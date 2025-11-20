सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 टाटा सिएरा के शुरुआती वेरिएंट्स में डैशबोर्ड पर दो स्क्रीन मिलेगी, नए टीजर वीडियो में हुई पुष्टि

    प्रकाशित: नवंबर 20, 2025 07:14 pm । सोनू

    71 Views
    • Write a कमेंट

    दो स्क्रीन सेटअप के अलावा वीडियो में हमें टाटा सिएरा के एम्बिएंट लाइटिंग और एक सरप्राइज फीचर की भी झलक दिखी है

    Tata Sierra

    टाटा मोटर्स ने आगामी 2025 टाटा सिएरा का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें कार दो स्क्रीन सेटअप के साथ दिखाई दे रही है। इससे पता चलता है कि एसयूवी कार के शुरुआती वेरिएंट्स में ट्रिपल स्क्रीन यूनिट नहीं मिलेगी, जिसमें एक को-पैसेंजर के लिए अलग से एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल है। टाटा सिएरा कार को इस 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। नए टीजर वीडियो में हमें जो कुछ पता चला, उसकी जानकारी आगे दी गई है:

    क्या नजर आया?

    A post shared by CarDekho India (@cardekhoindia)

    डैशबोर्ड लेआउट से तीसरी को-पैसेंजर स्क्रीन हटा दी गई है। डैशबोर्ड का डिजाइन करीब-करीब वैसा ही है, जिसमें जाना-पहचाना बैज और ब्लैक कलर स्कीम दिया गया है।

    Tata Sierra
    Tata Sierra

    गौर से देखने पर आपको एक हेड अप डिस्प्ले (एचयूडी) नजर आ सकती है। धीमी रोशनी में सिएरा की एम्बिएंट लाइटिंग दिखती है, जो केबिन अनुभव बेहतर करती है। हालांकि टॉप मॉडल में मल्टी-कलर लाइटिंग मिलेगी, जबकि लोअर वेरिएंट में एक वार्म-येलो लाइटिंग हो सकती है जो तस्वीर में दिखाई दे रही है। एम्बिएंट लाइट स्ट्रिप डोर पेनल से लेकर टचस्क्रीन के नीचे डैशबोर्ड की पहली लेयर पर चलती है।

    केबिन के एलिमेंट्स वैसे ही दिखते हैं जैसे हमने पहले देखे थे। सीट पर हल्की ब्राउन और बैज ड्यूल-टोन फिनिश है, और कंट्रोल्स के साथ 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है। सेंटर कंसोल पर वही टॉगल स्टाइल एसी कंट्रोल्स (टीजर व्हीकल में सिंगल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल) है, साथ ही फ्रंट आर्मरेस्ट में कुछ स्टोरेज और नीचे एक वायरलेस फोन चार्जर है। यहां आगे की सीटों के लिए एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है।

    इंटीग्रेटेड साउंड बार डैशबोर्ड के बीच में है और स्पीकर यूनिट ए-पिलर पर भी लगी है, ऐसा ही हमने सिएरा टॉप मॉडल में देखा था।

    Tata Sierra

    ड्राइवर की तरफ स्टीयरिंग व्हील के साथ एक टेरेन कंट्रोल नोब भी देखी जा सकती है, लेकिन इस पर कोई टेक्स्ट नहीं होने से यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या यह टॉप मॉडल तक सीमित हो सकता है।

    अन्य फीचर और सेफ्टी

    टाटा सिएरा कार की वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट का अभी खुलासा नहीं हुआ है। टॉप मॉडल में आपको ऊपर बताए सभी फीचर के अलावा ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट के साथ आगे वेंटिलेटेड सीटें, मैनुअल बोस मोड, और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप मिलते हैं।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए सिएरा गाड़ी में कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    हाल ही में हमने फीचर के मोर्चे पर सिएरा का हुंडई क्रेटा के साथ और मारुति विक्टोरिस से कंपेरिजन किया है।

    प्राइस और कंपेरिजन

    2025 Tata Sierra Exterior Colour

    2025 टाटा सिएरा की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन जैसी एसयूवी कार से रहेगा।

    was this article helpful ?

    टाटा सिएरा पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 टाटा सिएरा के शुरुआती वेरिएंट्स में डैशबोर्ड पर दो स्क्रीन मिलेगी, नए टीजर वीडियो में हुई पुष्टि
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है