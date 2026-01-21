2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट : इस एसयूवी कार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

77 Views

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में आठ कलर ऑप्शन दिए गए हैं और यह गाड़ी पांच वेरिएंट में आएगी। सभी वेरिएंट में सारे कलर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं

स्कोडा ने कुशाक कॉम्पेक्ट एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को भारत में शोकेस कर दिया है। इस गाड़ी की कीमतें भी जल्द सामने आ सकती हैं। कंपनी ने कुशाक फेसलिफ्ट वर्जन में जोड़े गए नए फीचर का खुलासा कर दिया है, साथ ही इसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन, इंजन ऑप्शन और कलर से भी पर्दा उठा दिया है।

स्कोडा के लाइनअप में कायलाक के ऊपर पोजिशन की गई कुशाक एसयूवी कार पांच वेरिएंट और आठ कलर ऑप्शन में आएगी। इन 8 कलर ऑप्शन में से इसमें तीन नए कलर शेड मिलेंगे और कुछ डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी दिए जाएंगे।

दूसरी कार कंपनियों की तरह कुशाक में भी सभी कलर ऑप्शन सभी वेरिएंट के साथ नहीं दिए गए हैं। यहां देखें कुशाक कॉम्पेक्ट एसयूवी के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी :-

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट : वेरिएंट-वाइज कलर

कुशाक फेसलिफ्ट कार पांच वेरिएंट : क्लासिक +, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में आएगी।

यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन :-

कलर क्लासिक+ सिग्नेचर स्पोर्टलाइन प्रेस्टीज मोंटे कार्लो शिमला ग्रीन (नया) ❌ ❌ ✅ ✅ डुअल टोन चेरी रेड (नया) ✅ ✅ ✅ ✅ डुअल टोन स्टील ग्रे (नया) ❌ ❌ ✅ ✅ डुअल टोन ब्रिलिएंट सिल्वर ✅ ✅ ✅ ✅ डुअल टोन कैंडी व्हाइट ✅ ✅ ✅ ✅ डुअल टोन कार्बन स्टील ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ डीप ब्लैक ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ लावा ब्लू ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

जैसा की ऊपर देखा जा सकता है, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में नए ग्रीन, रेड और ग्रे कलर शेड (यहां कलर गैलरी में देखें) दिए गए हैं। चेरी रेड कलर बेहद स्पोर्टी है, यदि आप मोंटे कार्लो एडिशन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसे चुन सकते हैं।

बेस वेरिएंट क्लासिक+ में नया ग्रीन और ग्रे और ब्लैक कलर नहीं दिया गया है।

कुशाक एसयूवी कार में सिग्नेचर वेरिएंट से ब्लैक कलर ऑप्शन मिलना शुरू होता है।

इसमें स्पोर्टलाइन वेरिएंट से सभी कलर ऑप्शन मिलते हैं।

टॉप वेरिएंट मोंटे कार्लो के साथ कार्बन स्टील कलर नहीं दिया गया है।

मोंटे कार्लो एडिशन में ब्लू और ब्लैक शेड को छोड़कर सभी कलर के साथ डुअल-टोन ऑप्शन मिलता है।

ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए आप इसका लावा ब्लू और नया स्टील ग्रे शेड चुन सकते हैं। स्पोर्टी लुक के लिए इसके डीप ब्लैक और चेरी रेड कलर ऑप्शन को चुनना बेहतर होगा।

2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी

नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, नया 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और रियर मसाज सीट दी गई हैं।

इस एसयूवी कार के इंजन ऑप्शन में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। यह सभी नए अपडेट कुशाक को सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव रहने में मदद करते हैं। नई स्कोडा कुशाक कार में क्या कुछ बदलाव हुए हैं यहां देखें।

जैसा की ऊपर बताया गया था, स्कोडा ने कुशाक फेसलिफ्ट में नया पावरट्रेन ऑप्शन जोड़ा है। इसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन शामिल किया गया है। यह अपडेटेड ट्रांसमिशन ऑप्शन स्मूद ड्राइव और ज्यादा बेहतर माइलेज देने में मदद करेगा।

यहां देखें नई स्कोडा कुशाक कार के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड एटी (नया) 7-स्पीड डीसीटी

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट गाड़ी की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास से शुरू हो सकती है। इस एसयूवी कार की प्री-लॉन्च बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इसका मुकाबला टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर और फोक्सवैगन टाइगन से रहेगा।

ऊपर बताए गए कलर ऑप्शन में से आपको सबसे ज्यादा कौनसा कलर पसंद आया? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।