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    नई टाटा सिएरा ईवी के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

    टाटा सिएरा ईवी में 7 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक केवल क्यूडब्ल्यूडी वेरिएंट में मिलता है

    प्रकाशित: जुलाई 01, 2026 11:14 am । सोनू

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    Tata Sierra Variant Wise Colours

    भारत में टाटा सिएरा आईसीई के पेश होने के करीब 7 महीने बाद, टाटा ने अब इस एसयूवी कार इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया है। टाटा सिएरा ईवी की कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह पांच वेरिएंट: प्योर, प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड, और एम्पावर्ड ए में उपलब्ध है। हम इसके एक्सटीरियर स्टाइल और फीचर लिस्ट के बारे में पहले ही जान चुके हैं, आइए अब नई सिएरा इलेक्ट्रिक कार के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में जानते हैं।

    2026 टाटा सिएरा ईवी: कलर ऑप्शन

    • प्रीस्टीन व्हाइट

    Tata Sierra EV

    • प्योर ग्रे

    Tata Sierra EV

    • कूर्ग क्लाउड्स

    Tata Sierra EV

    • बंगाल रूज

    Tata Sierra EV

    • अंडमान एडवेंचर

    Tata Sierra EV

    • ऋषिकेश रेपिड्स

    Tata Sierra EV

    • नैनीताल नॉक्टर्न

    Tata Sierra EV

    नैनीताल नॉक्टर्न कलर केवल क्यूडब्ल्यूडी वेरिएंट में मिलता है।

    2026 टाटा सिएरा ईवी: वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन

    यहां देखिए नई टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन:

    वेरिएंट

    प्रीस्टीन व्हाइट

    प्योर ग्रे

    कूर्ग क्लाउड्स

    बंगाल रूज

    अंडमान एडवेंचर

    ऋशिकेश रेपिड्स

    नैनीताल नॉक्टर्न

    प्योर

    प्योर  एस

    एडवेंचर

    एम्पावर्ड

    एम्पावर्ड ए

    एम्पावर्ड ए एडब्ल्यूडी

    फीचर और सेफ्टी

    सिएरा ईवी में ट्रिपल स्क्रीन लेआउट (एक 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन और एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम), वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड सीटें, 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमैटिक हेडलाइटें, रेन-सेंसिंग वाइपर, ड्राइवर मोड और टेरेन मोड, और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं।

    Tata Sierra EV Dashboard

    टाटा की गाड़ी होने के कारण, इसमें ढेर सारे सेफ्टी फीचर मिलते हैं जो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक कार में लेवल-2 एडीएएस, 540 डिग्री कैमरा के साथ आगे और पीछे सेंसर, 6 एयरबैग, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। उम्मीद है कि आईसीई पावर्ड सिएरा की तरह इसे भी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल सकती है।

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    सिएरा ईवी में कुल दो बैटरी पैक ऑप्शन: 63 केडब्ल्यूएच और बड़े 75 केडब्ल्यूएच दिए गए हैं। ये सभी बैटरी पैक डीसी फास्ट चार्जर सपोर्ट करते हैं। टाटा ने सिएरा ईवी में क्यूडब्ल्यूडी (ऑल-व्हील ड्राइव) सेटअप भी दिया है, जो एसयूवी की क्षमता को बेहतर करता है।

    Tata Sierra EV Charging Port

    यहां देखिए नई सिएरा ईवी के बैटरी स्पेसिफिकेशन:

    बैटरी पैक

    63 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच क्यूडब्ल्यूडी

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    2

    फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    565 किलोमीटर

    665 किलोमीटर

    624 किलोमीटर

    पावर

    238 पीएस

    203 पीएस

    203 पीएस (पीछे मोटर), 140 पीएस (आगे मोटर)

    टॉर्क

    315 एनएम

    315 एनएम

    504 एनएम

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    प्राइस और कंपेरिजन

    टाटा ने नई सिएरा ईवी की कीमत 18.79 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) रखी है, जो आईसीई मॉडल से 7.30 लाख रुपये ज्यादा है। आईसीई पावर्ड सिएरा कार की प्राइस 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

    Tata Sierra EV

    टाटा सिएरा ईवी का मुकाबला महिंद्रा बीई 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, विनफास्ट वीएफ6, एमजी जेडएस ईवी, विनफास्ट वीएफ7, मारुति ई विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला जैसी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूवी कार से रहेगा।

    यह भी देखें: टाटा सिएरा ईवी ऑन रोड प्राइस

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