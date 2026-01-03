नई और पुरानी किआ सेल्टोस के बीच कितना है अंतर, जानिए यहां

प्रकाशित: जनवरी 03, 2026 09:30 am । स्तुति

न्यू जनरेशन सेल्टोस में पुराने मॉडल के मुकाबले काफी कुछ बदलाव हुए हैं

2026 किआ सेल्टोस भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी की डिजाइन एकदम नई है और इसमें टेक्नोलॉजी लोडेड केबिन दिया गया है, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। इस गाड़ी में पुराने मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। पुरानी किआ सेल्टोस कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक पॉपुलर ऑप्शन थी और अब नई सेल्टोस को भी उसी फॉर्मूले पर तैयार किया गया है।

यदि आप नई किआ सेल्टोस को खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं तो यहां नई और पुरानी सेल्टोस के बीच अंतर देख सकते हैं :-

डिजाइन

आगे की डिजाइन

नई किआ सेल्टोस कार में सबसे बड़ा अंतर आगे की तरफ देखने को मिलता है। आगे की साइड पर इसमें नई डिजाइन की ग्रिल दी गई है जो कि अब ज्यादा चौड़ी और अपराइट लगती है और पुराने मॉडल के मुकाबले इसे ज्यादा आकर्षक लुक देती है। इसमें स्प्लिट एलईडी हेडलैंप सेटअप दिया गया है, लेकिन डीआरएल्स और हेडलाइट पर अब नए इंटरनल्स के साथ शार्प लाइटिंग सिग्नेचर मिलता है। किआ सेल्टोस न्यू जनरेशन मॉडल में वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं जो कि किआ की मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज के अनुरूप है।

आगे की तरफ इसमें चौड़े स्किड प्लेट जैसे एलिमेंट और बड़े एयर इंटेक के साथ नए डिजाइन का बंपर दिया गया है जिससे यह गाड़ी पहले से ज्यादा बेहतर लगती है।

साइड

2026 किआ सेल्टोस की साइड प्रोफाइल उभरी हुई बॉडी लाइंस के साथ मस्कुलर और बॉक्सी लगती है। साइज के मामले में यह गाड़ी पहले से 100 मिलीमीटर तक बढ़ गई है और इसके व्हीलबेस का साइज भी ज्यादा है। राइडिंग के लिए 18-इंच के एरोडायनेमिक स्टाइल अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें पुराने मॉडल में मिलने वाले कन्वेंशनल डोर हैंडल्स के मुकाबले फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स दिए गए हैं।

यहां देखें नई सेल्टोस का मुकाबले में मौजूद कारों के साथ साइज कंपेरिजन। यदि आप फेसलिफ्ट सेल्टोस की डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर सकते हैं।

इसमें पुराने वाले मॉडल की तरह रूफ रेल्स, और व्हील आर्क के आसपास ब्लैक क्लैडिंग (ग्लॉस फिनिश में) दी गई है।

कलर ऑप्शन : नई किआ सेल्टोस चार नए कलर ऑप्शन : मॉर्निंग हेज, मैग्मा रेड, फ्रॉस्ट ब्लू और आइवरी सिल्वर ग्लॉस में आती है।

इसमें बाकी आठ कलर ऑप्शन पुराने मॉडल वाले दिए गए हैं। यहां देखें नई किआ सेल्टोस कार के साथ मिलने वाले सभी कलर ऑप्शन की जानकारी।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें पुराने मॉडल में मिलने वाले ज्यादा कन्वेंशनल टेललैंप लेआउट की बजाए नए लाइट सिग्नेचर के साथ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं। इसमें नए डिजाइन के रिफ्लेक्टर के साथ मॉडिफाइड बंपर दिया गया है जो इसे काफी क्लीन लुक देता है।

इस गाड़ी में पीछे की तरफ इतने ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन नई सेल्टोस खासकर रात के समय ज्यादा मॉडर्न नजर आती है।

इंटीरियर

नई और पुरानी सेल्टोस कार के केबिन में अंतर सबसे ज्यादा नजर आता है। हालांकि, इसका पुराना मॉडल भी प्रीमियम लगता था, लेकिन नया मॉडल इससे एक लेवल ऊपर लगता है।

इसमें नए डिजाइन का डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है जिस पर इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर के लिए दो 12.3-इंच डिस्प्ले दिए गए हैं। जबकि, पुरानी किआ सेल्टोस कार में स्मॉल 10.25-इंच डिस्प्ले मिलता था। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के लिए तीसरी 5-इंच टचस्क्रीन दी गई है, जिसे इसमें सिरोस से लिया गया है।

नई किआ सेल्टोस कार में लाइट शेड वाली नई इंटीरियर कलर थीम भी दी गई है जो इसे काफी प्रीमियम लुक देती है।

नई सेल्टोस में वेरिएंट अनुसार चार अलग-अलग केबिन थीम दी गई है।

इसमें किआ ईवी6 की तरह नया स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है। इस व्हील पर इंटीग्रेटेड ड्राइव और ट्रेक्शन मोड टॉगल दिए गए हैं।

फीचर

किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट का केबिन पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा फीचर लोडेड है। इसका सबसे हाइलाइट फीचर इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए दी गई नई डुअल 12.3-इंच स्क्रीन है। इसके अलावा इसमें मेमोरी फंक्शन के साथ 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं।

इस गाड़ी में पुराने मॉडल वाले फीचर भी दिए गए हैं जिसमें 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ऑटोमैटिक हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर, कूल्ड ग्लवबॉक्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें पुरानी सेल्टोस की तरह छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-स्टार्ट असिस्ट, एबीएस के साथ ईबीडी, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं, साथ ही इसमें रियर पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं। इस एसयूवी कार के चुनिंदा वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन-कीप असिस्ट शामिल हैं।

छोटी जानकारी : नई किआ सेल्टोस में पार्किंग को आसान बनाने के लिए साइड पार्किंग सेंसर के साथ फ्रंट और रियर सेंसर भी दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

2026 किआ सेल्टोस एसयूवी कार में पुराने मॉडल वाले तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन* 6-स्पीड एमटी/सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

* सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

यदि आप नई किआ सेल्टोस कार के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पढ़ सकते हैं।

कीमत और मुकाबला

नई किआ सेल्टोस कार की कीमत 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। इसका मुकाबला मारुति विक्टोरिस, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से रहेगा।