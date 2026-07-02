टाटा सिएरा ईवी एम्पावर्ड वेरिएंट : इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के टॉप से नीचे वाले वेरिएंट में क्या-क्या खूबियां हैं?

हाल ही में टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी को भारत में लॉन्च किया है। यह एसयूवी कार पांच वेरिएंट : प्योर, प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए में उपलब्ध है। यह गाड़ी अपने आईसीई वर्जन से काफी मिलती जुलती है, लेकिन सिएरा ईवी में कई ईवी-स्पेसिफिक स्टाइलिंग अपडेट दिए गए हैं और इसकी फीचर लिस्ट भी काफी लंबी है। एम्पावर्ड वेरिएंट को एम्पावर्ड ए फ्लैगशिप वेरिएंट के नीचे पोजिशन किया गया है और इसमें ऐसे कई फीचर मिलते हैं जो ज्यादातर टेक्नोलॉजी और वैल्यू फोकस्ड ईवी खरीदारों के लिए काफी हैं।

एक्सटीरियर

आगे की डिजाइन

सिएरा ईवी की डिजाइन आईसीई मॉडल से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कई हल्के फुल्के कॉस्मेटिक बदलाव जरूर किए गए हैं। आईसीई मॉडल में आगे की तरफ ब्लैक क्लोज़्ड ग्रिल दी गई है जो हेडलाइट तक जाती है, जबकि सिएरा ईवी के आगे का हिस्सा एकदम साफ-सुथरा और सिंपल लगता है और इसमें आगे की तरफ बीच में टाटा लोगो भी दिया गया है।

इसमें टाटा लोगो के नीचे की तरफ फ्रंट कैमरा लगा है। पतली एलईडी डीआरएल्स, हॉरिजोंटल पोजिशन किए गए हेडलैंप्स और वर्टिकल फॉग लैंप्स इस एसयूवी कार को एक नई पहचान देते हैं। आगे की तरफ इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि इसमें 'सिएरा' बैजिंग नहीं दी गई है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन लगी है। इसका फ्रंट बंपर बॉडी के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, साथ ही इसमें एयरडैम और इंटीग्रेटेड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दिखाई देते हैं। बंपर के निचले हिस्से को सिल्वर कलर में दिया गया है, जिससे इस एसयूवी को दमदार लुक मिलता है।

साइड

सिएरा ईवी का डिजाइन लेआउट आईसीई मॉडल के जैसा है। इस एसयूवी कार में फ्लश डोर हैंडल्स, आगे वाले दरवाजों में 'टाटा.ईवी' लोगो, इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स, और रियर व्हील क्लैडिंग के ठीक ऊपर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।

इसमें ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) और ए-पिलर को ब्लैक कलर में दिया गया है और ब्लैक शार्क-फिन एंटीना को रूफ पर पोजिशन किया गया है जिससे इसे स्पोर्टी लुक मिलता है। इसमें ब्लैक सी-पिलर के साथ ब्लैक रूफलाइन और डी-पिलर की तरफ थोड़ा सा ब्लैक-आउट एक्सटेंशन दिया गया है जो हमें ओरिजिनल सिएरा और उसके आइकॉनिक अल्पाइन ग्लास डिजाइन की याद दिलाता है।

पीछे की डिजाइन

सिएरा ईवी में पीछे की तरफ एक्सटेंडेड रियर हॉन्च दिए गए हैं जो इसे दमदार लुक देते हैं। इसके पीछे का हिस्सा सीधा है और इसमें इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है जिससे इसे स्पोर्टी लुक मिलता है। इसमें कनेक्टेड टेललैंप्स टेलगेट पर फैले हुए हैं, और टेललैंप स्ट्रिप के ठीक नीचे की तरफ टेलगेट पर टाटा लोगो और सिएरा ईवी बैजिंग दी गई है। इसका पीछे वाला बंपर ब्लैक कलर है और यह टेलगेट की तरफ थोड़ा उभरा हुआ है।

इसमें ब्लैक बंपर दिया गया है जिस पर सिल्वर एलिमेंट मिलता है जो एसयूवी के एडवेंचरस नेचर को दिखाता है। रियर कैमरा और रजिस्ट्रेशन प्लेट बंपर में पोजिशन की गई हैं, और रियर पार्किंग सेंसर भी इसी में इंटीग्रेटेड हैं।

कलर ऑप्शन

टाटा सिएरा ईवी कुल सात कलर ऑप्शन में आती है, और एम्पावर्ड वेरिएंट के साथ छह कलर ऑप्शन : प्रिस्टाइन व्हाइट, प्योर ग्रे, कूर्ग क्लाउड, बंगाल रुज, अंडमान एडवेंचर और ऋषिकेश रैपिड्स दिए गए हैं। नैनीताल नॉक्टर्न कलर केवल एडब्लूडी वेरिएंट में दिया गया है। यदि आप नई टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं।

