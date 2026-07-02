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    2026 टाटा सिएरा ईवी प्योर वेरिएंट : इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का बेस वेरिएंट है कितना फीचर लोडेड?

    क्या बेस वेरिएंट का मतलब एक बेसिक पैकेज होता है? सिएरा ईवी के मामले में ऐसा नहीं है!

    प्रकाशित: जुलाई 02, 2026 10:59 am । स्तुति

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    Tata Sierra EV Pure Variant

    टाटा ने सिएरा ईवी भारत में लॉन्च कर दी है। इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। सिएरा ईवी पांच वेरिएंट : प्योर, प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए में उपलब्ध है। 

    प्योर वेरिएंट टाटा सिएरा ईवी लाइनअप का एंट्री-लेवल वेरिएंट है, लेकिन यह बेस मॉडल की तरह बिलकुल नहीं लगता है। सबसे किफायती वेरिएंट होने के बावजूद इसमें कई अच्छे-खासे फीचर दिए गए हैं और इसमें ज्यादातर टॉप वेरिएंट जैसे ही डिजाइन हाइलाइट भी मिलते हैं। 

    यदि आप भी सिएरा ईवी को अपना बजट बढ़ाए बिना घर लाने के बारे में सोच रहे हैं तो प्योर वेरिएंट आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसमें क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे आगे :- 

    टाटा सिएरा ईवी प्योर : एक्सटीरियर 

    सिएरा ईवी प्योर वेरिएंट में आगे की तरफ यूनीक डिजाइन के साथ बॉडी-कलर्ड ट्रिम मिलती है जो गाड़ी की पूरी चौड़ाई पर फैली हुई है। इसमें चौड़ी कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स दी गई है जिसके ठीक नीचे बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट पोजिशन की गई है और बीच में टाटा लोगो दिया गया है। इसमें बंपर पर मैट ब्लैक इंसर्ट और बॉडी कलर्ड एलिमेंट दिए गए हैं, जबकि बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए बंपर के नीचे की तरफ छोटे एयर डैम्स मिलते हैं। टॉप वेरिएंट के मुकाबले प्योर वेरिएंट में वर्टिकल स्टैक फॉग लैंप्स की कमी है, लेकिन इसमें फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट जरूर दी गई है जो इसे ज्यादा दमदार लुक देती है। 

    Tata Sierra EV Pure Variant

    साइड प्रोफाइल देखने पर आपको शायद ही पता चलेगा कि यह इसका बेस वेरिएंट है क्योंकि इसमें 18-इंच के एरो-ऑप्टिमाइज़्ड अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं और इसमें फ्लश डोर हैंडल, स्क्वायर रियर विंडो, ब्लैक-आउट रियर पिलर और ओआरवीएम्स, ब्लैक रूफ इंसर्ट और ब्लैक बॉडी क्लैडिंग जैसे डिजाइन एलिमेंट भी मिलते हैं जो इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को एक शानदार लुक देते हैं। हालांकि, प्योर वेरिएंट में रूफ रेल्स की कमी है, जो इसकी ओवरऑल प्रोफाइल को और भी शानदार लुक देती। 

    Tata Sierra EV Pure Variant

    पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी गई है जिसे फ्लैट टेलगेट में इंटीग्रेट किया हुआ है और इस पर 'सिएरा.ईवी' बैजिंग भी मिलती है। चौड़े बंपर पर फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट, बॉडी क्लैडिंग, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, और शार्क फिन एंटीना जैसे डिजाइन एलिमेंट पीछे के लुक को और आकर्षक दिखाते हैं और इसे अच्छी रोड प्रेजेंस भी देते हैं। 

    Tata Sierra EV Pure Variant

    2026 टाटा सिएरा ईवी कार सात अलग-अलग कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, लेकिन हर एक वेरिएंट के साथ सभी कलर ऑप्शन नहीं मिलते हैं। यहां देखें नई टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    टाटा सिएरा ईवी प्योर : इंटीरियर 

    2026 टाटा सिएरा ईवी प्योर वेरिएंट में सिंपल इंटीरियर के साथ डुअल-टोन कलर थीम और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें डैशबोर्ड पर ऑल-ब्लैक कलर स्कीम के साथ ग्लॉसी व्हाइट इंसर्ट दिए गए हैं और इसके बीच में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन लगी है। इसमें सीटों पर लाइट ब्राउन और ब्लैक कलर थीम मिलती है, और डोर पैड पर भी यही लाइट ब्राउन फैब्रिक और ब्लैक इंसर्ट दिए गए हैं।

