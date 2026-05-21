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    किआ सेल्टोस ऑन रोड प्राइस एनालिसिस: जानिए भारत के टॉप 5 शहर में एसयूवी कार की कीमत

    सेल्टोस इस सेगमेंट में काफी शानदार पैकेज है जिसने इसकी लोकप्रिय में अहम भूमिका निभाई है

    प्रकाशित: मई 21, 2026 10:38 am । सोनू

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    Kia Seltos

    हाल ही में किआ मोटर्स ने दूसरी जनरेशन सेल्टोस कार को भारत में लॉन्च किया है, और यह एक बार फिर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एसयूवी कार बन गई है। ऑल-राउंडर पैकेज और आक्रामक कीमत के साथ, यह एक ऐसा विकल्प है जिसे कोई भी ग्राहक नजरअंदाज नहीं सकता है। हालांकि, अगर आप नई किआ सेल्टोस गाड़ी को बुक कराने की सोच रहे हैं, तो आपको इसकी ऑन रोड प्राइस पता होनी चाहिए। आपकी सुविधा के लिए यहां हमने भारत के टॉप 5 शहर में इसकी कीमत बताई है:

    ऑन-रोड कीमत की गणना कैसे होती है?

    जब आप नई कार खरीदते हैं तब जो एक्स-शोरूम प्राइस बताई जाती है उसमें केवल कार की कीमत होती है। एक्स-शोरूम कीमत में कुछ ऐसे शुल्क और फीस शामिल नहीं होते, जिनका भुगतान आपको कार को घर लाने से पहले करना होता है, जो इस प्रकार हैं:

    • इंश्योरेंस प्रीमियम

    • रोड टैक्स (रजिस्ट्रेशन राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है)

    • रजिस्ट्रेशन शुल्क

    • फास्टैग चार्ज

    • टीसीएस (10 लाख रुपये एक्स-शोरूम से ज्यादा प्राइस वाली कार के लिए)

    • एसेसरीज (वैकल्पिक)

    नोट:

    किआ सेल्टोस के सभी वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है, और इसलिए इस पर 1 प्रतिशत का टीसीएस लगता है।

    ध्यान दें: बीमा राशि कई चीजों के हिसाब से अलग-अलग होती है। हम आपको सलाह देते हैं कि अपने स्थानीय डीलर और इंश्योरेंस प्रोवाइडर से इस बारे में जानकारी लें, और बेहतर डील के लिए मोलभाव करें।

    किआ सेल्टोस ऑन रोड प्राइस: दिल्ली

    शुल्क

    किआ सेल्टोस एचटीई पेट्रोल एमटी (बेस)

    किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए डीजल एटी (टॉप)

    एक्स-शोरूम कीमत

    10.99 लाख रुपये

    19.99 लाख रुपये

    एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस

    10,990 रुपये

    19,990 रुपये

    बीमा

    49,361 रुपये

    77,183 रुपये

    रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क

    1,09,900 रुपये

    2,49,875 रुपये

    फास्टैग

    700 रुपये

    700 रुपये

    ऑन रोड प्राइस

    12,69,951 रुपये

    23,46,748 रुपये

    राजधानी दिल्ली में सेल्टोस की ऑन रोड कीमत 12.70 लाख रुपये से 23.47 लाख रुपये के बीच होगी।

    यहां दिल्ली में वेरिएंट अनुसार सेल्टोस की ऑन रोड प्राइस देखें

    किआ सेल्टोस ऑन रोड प्राइस: मुंबई

    शुल्क

    किआ सेल्टोस एचटीई पेट्रोल एमटी (बेस)

    किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए डीजल एटी (टॉप)

    एक्स-शोरूम कीमत

    10.99 लाख रुपये

    19.99 लाख रुपये

    एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस

    10,990 रुपये

    19,990 रुपये

    बीमा

    55,774 रुपये

    84,652 रुपये

    रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क

    1,36,876 रुपये

    2,87,815 रुपये

    फास्टैग

    500 रुपये

    500 रुपये

    ऑन रोड प्राइस

    13,03,140 रुपये

    23,91,957 रुपये

    मुंबई में आपको सेल्टोस गाड़ी घर लाने के लिए 13.03 लाख रुपये से 23.92 लाख रुपये (ऑन-रोड) खर्च करने होंगे।

    यहां मुंबई में सेल्टोस के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड रेट देखें

    किआ सेल्टोस ऑन रोड प्राइस: बेंगलुरु

    शुल्क

    किआ सेल्टोस एचटीई पेट्रोल एमटी (बेस)

    किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए डीजल एटी (टॉप)