इंटीरियर

टाटा सिएरा ईवी का एम्पावर्ड वेरिएंट फीचर लोडेड है और इसमें प्रीमियम टेक्नोलॉजी दी गई है। इस एसयूवी कार में लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन दी गई है, जो इसके केबिन को प्रीमियम फील देती है। केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन व्हाइट और ब्लैक कलर थीम दी गई है। इसमें सीटों पर व्हाइट अपहोल्स्ट्री के साथ ग्रे एक्सेंट दिए गए हैं जो इसे आकर्षक लुक देते हैं।

सिएरा ईवी एम्पावर्ड वेरिएंट में ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट दिया गया है जिसके तहत एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दो टचस्क्रीन यूनिट शामिल है। इसमें लेदर-रैप्ड 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं।

फीचर और सेफ्टी

सिएरा ईवी एम्पावर्ड वेरिएंट में वो सभी फीचर्स मौजूद हैं जिनकी तलाश इस सेगमेंट में सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहक करते हैं। इस गाड़ी में 18-इंच अलॉय व्हील्स, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, रियर विंडो सन ब्लाइंड, फ्लश डोर हैंडल्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल 10.25-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर और पीछे की तरफ 65वाट यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, ऑटो हेडलैंप्स और ऑटो वाइपर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कूल्ड ग्लवबॉक्स, रियर एसी वेंट्स और वॉशर के साथ रियर वाइपर जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं।

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में एम्पावर्ड वेरिएंट से ट्रिपल स्क्रीन लेआउट के साथ एक अतिरिक्त पैसेंजर इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, बूस्टर हेडलैंप, पडल लैंप, फॉग लैंप, मेमोरी फंक्शन के साथ 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 2-स्टेज रिक्लाइनेशन के साथ 60-40 रियर सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदरेट इंटीरियर, सेंटर रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और चार टेरेन मोड जैसे फीचर मिलने शुरू हो जाते हैं।

एम्पावर्ड वेरिएंट में व्हीकल-2-लोड (वी2डी), व्हीकल-2 व्हीकल (वी2वी), और 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम जैसे फीचर लोअर वेरिएंट से लिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमैटिक पार्किंग ब्रेक, सभी व्हील्स में डिस्क ब्रेक, रीजेन के लिए पैडल शिफ्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। एम्पावर्ड वेरिएंट में अतिरिक्त सेफ्टी के लिए 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं।

पावरट्रेन

2026 टाटा सिएरा ईवी एम्पावर्ड वेरिएंट में दो बैटरी पैक ऑप्शन : 63 केडब्लूएच और 75 केडब्लूएच दिए गए हैं। यह वेरिएंट आरडब्लूडी कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है।

बैटरी ऑप्शन 63 केडब्लूएच 75 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 सर्टिफाइड रेंज 565 किलोमीटर 665 किलोमीटर ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) पावर 238 पीएस 209 पीएस टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम

सिएरा ईवी के एम्पावर्ड वेरिएंट में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं, और यह दोनों रियर-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। इस गाड़ी की एक्स-शोरूम प्राइस में चार्जर शामिल नहीं है। 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर 49,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध है।

नई टाटा सिएरा ईवी कार को 120 वाट डीसी चार्जर के जरिए भी चार्ज किया जा सकता है, जिसके जरिए इसकी बैटरी 20 से 80 प्रतिशत 26 मिनट में चार्ज हो जाती है।

कीमत और मुकाबला

टाटा सिएरा ईवी की कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। एम्पावर्ड 63 केडब्लूएच बैटरी पैक वर्जन की कीमत 22.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है, जबकि 75 केडब्लूएच वेरिएंट की प्राइस 23.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है।

इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, महिंद्रा बीई 6, टोयोटा इबेला और मारुति ई विटारा जैसी कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना…

टाटा सिएरा ईवी का एम्पावर्ड वेरिएंट उन खरीदारों के लिए अच्छी है जो सभी जरूरी फीचर को प्राथमिकता देते हैं, मगर टाटा की क्यूडब्लूडी ऑल-व्हील-ड्राइव टेक्नोलॉजी या हेडअप डिस्प्ले नहीं चाहते। यह दो बैटरी पैक ऑप्शन में उपलब्ध है, लेकिन इसमें केवल रियर-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन दिया गया है।

सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और शानदार लुक्स से भरपूर, टाटा सिएरा ईवी का एम्पावर्ड वेरिएंट इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शौकीन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।