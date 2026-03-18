टाटा सिएरा को भारत एनकैप से मिली 5-स्टार क्रैश रेटिंग!

टाटा मोटर्स की लेटेस्ट एसयूवी, सिएरा, ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में वयस्कों सहित सभी कैटेगरी में पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इस सेफ्टी रेटिंग के साथ, सिएरा अब इस सेगमेंट की सबसे सुरक्षित एसयूवी में से एक बन गई है, जिसने हुंडई क्रेटा जैसी प्रतिद्वंद्वी कारों को काफी पीछे छोड़ दिया है। आइए इन रेटिंग्स का विस्तार से विश्लेषण देखें:

टाटा सिएरा बीएनकैप: वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा

स्कोर: 31.14/32.00

वयस्कों की सेफ्टी के स्कोर की बात करें तो, सिएरा ने अधिकतम 32 अंकों में से 31.14 अंक प्राप्त किए, जिससे इसे स्पष्ट और प्रभावशाली 5 स्टार मिले। दोनों वयस्क की डमी की छाती, पिंडलियों और घुटनों में अच्छी से पर्याप्त सेफ्टी प्राप्त की, साथ ही पैरों के लिए भी 'अच्छी' रेटिंग मिली।

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल टेस्ट में इसने 16 में से 15.14 का उच्चतम स्कोर प्राप्त किया, साथ ही साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में भी 16 में से 16 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया। इसने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट भी सफलतापूर्वक पास कर लिया, जिससे अंदर बैठे यात्रियों को अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

टाटा सिएरा बीएनकैप: बच्चों की सेफ्टी

स्कोर: 44.73/49.00

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (सीआईएस) स्कोर की बात करें तो, सिएरा ने अधिकतम 49 अंकों में से 44.73 अंक प्राप्त किए, जिससे इसे यहां भी 5 स्टार मिले। डायनैमिक टेस्ट में भी इसने लगभग परफेक्ट 23.73 (24 में से) अंक हासिल किए और सीआरएस इंस्टॉलेशन टेस्ट में परफेक्ट 12 (12 में से) अंक प्राप्त किए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि चाइल्ड सीट मजबूती से और सुरक्षित रूप से फिट हो गई।

व्हीकल असेसमेंट स्कोर की बात करें तो, सिएरा ने 13 में से 9 अंक प्राप्त किए और 18 महीने और 3 साल के बच्चों की डमी को लगभग फुल स्कोर के साथ प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखा।

2026 टाटा सिएरा सेफ्टी फीचर्स

यह 5-स्टार रेटिंग टाटा सिएरा की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ती है, जिसमें एक्टिव और पैसिव फीचर्स की एक लंबी लिस्ट शामिल है, जिसमें लेवल 2 एडीएएस सूट, 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और हिल होल्ड असिस्ट शामिल हैं।

प्राइस और कंपेरिजन

टाटा सिएरा 7 वेरिएंट में उपलब्ध है। इसकी कीमत 11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

सिएरा कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, टोयोटा हाइराइडर, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर से है।

कारदेखो ओपिनियन…

टाटा मोटर्स की 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग का सिलसिला जारी है! पंच से लेकर सफारी और अब सिएरा तक, उनकी पूरी एसयूवी रेंज की शानदार रेटिंग के साथ, टाटा कार खरीदते समय ग्राहक अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। यह प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक और चेतावनी है कि वे अपनी कारों की सुरक्षा के मामले में और बेहतर प्रदर्शन करें।