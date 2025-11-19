2025 टाटा सिएरा vs टाटा कर्व: फीचर कंपेरिजन
प्रकाशित: नवंबर 19, 2025 05:28 pm
-
आगामी 2025 टाटा सिएरा और टाटा कर्व एक ही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आ सकती हैं, लेकिन ये दोनों अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती हैं। जहां सिएरा एक विरासत को आगे बढ़ाती है और पुरानी यादें ताजा करती है, वहीं कर्व एक अनोखी एसयूवी-कूपे अपील देती है। कर्व देखने में नई और यूनीक जरूर है, लेकिन यह टाटा की उम्मीदों के अनुरूप बाजार में अपना जलवा नहीं दिखा पाई। यह बिक्री के मामले में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा से काफी पीछे है।
सिएरा के साथ टाटा ने पूरी कोशिश की है और इस एसयूवी को सेगमेंट में टॉप फीचर से लैस किया है। इसी बीच, हाल ही में टाटा ने कर्व को भी अपडेट किया है, इसलिए यहां हमने दोनों का कंपेरिजन किया है और यह जानेंगे कि ये दोनों एक-दूसरे को कहां तक टक्कर देती हैं:
फीचर
|
2025 टाटा सिएरा
|
टाटा कर्व
|
एक्सटीरियर
|
|
|
केबिन
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
पहली नजर में आपको सिएरा और कर्व की फीचर लिस्ट में काफी समानताएं नजर आएंगी, और यह सही भी है। हालांकि, सिएरा कार में बड़े 19-इंच व्हील, 3-स्क्रीन सेटअप (ड्राइवर डिस्प्ले शायद कर्व से बड़ी), मैनुअल बोस मोड, और साउंड बार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम दिया गया है। दिलचस्प बात ये है कि कर्व गाड़ी भी फीचर से भरपूर है, जिसमें पीछे सीट पैसिव वेंटिलेशन है जिसकी सिएरा में मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा, दोनों टाटा कार में फ्लश-टाइप डोर हैंडल, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं।
हम टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा के फीचर का कंपेरिजन पहले ही कर चुके हैं। आप इस रिपोर्ट में टाटा सिएरा और मारुति विक्टोरिस का फीचर कंपेरिजन भी देख सकते हैं।
इंजन
टाटा सिएरा में नए टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन के अलावा एक डीजल इंजन का विकल्प दिया जा सकता है। यहां देखिए इसके संभावित स्पेसिफिकेशन:
|
इंजन
|
1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)
|
1.5-लीटर डीजल इंजन
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी
|
पावर
|
170 पीएस
|
118 पीएस
|
टॉर्क
|
280 एनएम
|
260 एनएम
डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
आपके संदर्भ के लिए टाटा कर्व के इंजन और गियरबॉक्स की जानकारी यहां दी गई है:
|
इंजन
|
1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
1.2-लीटर टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल
|
पावर
|
120 पीएस
|
125 पीएस
|
118 पीएस
|
टॉर्क
|
170 एनएम
|
225 एनएम
|
260 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*
|
6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*
|
6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*
*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
क्या आप सिएरा का डिजाइन देखना चाहते हैं? हमने इसकी वास्तविक फोटो गैलरी से विस्तार में बताया है। इसके अलावा सिएरा की कलर लिस्ट भी बनाई है जिन पर आपको गौर करना चाहिए।
2025 टाटा सिएरा: संभावित प्राइस और कंपेरिजन
टाटा सिएरा की कीमत 11 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस, और मारुति ग्रैंड विटारा से रहेगा। इसे सिट्रोएन बसॉल्ट एसयूवी कूपे के विकल्प के रूप में भी चुना जा सकता है।