे फीचर भी मिलते हैं। इस पर डीलरशिप से बेहतर डिस्काउंट की गुंजाइश भी है, जिससे यह एक पैसा वसूल गाड़ी साबित होती है।

    हम टाटा सिएरा ईवी लेने का सुझाव देते हैं, क्योंकि इसकी ज्यादा कीमत जायज है। अच्छी बात ये है कि सिएरा ईवी के बेस मॉडल में भी अच्छे फीचर मिलते हैं और इसकी रेंज नेक्सन ईवी से ज्यादा है।

    सिएरा ईवी और नेक्सन ईवी के अलावा आप इन विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं:

    • एमजी जेडएस ईवी: एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है जिसमें बड़ा केबिन, आरामदायक राइड क्वालिटी, और अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं। हालांकि, अब यह पुरानी कार लगने लगी है और इसे एक बड़े अपडेट की जरूरत है।
    • हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक: इसमें क्रेटा गाड़ी वाली खूबियों के साथ इलेक्ट्रिक पावरट्रेन, फीचर से भरपूर केबिन, कई बैटरी ऑप्शन और हुंडई का भरोसेमंद ओनरशिप एक्सपीरियंस मिलता है।
    • बीवाईडी एटो 3: एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी जिसमें सबसे अलग केबिन, एडवांस्ड ईवी टेक्नोलॉजी, शानदार रेंज और बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव मिलता है।
    • महिंद्रा एक्सईवी 9ई: एक फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक एसयूवी-कूपे कार है, जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस, लंबी ड्राइविंग रेंज, नई टेक्नोलॉजी और फीचर से भरपूर केबिन के साथ सबसे अलग दिखती है।
    • टाटा कर्व ईवी: एक स्टाइलिश एसयूवी कूपे कार है, जिसने नेक्सन ईवी और सिएरा ईवी के बीच का गैप भरा है। इसमें मॉडर्न डिजाइन, शानदार फीचर लिस्ट, कई बैटरी पैक का विकल्प और परफॉर्मेंस व प्रैक्टिकैलिटी का अच्छा तालमेल मिलता है।
    • एमजी विंडसर ईवी: एक बड़ी इलेक्ट्रिक कार जिसमें पैसेंजर कंफर्ट पर फोकस किया गया है। इसमें लाउंज जैसा केबिन, प्रीमियम फीचर और अच्छी रेंज मिलती है, जो इसे फैमिली के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं।
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