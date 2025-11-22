सभी
    क्या आपको 2025 टाटा सिएरा की ट्रिपल-स्क्रीन के मुकाबले इसका डुअल-स्क्रीन डैशबोर्ड पसंद है? ये है इस पर लोगों की राय

    संशोधित: नवंबर 22, 2025 10:31 am | स्तुति

    310 Views
    • Write a कमेंट

    ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड एक उभरता हुआ ट्रेंड लगता है, लेकिन डुअल-स्क्रीन सेटअप ज्यादा कन्वेंशनल और नेचुरल है

    Tata Sierra

    2025 टाटा सिएरा को भारत में 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। यह एक टेक्नोलॉजी लोडेड एसयूवी कार है। नई टाटा सिएरा के टॉप वेरिएंट में ट्रिपल-स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाएगा, जबकि इसके नए डुअल-स्क्रीन लेआउट (संभावित लोअर वेरिएंट के लिए) को भी शोकेस किया गया है। हमनें अपने फॉलोअर्स से इंस्टाग्राम पोल के जरिए दोनों में से अपनी पसंद चुनने को कहा। नीचे देखें इसके नतीजे:

    जनता की राय

    पोल को कुल 1142 वोट मिले, जिनमें से 73 प्रतिशत ने ट्रिपल-स्क्रीन वाले डैशबोर्ड की बजाए डुअल-स्क्रीन डैशबोर्ड को पसंद किया। जबकि, बाकी 27 प्रतिशत ने ट्रिपल-स्क्रीन वाले लेआउट को वोट दिया। 

    Tata Sierra

    इससे साफ पता चलता है कि लोगों को दूसरे सेटअप के मुकाबले डुअल-स्क्रीन सेटअप ज्यादा प्रेक्टिकल और कन्वेंशनल लगता है। हमारी राय में भी इसकी तीसरी को-पैसेंजर स्क्रीन जरूरत से ज्यादा काम आने वाले फीचर की बजाए एक ठीकठाक फीचर है। यह गाड़ी चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भटकाता है और डैशबोर्ड को थोड़ा ज्यादा टेक्नोलॉजी लोडेड दिखाता है। इसके अलावा हमनें इसके डुअल-स्क्रीन डैशबोर्ड में एक दिलचस्प फीचर भी देखा है, जिसके बारे में हमनें इस रिपोर्ट में डिटेल में बताया है।

    2025 टाटा सिएरा : अन्य फीचर और सेफ्टी

    सिएरा एसयूवी में टाटा का अब तक का सबसे अच्छा इंटीरियर दिया गया है। इस गाड़ी में इंफोटेनमेंट, ड्राइवर डिस्प्ले और को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन के अलावा साउंडबार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मेमोरी फंक्शन वाली पावर्ड ड्राइवर सीट, रियर सनशेड, वायरलेस फोन चार्जर, रियर एसी वेंट के साथ डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-ड्राइव / टेरेन मोड और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है।

    2025 Tata Sierra

    सुरक्षा के लिए इसमें कई सारे एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, आइएसोफिक्स माउंट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

    2025 टाटा सिएरा इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

    2025 टाटा सिएरा के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं:

    स्पेसिफिकेशन

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (नया)

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    170 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    260 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी*

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन 

    2025 टाटा सिएरा : संभावित कीमत और मुकाबला

    नई टाटा सिएरा की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन जैसी एसयूवी कार से रहेगा।

    यदि आप जानना चाहते हैं कि नई टाटा सिएरा अपने मुकाबले में मौजूद कारों को कहां तक टक्कर देती है तो यहां इसका फीचर कंपेरिजन किआ सेल्टोस और हुंडई क्रेटा से देख सकते हैं।

