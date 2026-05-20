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    2026 किआ सेल्टोस ईएमआई गाइड: आपको हर महीने कितना करना होगा भुगतान? जानिए यहां

    आपको एक सही अनुमान देने के लिए हमनें तीन से सात साल तक की अलग-अलग लोन अवधियों के लिए ईएमआई ऑप्शन की गणना करने का अपना काम पूरा कर लिया है

    प्रकाशित: मई 20, 2026 06:10 pm । स्तुति

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    Kia Seltos EMI Buying Guide

    2019 में जबरदस्त एंट्री करने के बाद किआ सेल्टोस को सेकंड जनरेशन अवतार में 2026 के शुरुआत में पेश किया गया। इस गाड़ी की कीमत 10.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिय) से शुरू होती है। यदि आप भी नई किआ सेल्टोस को लोन पर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो नीचे दिए गए सभी ईएमआई ऑप्शन देख सकते हैं। 

    यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमनें नई सेल्टोस के टॉप वेरिएंट एक्स-लाइन ए डीजल एटी की नई दिल्ली में ऑन-रोड कीमत को ध्यान में रखा है। 

    वेरिएंट 

    2026 किआ सेल्टोस एक्स-लाइन ए डीजल एटी 

    ऑन-रोड कीमत 

    23,55,188 रुपये 

    डाउन पेमेंट (ऑन-रोड कीमत का लगभग 20%) 

    4,70,000 रुपये 

    लोन राशि 

    18,85,188 रुपये 

    ब्याज दर 

    9.5%

    नई किआ सेल्टोस के ईएमआई पेमेंट को विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें   

    नोट :

    ये आंकड़े केवल एक अनुमान हैं, और ईएमआई की वास्तविक राशि आपके सिबिल स्कोर, ब्याज दर, फाइनेंसिंग ऑफर, डाउन पेमेंट और अन्य फैक्टर के आधार पर अलग हो सकती है। सटीक अनुमान के लिए हम आपको नजदीकी डीलरशिप और अपना पसंदीदा बैंक या फिर ऋणदाता से संपर्क करने की सलाह देंगे। 

    यहां देखें ईएमआई से जुड़ी जानकारी :- 

    2026 किआ सेल्टोस : 3 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट: 4.70 लाख रुपये 

    ईएमआई राशि : 60,388 रुपये 

    3 साल के बाद कीमत : 21.73 लाख रुपये (ब्याज समेत) 

    Kia Seltos

    2026 किआ सेल्टोस : 4 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट: 4.70 लाख रुपये 

    ईएमआई राशि : 47,362 रुपये 

    4 साल के बाद कीमत : 22.73 लाख रुपये (ब्याज समेत) 

    Kia Seltos

    2026 किआ सेल्टोस : 5 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट: 4.70 लाख रुपये 

    ईएमआई राशि : 39,592 रुपये 

    5 साल के बाद कीमत : 23.75 लाख रुपये (ब्याज समेत) 

    Kia Seltos

    2026 किआ सेल्टोस : 7 साल का ईएमआई प्लान 

    डाउन पेमेंट: 4.70 लाख रुपये 

    ईएमआई राशि : 30,811 रुपये 

    7 साल के बाद कीमत : 25.88 लाख रुपये (ब्याज समेत) 

    Kia Seltos

    यहां देखें नई किआ सेल्टोस की बुकिंग और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी। 

    2026 किआ सेल्टोस से जुड़ी जानकारी 

    सेकंड जनरेशन सेल्टोस को भारत में हाल ही में लॉन्च किया गया है और यह किआ की सबसे पॉपुलर कारों में से एक है। नया जनरेशन अपडेट मिलने से यह कॉम्पेक्ट एसयूवी कार ना केवल लुक्स के मामले में दमदार नजर आती है, बल्कि इसमें कई नए फीचर भी शामिल हुए हैं। यह गाड़ी आठ वेरिएंट: एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स और जीटीएक्स (ए) में उपलब्ध है। यह एसयूवी कार एक्स-लाइन वेरिएंट में भी आती है, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    Kia Seltos 2026 Front Look

    इस गाड़ी में एलईडी डीआरएल्स के साथ ऑल-एलईडी हेडलाइट, 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, फ्लश टाइप डोर हैंडल्स, नियॉन ब्रेक कैलिपर्स, रूफ रेल्स और कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी गई है। 

    Kia Seltos Dasboard

    इस एसयूवी कार के केबिन में नया लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट, 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, स्क्रीन के लिए इंटीग्रेटेड सेटअप और फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा इसमें दो 12.3-इंच के डिस्प्ले (एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरा ड्राइवर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए), 5-इंच का क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां देखें नई किआ सेल्टोस के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। यदि आप किआ सेल्टोस एसयूवी कार के साथ मिल रही एसेसरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं। 

    नई किआ सेल्टोस गाड़ी में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    इंजन

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    1.5-लीटर डीजल इंजन 

    पावर 

    115 पीएस 

    160 पीएस 

    116 पीएस 

    टॉर्क 

    144 एनएम 

    253 एनएम 

    250 एनएम 

    ट्रांसमिशन *

    6-स्पीड एमटी,सीवीटी 

    6-स्पीड आईएमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, आईएमटी - इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (बिना क्लच पैडल के मैनुअल ), डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    किआ सेल्टोस न्यू मॉडल में तीन ड्राइव मोड : ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट और तीन टेरेन मोड (स्नो, मड और सैंड) दिए गए हैं। हालांकि, इसमें टेरेन मोड केवल ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ मिलता है। 

    कीमत और मुकाबला 

    2026 किआ सेल्टोस एसयूवी कार की कीमत 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, फॉक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से है। यह गाड़ी टाटा कर्व और सिट्रोएन बसाल्ट एसयूवी-कूपे के मुकाबले में भी एक अच्छा है।

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