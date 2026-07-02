2026 टाटा सिएरा ईवी प्योर एस वेरिएंट : क्या आपको इसका बेस से ऊपर वाला वेरिएंट खरीदना चाहिए?

प्रकाशित: जुलाई 02, 2026 12:14 pm । स्तुति

2026 टाटा सिएरा ईवी पांच वेरिएंट : प्योर, प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए में लॉन्च की गई है। सिएरा ईवी बेस वेरिएंट से ही फीचर लोडेड है, लेकिन क्या आपको 1.2 लाख रुपये ज्यादा खर्च करके बेस से ऊपर वाला प्योर एस वेरिएंट 19.99 लाख रुपये कीमत पर लेना चाहिए? आइए जानते हैं आगे :-

एक्सटीरियर

आगे की डिजाइन

सिएरा ईवी के आगे का हिस्सा एकदम यूनीक है। इसमें एलईडी डीआरएल बार दिया गया है जो गाड़ी की पूरी चौड़ाई पर फैला हुआ है और बॉडी कलर्ड फ्रंट पर टाटा लोगो भी पोजिशन किया गया है। इसके नीचे की तरफ प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं जिसे बंपर के ऊपरी हिस्से पर लगाया गया है।

आगे की तरफ इसमें मैट ब्लैक प्लास्टिक बंपर पर वर्टिकल स्टैक फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जो कि इसमें प्योर एस वेरिएंट से मिलना शुरू होते हैं। फ्रंट बंपर के निचले हिस्से पर इसमें एयर डैम और फॉक्स स्किड प्लेट दी गई है।

साइड

साइड प्रोफाइल की बात करें तो राइडिंग के लिए इसमें 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो कि इसमें बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलते हैं। टॉप वेरिएंट के मुकाबले इसमें व्हील आर्क क्लैडिंग पर मैट ब्लैक फिनिश दी गई है। प्योर एस वेरिएंट में रूफ रेल्स दिए गए हैं, जो कि इस गाड़ी के ज्यादातर वेरिएंट से मिलते जुलते हैं।

इसमें फ्लश-फिट डोर हैंडल्स, बॉडी कलर्ड बी और डी-पिलर और शार्क फिन एंटीना जैसे डिजाइन एलिमेंट बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलते हैं।

पीछे की डिजाइन

सिएरा ईवी में पीछे की तरफ भी मॉडर्न सिएरा वाली आइकॉनिक बॉक्सी शेप मिलती है। इसमें रेड एलईडी लाइट बार दिया गया है जो टेललैंप की तरह काम करता है और इस पर इंडिकेटर और रिवर्स लैंप भी मिलते हैं। इसमें बूटलिड के बीच में बड़ा टाटा लोगो दिया गया है और इसके नीचे की तरफ सिएरा.ईवी बैजिंग मिलती है।

पीछे की साइड पर ऊपर की तरफ स्पॉइलर के साथ साइड एरो ब्लेड दिए गए हैं, जबकि निचले हिस्से पर मैट ब्लैक बंपर मिलता है जिस पर पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा और फॉक्स स्किड प्लेट लगी है।

कलर ऑप्शन

टाटा सिएरा ईवी का प्योर एस वेरिएंट तीन कलर ऑप्शन : प्योर ग्रे, कूर्ग क्लाउड और प्रिस्टाइन व्हाइट में उपलब्ध है।

हमें इसका कूर्ग क्लाउड कलर काफी पसंद आया। यहां देखें नई टाटा सिएरा के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

सिएरा ईवी प्योर एस वेरिएंट के केबिन में डुअल-टोन कलर थीम और नीचा डैशबोर्ड दिया गया है। डैशबोर्ड के बीच में 12.3-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन लगी है, और ड्राइवर साइड पर 10.25-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

इसमें सीटों पर ग्रे कलर फैब्रिक दिया गया है, और डोर कार्ड पर भी इसमें यही कलर स्कीम मिलती है।

इस गाड़ी में आगे वाली सीट पर सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, जबकि पीछे वाली सीट पर आर्मरेस्ट या फिर सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट की सुविधा नहीं दी गई है।

फीचर

सिएरा ईवी में बेस वेरिएंट से ही कई शानदार फीचर मिलते हैं। हालांकि, इसके प्योर एस वेरिएंट में कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट फॉग लैंप्स, पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डिंग आउटसाइड-रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम्स), व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) और व्हीकल-टू-व्हीकल (वी2वी) चार्जिंग, और बोनट के नीचे फ्रंट स्टोरेज दी गई है।

इसके अलावा सिएरा ईवी में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटो हेडलैंप और रेन-सेंसिंग वाइपर, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 65वाट यूएसबी फास्ट चार्जिंग, कूल्ड ग्लवबॉक्स, रियर विंडो शेड और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

यहां देखें नई टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

सेफ्टी

टाटा को अपनी गाड़ियों में शानदार सेफ्टी फीचर्स देने के लिए जाना जाता है, और सिएरा ईवी भी इस मामले में कोई अलग नहीं है। बेस प्योर वेरिएंट के मुकाबले प्योर एस वेरिएंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर और अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम (एवीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इसके अलावा इसमें 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), एबीएस के साथ ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल-डिसेंट कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

प्योर एस वेरिएंट में रियर डिफॉगर, 360-डिग्री कैमरा, रियर फॉग लैंप्स और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर की कमी है।

बैटरी पैक, मोटर व रेंज

सिएरा ईवी प्योर एस वेरिएंट में सिंगल 63 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक ऑप्शन के साथ रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 63 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 565 किलोमीटर पावर 238 पीएस टॉर्क 315 एनएम ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी)

कीमत और मुकाबला

सिएरा ईवी प्योर एस वेरिएंट की कीमत 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह वेरिएंट बेस वेरिएंट प्योर से 1.2 लाख रुपये महंगा है।

इसका मुकाबला महिंद्रा बीई 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, विनफास्ट वीएफ6, एमजी जेडएस ईवी, विनफास्ट वीएफ7, मारुति ई विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला से है।

कारदेखो का क्या है कहना

प्योर एस वेरिएंट में ज्यादातर वो सभी फीचर दिए गए हैं जिसकी जरूरत रोजाना पड़ती है। हालांकि, इसमें टॉप वेरिएंट वाले कुछ फीचर की कमी है, लेकिन प्योर एस वेरिएंट में मौजूद फीचर्स आपको अच्छा अनुभव देंगे।