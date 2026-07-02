2026 टाटा सिएरा ईवी एडवेंचर: क्या इलेक्ट्रिक कार का ये वेरिएंट लेना है फायदे का सौदा?

प्रकाशित: जुलाई 02, 2026 01:54 pm । सोनू

हाल ही में टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी को लॉन्च किया है। इसमें ढेर सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं और आईसीई पावर्ड सिएरा कार की तुलना में कुछ खास फीचर भी दिए गए हैं। आज हम सिएरा ईवी के मिड वेरिएंट एडवेंचर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, ताकि आप यह तय कर सकें कि यह वेरिएंट आपके लिए सही है या नहीं।

2026 टाटा सिएरा ईवी एडवेंचर: एक्सटीरियर

एडवेंचर वेरिएंट के आगे वाले हिस्से की बात करें तो यहां इसमें सिएरा ईवी का आइकॉनिक लुक मिलता है, जिसमें कार की पूरी चौड़ाई तक फैली पतली एलईडी लाइट बार जैसी डीआरएल मिलती है। आईसीई मॉडल की तुलना में, इसमें आगे की तरफ बंपर के ऊपर बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ बॉडी कलर फिनिश और बीच में टाटा लोगो दिया गया है। कॉर्नरिंग लैंप्स को बंपर के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है जो फॉगलैंप्स का काम भी करते हैं, बंपर पर एक नकली सिल्वर क्लेडिंग भी दी गई है। टाटा लोगो के नीचे 360 डिग्री कैमरा भी है, जो आपको इस वेरिएंट से मिलता है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां एडवेंचर वेरिएंट में रूफ रेल्स दिए गए हैं जो सिएरा ईवी का लुक और बेहतर बनाते हैं। इसमें सिएरा का आइकॉनिक लुक है, जिसमें चौकोर विंडो और एल्पाइन ग्लास लुक शामिल है। इसमें फ्लश-टाइप डोर हैंडल, बॉडी कलर बी-पिलर, एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम, व्हील आर्क क्लेडिंग, और 18-इंच अलॉय व्हील भी दिए गए हैं, जो बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलते हैं।

एडवेंचर वेरिएंट पीछे से बाकी वेरिएंट जैसा ही दिखता है, हालांकि यहां एक बड़ा अंतर ये है कि इसमें एक पीछे डिफॉगर दिया गया है। पीछे का लुक बेहतर करने के लिए एलईडी लाइट बार दी गई है जो पूरे टेलगेट पर फैली है और इसे प्रीमियम लुक देती है। टेलगेट पर आपको सिएरा ईवी ब्रांडिंग मिलती है जो इसे आईसीई वर्जन से अलग दिखाती है, और इसके ठीक ऊपर बीच में टाटा लोगो है। आगे की तरह, पीछे भी मोटा बंपर और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे शानदार लुक देते हैं। स्किड प्लेट पर एक अच्छा वर्टिकल टेक्सचर है और नंबर प्लेट हाउसिंग में 360 डिग्री कैमरा लगा है।

अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो यहां टाटा सिएरा ईवी की फोटो गैलरी देखें।

कलर ऑप्शन

टाटा सिएरा ईवी प्योर वेरिएंट से तीन कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें कूर्ग क्लाउड्स, प्योर ग्रे, और प्रीस्टीन व्हाइट शामिल है। एडवेंचर वेरिएंट में अंडमान एडवेंचर और बंगाल रूज कलर जैसे अतिरिक्त कलर दिए गए हैं, जिनमें बंगाल रूज में सिएरा ईवी काफी शानदार एसयूवी कार लगती है। सिएरा ईवी के टॉप मॉडल्स में कुछ और कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं। यहां आप सिएरा ईवी के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देख सकते हैं।

केबिन

एडवेंचर वेरिएंट के केबिन की बात करें तो इसमें आपको डैशबोर्ड पर एक बड़े ड्यूल-स्क्रीन लेआउट के साथ एक ड्यूल-टोन थीम और एक लेदरेट चढ़ा स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसके निचले हिस्से में सिल्वर इनसर्ट दिया गया है। इसका केबिन काफी स्पेशियस है और एडवेंचर वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ होने से केबिन हवादार भी लगता है। इसमें आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ एडजस्टेबल सीट बेल्ट और सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं।

फीचर और सेफ्टी

सिएरा ईवी के एडवेंचर वेरिएंट में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम के साथ डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, पीछे वाले पैसेंजर के लिए बोस मोड, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, और आगे वाली सीटों के साथ अंडर-थाई सपोर्ट एक्सटेंडर जैसे फीचर दिए गए हैं।

इसके अलावा, इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 तरह से मैनुअल एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 4 तरह से मैनुअल एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट, पेडल शिफ्टर्स, और टेरेन मोड: नॉर्मल, वेट/रेन, रफ और कस्टम भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इस वेरिएंट में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360 डिग्री कैमरा और एक पीछे डिफॉगर दिया गया है। इसके अलावा, इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), वाशर के साथ पीछे वाइपर, हिल होल्ड असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और रोलओवर मिटिगेशन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं, जानने के लिए यहां टाटा सिएरा ईवी की वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट देखें।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

टाटा सिएरा ईवी एडवेंचर में 63 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्ल्यूएच दोनों बैटरी पैक का विकल्प और रियर-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन दिया गया है। यहां इस वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानिए:

बैटरी 63 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी) 565 किलोमीटर 665 किलोमीटर इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव पावर 238 पीएस 209 पीएस टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम

कीमत और कंपेरिजन

टाटा सिएरा ईवी एडवेंचर वेरिएंट की कीमत 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप मॉडल की प्राइस 22.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। टाटा ने एक एसी फास्ट चार्जर का विकल्प भी दिया है, जिसके लिए 49,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, एमजी विंडसर ईवी, महिंद्रा बीई 6, मारुति ई विटारा और टोयोटा इबेला से है।

कारदेखो का क्या है कहना

ड्यूल-स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, अलॉय व्हील, रूफ रेल्स और ऑल एलईडी लाइटिंग के साथ एडवेंचर वेरिएंट में काफी सारे फीचर दिए गए हैं, जिससे यह टॉप मॉडल जैसा लगता है। इसमें दोनों बैटरी पैक का विकल्प भी दिया गया है, इसलिए आप अपनी जरूरत के हिसाब से रेंज और परफॉर्मेंस चुन सकते हैं।

कुल मिलाकर, सिएरा ईवी एडवेंचर हमारे हिसाब से पैसा वसूल कार है और जो लोग 20 लाख से 23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) प्राइस रेंज में प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी लेना चाहते हैं, वे निश्चित रूप से सिएरा ईवी को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

यह भी देखें: टाटा सिएरा ईवी ऑन रोड प्राइस