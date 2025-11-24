सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 टाटा सिएरा: एसयूवी कार की कीमत कितनी होगी? जानिए हमारा अनुमान

    प्रकाशित: नवंबर 24, 2025 01:24 pm । सोनू

    543 Views
    • Write a कमेंट

    नई टाटा सिएरा 25 नवंबर 2025 को लॉन्च होगी, इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और टाटा कर्व से रहेगा

    Tata Sierra

    टाटा सिएरा नेमप्लेट की भारत में फिर से वापसी हो गई है, और इसकी कीमत भी जल्द ही सामने आने वाली है। कीमत की घोषणा से पहले, हमने इसकी वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट को समझने की कोशिश की है, ताकि अगर आप इस टाटा कार को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको इसकी रेट का ठीक-ठाक अंदाजा हो सके:

    कीमत

    वेरिएंट

    संभावित कीमत*

    पेट्रोल मैनुअल

    पेट्रोल ऑटोमैटिक

    डीजल मैनुअल

    डीजल ऑटोमैटिक

    स्मार्ट

    12 लाख रुपये

    -

    12.3 लाख रुपये

    -

    प्योर

    13.5 लाख रुपये

    14.5 लाख रुपये

    13.8 लाख रुपये

    14.8 लाख रुपये

    एडवेंचर

    15.5 लाख रुपये

    16.5 लाख रुपये

    15.8 लाख रुपये

    16.8 लाख रुपये

    फीचरलेस

    18 लाख रुपये

    19 लाख रुपये

    18.3 लाख रुपये

    19.3 लाख रुपये

    नोट: ये संभावित कीमत है। टाटा मोटर्स 25 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर प्राइस लिस्ट का खुलासा करेगी। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यह सिर्फ प्रमुख वेरिएंट की लिस्ट है, जिसे टाटा अपनी दूसरी लोकप्रिय कार की तरह पी, एस, ए, एस प्लस जैसे सब-वेरिएंट्स के साथ एक्सपेंड कर सकती है।

    • टाटा सिएरा कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में आएगी, जिसमें हुंडई क्रेटा और टाटा कर्व एसयूवी-कूपे जैसे गाड़ी शामिल है, ऐसे में हमारा मानना है कि टाटा इसकी कीमत कम रखेगी।

    • क्रेटा बेस मॉडल पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 10.73 लाख रुपये है, वहीं सिएरा के पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की प्राइस 12 लाख रुपये रखी जा सकती है। दोनों एसयूवी कार के कीमत में प्रमुख अंतर शायद इंजन विकल्प की वजह से होगा। हुंडई ने क्रेटा के शुरुआती वेरिएंट में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है, वहीं सिएरा में केवल पेट्रोल इंजन के तौर पर टर्बोचार्ज्ड यूनिट मिलेगी, जिससे यह महंगी होगी।

    • अगर आप दोनों एसयूवी कार के फीचर लोडेड वेरिएंट पर गौर करें तो क्रेटा और सिएरा के डीजल-ऑटोमैटिक वेरिएंट्स के बीच मुकाबला बराबर रहेगा। हुंडई एसयूवी के डीजल ऑटोमैटिक लाइनअप की कीमत 20 लाख रुपये (ड्यूल-टोन को छोड़कर) से अधिक है, जबकि हमारे अनुमान के मुताबिक सिएरा डीजल-ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत भी लगभग इतनी ही होगी। अगर टाटा सिएरा की कीमत कॉम्पिटिटिव रखने में कामयाब होती है तो उसे इसका फायदा होगा।

    • हुंडई क्रेटा के अलावा बाजार में 8 अन्य कॉम्पैक्ट एसयूवी कार उपलब्ध हैं जिन्हें आप तुरंत घर ला सकते हैं।

    फीचर

    टाटा ने दूसरी जनरेशन सिएरा गाड़ी में कई मॉडर्न फीचर दिए हैं, जिनमें से कुछ तो टाटा कार में पहली बार मिल रहे हैं। यहां देखिए इसके प्रमुख फीचर:

    इसके कुछ खास फीचर में एक ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, पीछे एसी वेंट्स के साथ ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल है। शुरूआती वेरिएंट्स में केवल ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले मिलेगी। हमने हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर से पूछा कि वे ट्रिपल स्क्रीन लेआउट और ड्यूल डिस्प्ले में से किसे चुनेंगे, और इस पोल के नतीजे काफी हैरान करने वाले थे

    2025 Tata Sierra

    सिएरा में एक प्रीमियम कंफर्ट और सेफ्टी फीचर भी है, जो हमने इसके शुरुआती वेरिएंट में देखा था। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए टाटा एसयूवी कार में कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे, जो टाटा कर्व में भी देखे जा सकते हैं। हमने आपको सही मॉडल चुनने में मदद करने के लिए दोनों कार का फीचर कंपेरिजन भी किया है।

    इंजन

    जैसा कि पहले बताया गया है टाटा सिएरा को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प में पेश किया जाएगा। यहां देखिए इसके संभावित टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

    स्पेसिफिकेशन

    1.5-लीटर टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल (नया)

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    170 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    260 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    सिएरा कार में नेक्सन और कर्व वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलेगा। इसके साथ कंपनी का नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन डेब्यू करेगा। टाटा इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों विकल्प देगी।

    2025 Tata Sierra

    क्या आप टाटा सिएरा का डिजाइन देखना चाहते हैं? हमने इसकी फोटो गैलरी में विस्तार से समझाया है। अगर आप इस नई टाटा कार को खरीदने की सोच रहे हैं तो सिएरा के कलर विकल्प भी जरूर देखें।

    टाटा सिएरा कंपेरिजन

    2025 टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर जैसी एसयूवी कार से रहेगा। इसके अलावा इसकी टक्कर सिट्रोएन बसॉल्ट और टाटा कर्व एसयूवी कूपे कार से भी रहेगी।

    was this article helpful ?

    टाटा सिएरा पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 टाटा सिएरा: एसयूवी कार की कीमत कितनी होगी? जानिए हमारा अनुमान
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है