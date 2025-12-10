2026 किआ सेल्टोस : इस नई एसयूवी कार की बुकिंग और टेस्ट ड्राइव कब होगी शुरू? डिलीवरी कब से मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

नई किआ सेल्टोस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को भारत में 2 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा

2026 किआ सेल्टोस भारत में शोकेस हो गई है। इस गाड़ी को 2 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। यदि आप इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को घर लाने का विचार कर रहे हैं तो नीचे इसकी बुकिंग और डिलीवरी डिटेल्स देख सकते हैं।

2026 किआ सेल्टोस : इसे कैसे बुक करें?

नई किआ सेल्टोस कार की बुकिंग ऑफिशियल तौर पर 11 दिसंबर को रात 12 बजे से शुरू होगी। इच्छुक ग्राहक इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन 25,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक करवा सकते हैं।

2026 किआ सेल्टोस : इसे ऑफलाइन कैसे बुक करें?

किआ सेल्टोस न्यू मॉडल को बुक करवाने के लिए आप अपने सबसे नजदीकी किआ डीलरशिप पर जाएं और शोरूम में अपनी बुकिंग करवाएं। डीलरशिप पर पहुंचने के बाद यह सभी स्टेप्स फॉलो करें :-

शोरूम के सेल्स एग्जीक्यूटिव से अपनी जरूरतें पूछें।

जब डीलरशिप पर टेस्ट ड्राइव उपलब्ध हो तो जरूर लें। अगर नहीं, तो आप डीलरशिप से गाड़ी को अपने घर या फिर ऑफिस में चेक करने के लिए लाने के लिए कह सकते हैं।

हम आपको सलाह देते हैं कि बुकिंग करने से पहले गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर लें ताकि आप अपने फैसले से खुश रहें।

जब आप अपने फैसले से खुश हों, तो आप टोकन अमाउंट देकर गाड़ी बुक करवा सकते हैं।

2026 किआ सेल्टोस : इसे ऑनलाइन कैसे बुक करें?

यदि आपके कंफर्ट को ज्यादा महत्व देते हैं तो किआ अपनी नई सेल्टोस को ऑनलाइन बुक करने का ऑप्शन भी दे रही है। यहां देखें पूरी प्रक्रिया :-

इस लिंक पर क्लिक करें और और साइन अप करने के लिए सभी जरूरी डिटेल्स डालें। अगर आपने पहले ही साइन अप कर लिया है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और सीधे अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर सकते हैं।

वह कार चुनें जिसे आप पसंद करते हैं - जैसे सेल्टोस।

सही वेरिएंट, पावरट्रेन और कलर को चुनकर अपनी जरूरत के हिसाब से कार को कस्टमाइज करें (हमारी कलर इमेज गैलरी यहां देखें)।

इसके बाद आपको अपनी सबसे नजदीकी डीलरशिप चुननी होगी जहां आप टेस्ट ड्राइव ले सकेंगे।

अगर आप टेस्ट ड्राइव के बाद गाड़ी से खुश हैं तो आप किआ की वेबसाइट पर टोकन अमाउंट दे सकते हैं और नई सेल्टोस बुक करवा सकते हैं।

2026 किआ सेल्टोस : डिलीवरी कब से होगी शुरू?

नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार की डिलीवरी जनवरी के मध्य से शुरू होगी। हम इस गाड़ी को जल्द ही चलाएंगे, इसलिए हमारे फर्स्ट ड्राइव रिव्यू के लिए कारदेखो वेबसाइट और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारा पहला इंप्रेशन जानना चाहते हैं, तो कारदेखो इंस्टाग्राम पेज पर हमारी रील देख सकते हैं।

2026 किआ सेल्टोस : संभावित कीमत और मुकाबला

नई किआ सेल्टोस कार की कीमत 11.2 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, फॉक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से रहेगा।