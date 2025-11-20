नई टाटा सिएरा 2025 के साथ टाटा कार में पहली बार मिलेंगे ये 5 फीचर, देखिए पूरी लिस्ट

इनमें से कुछ लग्जरी कार लेवल के फीचर हैं जो टाटा सिएरा में काफी कम कीमत पर मिलेंगे

टाटा सिएरा 2025 के सबसे रोमांचक लॉन्च में से एक है, और इसकी कीमत का खुलासा होने से पहले टाटा ने एसयूवी की पूरी जानकारी साझा कर दी है। नई सिएरा में कई सेगमेंट फर्स्ट दिए गए हैं जिनमें से कुछ तो टाटा कार में पहली बार मिल रहे हैं। ये फीचर केबिन को एक नए लेवल पर ले जाते हैं और ऐसी चीजों के कारण आप कार के केबिन में ज्यादा समय बताना चाहेंगे।

यहां हम आगामी टाटा सिएरा के उन फीचर के बारे में बात करेंगे जो टाटा कार में पहली बार मिल रहे हैं।

ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट

सिएरा के साथ टाटा कार में पहली बार जो खास फीचर मिल रहा है वह है ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट। हालांकि टाटा ने इससे पहले हैरियर, सफारी और कर्व जैसी कार में बड़ी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, लेकिन यह पहली बार है जब कंपनी अपनी गाड़ी में तीन हाई रिजॉल्यूशन डिस्प्ले दे रही है। इस लेआउट में आमतौर पर ड्राइवर के लिए एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और आगे वाले पैसेंजर के लिए अलग से एक स्क्रीन होती है।

यह सेटअप टाटा सिएरा गाड़ी को लग्जरी कार की तरह एक अल्ट्रा-प्रीमियम अपील देता है। बीच वाली स्क्रीन में टाटा का लेटेस्ट यूआई होने की उम्मीद है, जिसमें मौजूदा मॉडल की तुलना में स्मूद ग्राफिक्स, बेहतर रिस्पॉन्स और बेहतर कनेक्टिविटी फीचर होंगे। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी भी मिलेगी।

साउंडबार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम

वैसे तो टाटा ने हमेशा अपनी ज्यादातर कार में शानदार साउंड सिस्टम दिए हैं, लेकिन सिएरा में 12 स्पीकर के साथ कंपनी काफी आगे बढ़ गई है, और यह अब तक की सबसे ज्यादा स्पीकर वाली टाटा कार है। इसे और भी बेहतर बनाने के लिए आपको एक साउंडबार मिलता है जिसे एसी कंट्रोल के ऊपर रखा गया है।

एक्सटेंडेबल सन वाइजर और अंडर-थाई सपोर्ट

सिएरा में एक्सटेंडेबल सन वाइजर और एक्सटेंडबल अंडर-थाई सपोर्ट भी दिया गया है, जो टाटा कार में पहली बार मिल रहा है। एक्सटेंडेबल सन वाइजर पैसेंजर को तेज धूप से बचाने में मदद करता है, खासकर जल्दी सुबह या दोपहर बाद, जब पारंपरिक वाइजर अक्सर छोटे पड़ जाते हैं।

लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट है, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा सकते हैं जो लंबे सफर में काफी काम का साबित होता है। यह पैरों को ज्यादा सपोर्ट देता है, जिससे हाईवे पर राइडिंग के दौरान थकान कम होती है। यह फीचर आमतौर पर ज्यादा प्रीमियम एसयूवी और सेडान कार में मिलता है और सिएरा के साथ टाटा गाड़ी में पहली बार मिल रहा है।

क्या आप यह जानना चाहते हैं कि नई सिएरा कितनी स्पेशियस है? हमारा डेमो टेस्ट वीडियो देखें।

ऑक्जीलियरी टेल लैंप्स

टाटा सिएरा में एक और खास चीज ऑक्जीलियरी टेल लैंप्स है। हाल के वर्षों में टाटा ने कई गाड़ियों में अलग-अलग लाइटिंग का एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन सिएरा पहली टाटा कार है जिसमें एक एक्सट्रा टेल लैंप यूनिट है, जिसे टेलगेट खुला होने पर विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।

आपको यह भी पता चलेगा कि सिएरा में हर तरह का सामान रखने के लिए काफी बड़ा बूट स्पेस है।

बोनस: 1.5-लीटर टर्बो इंजन

यह कोई फीचर नहीं है, लेकिन सिएरा के लॉन्च के साथ टाटा कार में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन आने की उम्मीद है। यह इंजन 170 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल व 7-स्पीड डीसीटी का विकल्प मिल सकता है। यही इंजन टाटा हैरियर और सफारी में भी दिया जाएगा।

सिएरा लॉन्च तारीख और संभावित प्राइस

सिएरा की कीमत का खुलासा 25 नवंबर को होगा और इसकी कीमत करीब 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। सिएरा कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी से रहेगा।