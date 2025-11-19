सभी
    2025 टाटा सिएरा vs टाटा कर्व: फीचर कंपेरिजन

    प्रकाशित: नवंबर 19, 2025 05:28 pm

    Sierra vs Curvv

    आगामी 2025 टाटा सिएरा और टाटा कर्व एक ही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आ सकती हैं, लेकिन ये दोनों अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती हैं। जहां सिएरा एक विरासत को आगे बढ़ाती है और पुरानी यादें ताजा करती है, वहीं कर्व एक अनोखी एसयूवी-कूपे अपील देती है। कर्व देखने में नई और यूनीक जरूर है, लेकिन यह टाटा की उम्मीदों के अनुरूप बाजार में अपना जलवा नहीं दिखा पाई। यह बिक्री के मामले में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा से काफी पीछे है।

    सिएरा के साथ टाटा ने पूरी कोशिश की है और इस एसयूवी को सेगमेंट में टॉप फीचर से लैस किया है। इसी बीच, हाल ही में टाटा ने कर्व को भी अपडेट किया है, इसलिए यहां हमने दोनों का कंपेरिजन किया है और यह जानेंगे कि ये दोनों एक-दूसरे को कहां तक टक्कर देती हैं:

    फीचर

    Sierra
    Tata Curvv

     

    2025 टाटा सिएरा

    टाटा कर्व

    एक्सटीरियर

    • ऑटो-एलईडी हेडलाइट्स

    • पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी टेललाइट्स

    • पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी डीआरएल

    • एलईडी सिक्वेंशियल इंडिकेटर

    • 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील

    • आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

    • काली रूफ रेल्स

    • फ्लश-टाइप डोर हैंडल

    • शार्क-फिन एंटीना

    • पीछे स्पॉइलर

    • बॉडी-कलर बी-पिलर

    • फॉक्स अल्पाइन विंडो स्टाइलिंग

    • कनेक्टेड एलईडी डीआरएल के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

    • एलईडी डीआरएल पर वेलकम और गुडबाय एनिमेशन

    • सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स

    • फ्लश-टाइप डोर हैंडल

    • 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स

    केबिन

    • काला/बेज डुअल-टोन केबिन थीम

    • लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट चढ़ा स्टीयरिंग व्हील

    • मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

    • ड्राइवर और यात्री वैनिटी मिरर, एक्सटेंडेड सनशेड के साथ

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

    • आगे सीट बैक पॉकेट

    • कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    • आगे के दोनों यात्रियों के लिए वैनिटी मिरर और लैंप

    • डुअल-टोन डैशबोर्ड

    • मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

    • लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट चढ़ा स्टीयरिंग व्हील

    • चमकदार टाटा लोगो वाला 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील

    • स्टोरेज के साथ आगे आर्मरेस्ट

    • कप होल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    कंफर्ट

    • डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (संभवत: 12.3 इंच)

    • पीछे वेंट्स के साथ डुअल-ज़ोन ऑटो एसी

    • आगे वेंटिलेटेड सीटें

    • पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • मैनुअल एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट

    • मैनुअल बॉस मोड

    • पीछे विंडो सनशेड

    • आगे एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट वाली सीटें

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • पडल लैंप

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • बूट लैंप

    • इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

    • मल्टी-ड्राइव मोड

    • टेरेन मोड

    • पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें

    • टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (आगे और पीछे)

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • पीछे वेंट्स के साथ डुअल-ज़ोन ऑटो एसी

    • आगे वेंटिलेटेड सीटें

    • पीछे सीटों के लिए पैसिव वेंटिलेशन

    • पीछे विंडो सनशेड

    • एयर प्यूरीफायर

    • वायरलेस फ़ोन चार्जर

    • टाइप-ए और टाइप-सी यूएसबी फ़ोन चार्जर

    • 6 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

    • हाइट एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट

    • जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

    • पैडल शिफ्टर्स

    • मल्टी-ड्राइव मोड: स्पोर्ट, इको, सिटी

    • इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और ऑटो-फ़ोल्डेबल ओआरवीएम

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • कूल्ड ग्लव बॉक्स

    • पीछे 60:40 स्प्लिट-फ़ोल्डिंग सीटें

    इंफोटेनमेंट

    • टचस्क्रीन (संभवत: 12.3 इंच)

    • को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन (संभवत: 12.3 इंच)

    • साउंड बार के साथ 12-स्पीकर वाला जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • स्टीयरिंग पर ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल

    • एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • 12.3 इंच टचस्क्रीन

    • वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    • 9 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    सेफ्टी

    • कई एयरबैग

    • लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

    • पीछे वाइपर और वॉशर

    • पीछे डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • पीछे डिस्क ब्रेक

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग के साथ 360-डिग्री कैमरा

    • पीछे डिफॉगर

    • रेन-सेंसिंग वाइपर

    • आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

    • ईबीडी के साथ एबीएस

    • सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • लेवल 2 एडीएएस

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • ड्राइवर ड्राउजिनेस डिटेक्शन

    पहली नजर में आपको सिएरा और कर्व की फीचर लिस्ट में काफी समानताएं नजर आएंगी, और यह सही भी है। हालांकि, सिएरा कार में बड़े 19-इंच व्हील, 3-स्क्रीन सेटअप (ड्राइवर डिस्प्ले शायद कर्व से बड़ी), मैनुअल बोस मोड, और साउंड बार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम दिया गया है। दिलचस्प बात ये है कि कर्व गाड़ी भी फीचर से भरपूर है, जिसमें पीछे सीट पैसिव वेंटिलेशन है जिसकी सिएरा में मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा, दोनों टाटा कार में फ्लश-टाइप डोर हैंडल, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं।

    हम टाटा सिएरा और हुंडई क्रेटा के फीचर का कंपेरिजन पहले ही कर चुके हैं। आप इस रिपोर्ट में टाटा सिएरा और मारुति विक्टोरिस का फीचर कंपेरिजन भी देख सकते हैं।

    इंजन

    टाटा सिएरा में नए टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन के अलावा एक डीजल इंजन का विकल्प दिया जा सकता है। यहां देखिए इसके संभावित स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)

    1.5-लीटर डीजल इंजन

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    पावर

    170 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    260 एनएम

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Tata Curvv rolling shot

    आपके संदर्भ के लिए टाटा कर्व के इंजन और गियरबॉक्स की जानकारी यहां दी गई है:

    इंजन

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.2-लीटर टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    120 पीएस

    125 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    170 एनएम

    225 एनएम

    260 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी*

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    क्या आप सिएरा का डिजाइन देखना चाहते हैं? हमने इसकी वास्तविक फोटो गैलरी से विस्तार में बताया है। इसके अलावा सिएरा की कलर लिस्ट भी बनाई है जिन पर आपको गौर करना चाहिए।

    2025 टाटा सिएरा: संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    Tata Sierra

    टाटा सिएरा की कीमत 11 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस, और मारुति ग्रैंड विटारा से रहेगा। इसे सिट्रोएन बसॉल्ट एसयूवी कूपे के विकल्प के रूप में भी चुना जा सकता है।

