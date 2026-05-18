2026 किआ सेल्टोस को इन एसेसरीज से बनाएं और भी खास, देखिए पूरी लिस्ट

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प्रकाशित: मई 18, 2026 01:08 pm । स्तुति

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किआ ने नई सेल्टोस को इस साल के शुरुआत में लॉन्च किया था। इस एसयूवी कार साइज अब पहले से बढ़ गया है और इसमें केबिन के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कई सारे इंजन ऑप्शन भी मिलते हैं। इन सभी खूबियों के चलते यह गाड़ी कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में ग्राहकों की सबसे पसंदीदा चॉइस बन गई है।

फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और कई सारे एडवांस फीचर मौजूद होने के बावजूद आप इस एसयूवी कार को कुछ एसेसरीज लगवा कर अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहां देखें 2026 किआ सेल्टोस के साथ मिल रही एसेसरीज की जानकारी :-

2026 किआ सेल्टोस : एक्सटीरियर एसेसरीज

एसेसरीज कीमत बॉडी साइड मोल्डिंग 4,899 रुपये इंसर्ट के साथ बॉडी साइड मोल्डिंग 4,899 रुपये सी-पिलर 'सेल्टोस' बैज 699 रुपये डोर एज गार्ड 449 रुपये टेलगेट गार्निश - क्रोम 1,199 रुपये टेलगेट एक्सटेंडर 1,799 रुपये विंडो बीडिंग - क्रोम 3,299 रुपये डोर वाइजर 2,999 रुपये फ्रंट स्किड प्लेट एक्सटेंडर - क्रोम* 2,499 रुपये फॉक्स हुड स्कूप 1,299 रुपये मड फ्लैप्स 699 रुपये रियर स्किड प्लेट एक्सटेंडर - क्रोम* 2,499 रुपये साइड फेंडर फिन 1,099 रुपये साइड स्टेप 21,099 रुपये प्रीमियम कार कवर - सिल्वर 2,899 रुपये

*केवल एचटी-लाइन वेरिएंट के लिए

जैसा की आप ऊपर दी गई टेबल में देख सकते हैं, सेल्टोस के साथ कई सारी क्रोम ट्रिम और गार्निश मिल रही है जिन्हें चुनकर आप इसे आकर्षक लुक दे सकते हैं। अब सेल्टोस के साथ मिल रही इंटीरियर एसेसरीज पर डालते हैं एक नजर :-

2026 किआ सेल्टोस : इंटीरियर एसेसरीज

एसेसरीज कीमत की कवर 699 रुपये स्क्रीन प्रोटेक्टर 799 रुपये नैक रेस्ट कुशन (सेल्टोस ब्रांडेड) 1,484 रुपये सीट कवर ब्राउन और ब्लैक* 9,499 रुपये सीट कवर ग्रे और ब्लैक* 9,499 रुपये 5डी केबिन मैट 4,499 रुपये प्रीमियम कार्पेट मैट 6,499 रुपये 3डी बूट मैट 2,999 रुपये डोर सिल गार्ड 1,599 रुपये बूट सिल गार्ड 1,999 रुपये सनशेड (रियर विंडशील्ड) 1,999 रुपये सनशेड (विंडो) 2,399 रुपये

*साइड एयरबैग कंपेटिबल

किआ सेल्टोस एसयूवी कार के साथ कई काम की इंटीरियर एसेसरीज दी जा रही हैं जो काफी हद तक ओनरशिप एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाएंगी। नई सेल्टोस कार की झलक देखने के लिए यह फोटो गैलरी देखें।

2026 किआ सेल्टोस : फीचर और सेफ्टी

किआ सेल्टोस सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड कार में से एक है। इस गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 5-इंच टचस्क्रीन क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले, 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, हेड्स-अप डिस्प्ले, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, रियर सनशेड, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। भारत एनकैप क्रैश में सेल्टोस को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

2026 किआ सेल्टोस : इंजन व ट्रांसमिशन ऑप्शन

न्यू किआ सेल्टोस कार में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी/7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन



डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

2026 किआ सेल्टोस : कीमत और मुकाबला

2026 किआ सेल्टोस गाड़ी की कीमत 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर और एमजी एस्टर जैसी कारों से है।