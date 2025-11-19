2025 टाटा सिएरा vs टाटा कर्व: फीचर कंपेरिजन

2025 टाटा सिएरा टाटा कर्व

एक्सटीरियर ऑटो-एलईडी हेडलाइट्स

पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी टेललाइट्स

पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी डीआरएल

एलईडी सिक्वेंशियल इंडिकेटर

19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील

आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

काली रूफ रेल्स

फ्लश-टाइप डोर हैंडल

शार्क-फिन एंटीना

पीछे स्पॉइलर

बॉडी-कलर बी-पिलर

18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स

केबिन काला/बेज डुअल-टोन केबिन थीम

लेदरेट अपहोल्स्ट्री

लेदरेट चढ़ा स्टीयरिंग व्हील

मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

ड्राइवर और यात्री वैनिटी मिरर, एक्सटेंडेड सनशेड के साथ

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

आगे सीट बैक पॉकेट

कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

आगे के दोनों यात्रियों के लिए वैनिटी मिरर और लैंप डुअल-टोन डैशबोर्ड

चमकदार टाटा लोगो वाला 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील

स्टोरेज के साथ आगे आर्मरेस्ट

कप होल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

कंफर्ट डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (संभवत: 12.3 इंच)

पीछे वेंट्स के साथ डुअल-ज़ोन ऑटो एसी

आगे वेंटिलेटेड सीटें

पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

मैनुअल एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट

मैनुअल बॉस मोड

पीछे विंडो सनशेड

आगे एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट वाली सीटें

पैनोरमिक सनरूफ

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

पडल लैंप

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

बूट लैंप

इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

मल्टी-ड्राइव मोड

टेरेन मोड

पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें

टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (आगे और पीछे)

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

पीछे सीटों के लिए पैसिव वेंटिलेशन

पीछे विंडो सनशेड

एयर प्यूरीफायर

वायरलेस फ़ोन चार्जर

टाइप-ए और टाइप-सी यूएसबी फ़ोन चार्जर

6 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

हाइट एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट

जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

पैडल शिफ्टर्स

मल्टी-ड्राइव मोड: स्पोर्ट, इको, सिटी

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और ऑटो-फ़ोल्डेबल ओआरवीएम

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

कूल्ड ग्लव बॉक्स

पीछे 60:40 स्प्लिट-फ़ोल्डिंग सीटें

इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन (संभवत: 12.3 इंच)

को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन (संभवत: 12.3 इंच)

साउंड बार के साथ 12-स्पीकर वाला जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

स्टीयरिंग पर ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो 12.3 इंच टचस्क्रीन

9 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी