2025 टाटा सिएरा के शुरुआती वेरिएंट्स में डैशबोर्ड पर दो स्क्रीन मिलेगी, नए टीजर वीडियो में हुई पुष्टि

दो स्क्रीन सेटअप के अलावा वीडियो में हमें टाटा सिएरा के एम्बिएंट लाइटिंग और एक सरप्राइज फीचर की भी झलक दिखी है

टाटा मोटर्स ने आगामी 2025 टाटा सिएरा का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें कार दो स्क्रीन सेटअप के साथ दिखाई दे रही है। इससे पता चलता है कि एसयूवी कार के शुरुआती वेरिएंट्स में ट्रिपल स्क्रीन यूनिट नहीं मिलेगी, जिसमें एक को-पैसेंजर के लिए अलग से एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल है। टाटा सिएरा कार को इस 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। नए टीजर वीडियो में हमें जो कुछ पता चला, उसकी जानकारी आगे दी गई है:

क्या नजर आया?

डैशबोर्ड लेआउट से तीसरी को-पैसेंजर स्क्रीन हटा दी गई है। डैशबोर्ड का डिजाइन करीब-करीब वैसा ही है, जिसमें जाना-पहचाना बैज और ब्लैक कलर स्कीम दिया गया है।

गौर से देखने पर आपको एक हेड अप डिस्प्ले (एचयूडी) नजर आ सकती है। धीमी रोशनी में सिएरा की एम्बिएंट लाइटिंग दिखती है, जो केबिन अनुभव बेहतर करती है। हालांकि टॉप मॉडल में मल्टी-कलर लाइटिंग मिलेगी, जबकि लोअर वेरिएंट में एक वार्म-येलो लाइटिंग हो सकती है जो तस्वीर में दिखाई दे रही है। एम्बिएंट लाइट स्ट्रिप डोर पेनल से लेकर टचस्क्रीन के नीचे डैशबोर्ड की पहली लेयर पर चलती है।

केबिन के एलिमेंट्स वैसे ही दिखते हैं जैसे हमने पहले देखे थे। सीट पर हल्की ब्राउन और बैज ड्यूल-टोन फिनिश है, और कंट्रोल्स के साथ 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है। सेंटर कंसोल पर वही टॉगल स्टाइल एसी कंट्रोल्स (टीजर व्हीकल में सिंगल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल) है, साथ ही फ्रंट आर्मरेस्ट में कुछ स्टोरेज और नीचे एक वायरलेस फोन चार्जर है। यहां आगे की सीटों के लिए एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है।

इंटीग्रेटेड साउंड बार डैशबोर्ड के बीच में है और स्पीकर यूनिट ए-पिलर पर भी लगी है, ऐसा ही हमने सिएरा टॉप मॉडल में देखा था।

ड्राइवर की तरफ स्टीयरिंग व्हील के साथ एक टेरेन कंट्रोल नोब भी देखी जा सकती है, लेकिन इस पर कोई टेक्स्ट नहीं होने से यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या यह टॉप मॉडल तक सीमित हो सकता है।

अन्य फीचर और सेफ्टी

टाटा सिएरा कार की वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट का अभी खुलासा नहीं हुआ है। टॉप मॉडल में आपको ऊपर बताए सभी फीचर के अलावा ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट के साथ आगे वेंटिलेटेड सीटें, मैनुअल बोस मोड, और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप मिलते हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए सिएरा गाड़ी में कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

हाल ही में हमने फीचर के मोर्चे पर सिएरा का हुंडई क्रेटा के साथ और मारुति विक्टोरिस से कंपेरिजन किया है।

प्राइस और कंपेरिजन

2025 टाटा सिएरा की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन जैसी एसयूवी कार से रहेगा।