    एक्स-शोरूम कीमत

    10.99 लाख रुपये

    19.99 लाख रुपये

    एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस

    10,990 रुपये

    19,990 रुपये

    बीमा

    49,540 रुपये

    77,362 रुपये

    रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क

    2,11,043 रुपये

    3,80,873 रुपये

    फास्टैग

    650 रुपये

    650 रुपये

    ऑन रोड प्राइस

    13,71,223 रुपये

    24,77,875 रुपये

    बेंगलुरु में सेल्टोस की ऑन रोड प्राइस 13.71 लाख रुपये से 24.78 लाख रुपये के बीच होगी।

    बुकिंग डिटेल्स:

    आप सेल्टोस को नजदीकी किआ डीलरशिप या आधिकारिक वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। यहां इसकी बुकिंग और डिलीवरी की डिटेल्स देखिए

    यहां बेंगलुरु में सेल्टोस के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड रेट देखें

    किआ सेल्टोस ऑन रोड प्राइस: चेन्नई

    शुल्क

    किआ सेल्टोस एचटीई पेट्रोल एमटी (बेस)

    किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए डीजल एटी (टॉप)

    एक्स-शोरूम कीमत

    10.99 लाख रुपये

    19.99 लाख रुपये

    एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस

    10,990 रुपये

    19,990 रुपये

    बीमा

    49,538 रुपये

    77,360 रुपये

    रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क

    1,97,820 रुपये

    3,59,820 रुपये

    फास्टैग

    500 रुपये

    500 रुपये

    ऑन रोड प्राइस

    13,57,848 रुपये

    24,56,670 रुपये

    अगर आप चेन्नई में इसे खरीदते हैं तो एसयूवी कार की ऑन रोड प्राइस 13.66 लाख रुपये से 23.91 लाख रुपये के बीच होगी।

    यहां चेन्नई में सेल्टोस के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइस देखें

    किआ सेल्टोस ऑन रोड प्राइस: कोलकाता

    शुल्क

    किआ सेल्टोस एचटीई पेट्रोल एमटी (बेस)

    किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए डीजल एटी (टॉप)

    एक्स-शोरूम कीमत

    10.99 लाख रुपये

    19.99 लाख रुपये

    एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस

    10,990 रुपये

    19,990 रुपये

    बीमा

    49,361 रुपये

    77,183 रुपये

    रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क

    1,53,860 रुपये

    2,79,860 रुपये

    फास्टैग

    500 रुपये

    500 रुपये

    ऑन रोड प्राइस

    13,13,711 रुपये

    23,76,443 रुपये

    कोलकाता में नई सेल्टोस की ऑन रोड कीमत 13.14 लाख रुपये से 23.76 लाख रुपये के बीच है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि पश्चिम बंगाल में 15 साल के बजाय 5 साल का रोड टैक्स भुगतान करने का विकल्प भी है, जिससे एसयूवी कार ज्यादा सस्ती हो सकती है।

    यहां कोलकाता में सेल्टोस के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइस देखें

    नोट:

    ऊपर बताई गई ऑन रोड कीमत केवल आपकी जानकारी के लिए है और वास्तविक प्राइस में इंश्योरेंस प्रीमियम, स्थानीय नगरपालिका कर, एसेसरीज और छूट आदि की वजह से अंतर हो सकता है। हम आपको अपने शहर में सही ऑन रोड प्राइस की जानकारी के लिए नजदीकी किआ कार शोरूम पर संपर्क करने की सलाह देते हैं।

    किआ सेल्टोस ओवरव्यू

    सेल्टोस किआ की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक है, और इसके नए जनरेशन मॉडल को लगभग हर तरह से नया रूप दिया गया है। इसमें कंपनी की नई डिजाइन फिलॉसफी देखने को मिलती है और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है। इसमें आगे एक बड़ी ब्लैक ग्रिल, वर्टिकल डीआरएल, और चौकोर एलईडी हेडलैंप्स के साथ एक स्पोर्टी बंपर और बॉडी कलर इनसर्ट दिया गया है। अन्य डिटेल्स में फ्लश डोर हैंडल, 18-इंच अलॉय व्हील और एक कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप शामिल हैं।

    Kia Seltos

    सेल्टोस के प्रमुख फीचर में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल टचस्क्रीन, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हेड्स-अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, पीछे सनशेड, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, आगे वेंटिलेटेड सीटें और एक एयर प्यूरीफायर शामिल है। यहां सेल्टोस के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें

    Kia Seltos

    इसमें 6 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    Kia Seltos

    सेल्टोस कार में 1.5-लीटर पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है, जिनके साथ कई गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी/7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन

    किआ सेल्टोस: कंपेरिजन

    किआ सेल्टोस का मुकाबला हुंडई क्रेटा, फॉक्सवैगन टाइगन, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट और सिट्रोएन एयरक्रॉस जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

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