    Tata Sierra EV Pure Variant

    केबिन के अंदर इसमें एडजस्टेबल फ्रंट आर्मरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, 6-वे मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4-वे मैनुअल एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीएम 2.5 फ़िल्टर वाला एयर प्यूरीफायर, ड्राइवर और को-ड्राइवर साइड के लिए वैनिटी मिरर, रियर एसी वेंट्स और रियर विंडो सनशेड जैसे फीचर दिए गए हैं। मगर, इसमें पीछे वाली सीट पर सेंट्रल आर्मरेस्ट की कमी है। स्पेस और कंफर्ट को लेकर इससे कोई शिकायत नहीं है, प्योर वेरिएंट का केबिन काफी खुला-खुला है और पीछे वाले सीट पर बैठे तीन वयस्क पैसेंजर को इसमें अच्छा-खासा नीरूम और शोल्डर रूम भी मिल पाता है। 

    टाटा सिएरा ईवी की डिजाइन और फीचर देखने के लिए यह फोटो गैलरी देखें। 

    टाटा सिएरा ईवी प्योर : फीचर  

    भले ही यह इसका बेस वेरिएंट हो, लेकिन सिएरा ईवी के प्योर वेरिएंट में सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं जिसकी जरूरत पड़ती है, साथ ही इसमें कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लोडेड फीचर भी मिलते हैं जो इस कीमत पर इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने वाले ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं।

    Tata Sierra EV Pure Variant

    इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के बेस वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, अमेजन एलेक्सा वॉयस असिस्टेंट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, मल्टी-मोड रीजेन के लिए पैडल शिफ्टर्स, ऑटोमैटिक हेडलाइट, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, इलेक्ट्रिक टेलगेट, ड्राइव मोड, रियर एसी वेंट्स, रियर विंडो सनशेड, फ्रंट और रियर 65वाट चार्जिंग पोर्ट, वॉशर के साथ रियर वाइपर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ओटीए अपडेट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    सिएरा ईवी का बेस वेरिएंट फीचर लोडेड है, लेकिन इसमें पैनोरमिक सनरूफ और कई दूसरे फीचर की कमी है जो कि इससे ऊपर वाले प्योर एस वेरिएंट में मिलते हैं। 

    यहां देखें 2026 टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    टाटा सिएरा ईवी प्योर : सेफ्टी  

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, सभी व्हील्स में डिस्क ब्रेक, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर पार्किंग कैमरा और सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रोलओवर मिटिगेशन, व्हीकल डायनामिक और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    टाटा सिएरा ईवी प्योर : बैटरी स्पेसिफिकेशन 

    सिएरा ईवी के बेस प्योर वेरिएंट में सिंगल बैटरी पैक ऑप्शन 63 केडब्ल्यूएच दिया गया है, जो फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इस बैटरी पैक के जरिए यह गाड़ी 535 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देती है। यह एक रियर-व्हील-ड्राइव कार है। सिएरा ईवी के सभी वेरिएंट में अल्ट्रा-ग्लाइड सस्पेंशन सेटअप स्टैंडर्ड दिया गया है। 

    यहां देखें सिएरा ईवी प्योर वेरिएंट के बैटरी स्पेसिफिकेशन :- 

    बैटरी पैक 

    63 केडब्लूएच 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    565 किलोमीटर

    पावर 

    238 पीएस 

    टॉर्क 

    315 एनएम

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी)  

    Tata Sierra EV Pure Variant

    यहां देखें सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन ऑप्शन की जानकारी। 

    टाटा सिएरा ईवी : कीमत और मुकाबला 

    टाटा ने सिएरा ईवी को 18.79 लाख रुपये इंट्रोडक्ट्री कीमत पर लॉन्च किया है। यह गाड़ी 5 वेरिएंट में आती है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में बेस वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट के साथ दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं और इसके टॉप वेरिएंट में अतिरिक्त एडब्लूडी ड्राइवट्रेन ऑप्शन भी दिया गया है। 

    इसका मुकाबला महिंद्रा बीई 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, विनफास्ट वीएफ6, एमजी जेडएस ईवी, विनफास्ट वीएफ7, मारुति ई विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला जैसी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार से है। टाटा के लाइनअप में इसका कंपेरिजन टाटा कर्व ईवी और बड़ी हैरियर ईवी से रहेगा। 

    सिएरा ईवी और सिएरा आईसीई के बीच क्या अंतर है? यहां देखें इन दोनों कारों के बीच कंपेरिजन। 

    कारदेखो का क्या है कहना… 

    टाटा सिएरा ईवी प्योर वेरिएंट यह साबित करता है कि बेस वेरिएंट चुनने का यह मतलब नहीं है कि आपको पूरे एक्सपीरिएंस से समझौता करना पड़ेगा। इसमें कई अच्छे-खासे फीचर्स दिए गए हैं और इसमें कुछ ही प्रीमियम फीचर की कमी है, जो कि इसकी एंट्री-लेवल पोजिशनिंग को देखते हुए ठीक है। अच्छी बात यह है कि टाटा ने इसके एक्सटीरियर को बहुत बढ़िया बनाया है। इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप और अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिससे प्योर वेरिएंट बिल्कुल भी बेस मॉडल जैसा नहीं लगता। जो खरीदार अपना बजट बढ़ाए बिना सिएरा ईवी रेंज में एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए प्योर वेरिएंट अच्छा वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है।

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