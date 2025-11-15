सभी
    2025 टाटा सिएरा में क्या कुछ मिलता है खास, इन 19 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    संशोधित: नवंबर 17, 2025 06:59 pm | स्तुति

    128 Views
    2025 टाटा सिएरा एसयूवी के एक्सटीरियर और इंटीरियर का पूरा 360 डिग्री व्यू देखें 

    2025 Tata Sierra

    टाटा सिएरा ने नए अवतार में फिर से वापसी कर ली है। इस गाड़ी की एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन पहले से एकदम नई है। इसका केबिन लेआउट काफी मॉडर्न है और इसमें कई प्रीमियम फीचर के साथ एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई है। टाटा की डीलरशिप्स ने इस नई एसयूवी कार की अनऑफिशियल बुकिंग लेनी भी शुरू कर दी है। 

    2025 टाटा सिएरा एसयूवी कार में क्या कुछ मिलता है खास, इन 19 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर :-

    आगे की डिजाइन 

    2025 Tata Sierra

    2025 Tata Sierra

    • नई टाटा सिएरा के आगे का हिस्सा काफी फ्यूचरिस्टिक है और यह ओरिजिनल मॉडल से बिलकुल मिलता जुलता नहीं लगता है। 

    • इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और स्लीक एलईडी हेडलाइट को ग्लॉस ब्लैक ट्रिम में दिया गया है। जबकि, एलईडी फॉग लाइट को बंपर पर पोजिशन किया गया है। 

    2025 Tata Sierra

    • इसमें एलईडी डीआरएल्स पर सिक्वेन्शियल एलईडी टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड हैं और टाटा की दूसरी मॉडर्न एसयूवी कारों की तरह इसमें वेलकम और गुडबाय एनिमेशन भी दिया गया है। 

    • आगे की तरफ इसमें 2डी 'टाटा' लोगो और ग्लास ब्लैक ट्रिम पर डीआरएल स्ट्रिप के बीच में 'सिएरा' बैजिंग दी गई है।  

    • इसमें आगे वाले बंपर पर ब्लैक एयर डैम के साथ सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे काफी दमदार लुक देती है। 

    छोटी जानकारियां 

    • इसमें 'टाटा' लोगो के नीचे की तरफ कैमरा दिया गया है, जो कि 360-डिग्री कैमरा सेटअप का हिस्सा है। 

    साइड 

    2025 Tata Sierra

    2025 Tata Sierra

    • इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल 1990 मॉडल जैसी है, जिसमें एक बॉक्सी एसयूवी स्टांस और बड़ी अल्पाइन खिड़कियां हैं।

    2025 Tata Sierra

    • हालांकि, नई टाटा सिएरा कार में एक अतिरिक्त रियर डोर जोड़ने के लिए अल्पाइन विंडो को दो भागों में बांटा हुआ है। 

    2025 Tata Sierra

    2025 Tata Sierra

    • इसमें रेकेड ए-पिलर दिया गया है जिस पर ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, वहीं ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) पर इसमें ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। 

    • इसमें टाटा कर्व और कर्व ईवी की तरह फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं। 

    2025 Tata Sierra

    • इस गाड़ी में चौड़ी ग्लॉस ब्लैक साइड क्लैडिंग और मस्कुलर व्हील आर्क दिए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 

    • 2025 टाटा सिएरा छह अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगी जिसके बारे में आप यहां देख सकते हैं।

    छोटी जानकारियां 

    • इसमें पुरानी सिएरा से इंस्पायर्ड बॉडी-कलर्ड बी-पिलर भी दिया गया है। 

    • आगे वाले दरवाजों पर इसमें ‘सिएरा' मॉनिकर दिया गया है

    पीछे की डिजाइन

    2025 Tata Sierra

    • नई टाटा सिएरा कार की पीछे की डिजाइन मिनिमल है और इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी गई है। 

    2025 Tata Sierra

    2025 Tata Sierra

    • इस गाड़ी में टेललाइट पर सिक्वेन्शियल एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं।

    • इसमें टेलगेट पर 'सिएरा' बैजिंग भी दी गई है, जिसे टाटा लोगो के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है। 

    2025 Tata Sierra

    • नीचे की तरफ इसमें ग्लॉस ब्लैक बंपर दिया गया है जिस पर सिल्वर स्किड प्लेट इंटीग्रेटेड है। 

    छोटी जानकारियां 

    • नई टाटा सिएरा गाड़ी में एक्सटेंडेड रूफ स्पॉइलर भी दिया गया है।

    इंटीरियर 

    2025 Tata Sierra

    • टाटा ने 2025 सिएरा गाड़ी में नया केबिन लेआउट दिया है जो इसे काफी प्रीमियम और अपमार्केट फील देता है। 

    • इसके केबिन का सबसे बड़ा हाइलाइट ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (ड्राइवर, इंफोटेनमेंट और पैसेंजर के लिए) है। 

    • इसमें ग्लॉस-ब्लैक डैशबोर्ड ट्रिम के साथ सेंटर एसी वेंट्स और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के ऊपर की तरफ क्रोम एक्सेंट दिए गए हैं जो इसके केबिन को काफी आकर्षक लुक देते हैं 

    • नई टाटा सिएरा एसयूवी में हैरियर और सफारी वाला डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल पैनल दिया गया है। 

    Tata Sierra

    • इसमें टाटा की मौजूदा कारों की तरह इल्युमिनेटेड टाटा लोगो के साथ 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। 

    फन फैक्ट :  इसका राउंडेड सिल्वर एलिमेंट एक साउंडबार है! 

    2025 Tata Sierra

    Tata Sierra

    • टाटा सिएरा न्यू मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ, साउंडबार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, ड्राइवर के लिए पावर एडजस्टमेंट के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    • पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    • केबिन के अंदर इसमें बेज और व्हाइट डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री दी गई है जो इसे काफी प्रीमियम लुक देती है। 

    • रियर पैसेंजर के कंफर्ट के लिए इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है। 

    • यहां देखें सिएरा के इंटीरियर से जुड़ी जानकारियां। 

    इंजन और ट्रांसमिशन 

    2025 Tata Sierra

     2025 टाटा सिएरा कार में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के अलावा डीजल इंजन का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेस्फिकेशन :- 

    इंजन

    1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) 

    1.5-लीटर डीजल इंजन

    पावर  

    170 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    260 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    यदि आप इसका ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन चाहते हैं तो टाटा सिएरा ईवी को देख सकते हैं जिसका टीजर हाल ही में जारी हुआ है। 

    संभावित कीमत और मुकाबला

    2025 Tata Sierra

    2025 टाटा सिएरा की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। नई टाटा सिएरा एसयूवी का पहला बैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता टीम को दिया जाएगा। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा। 

    was this article helpful ?

    टाटा सिएरा पर अपना कमेंट लिखें

    5 कमेंट्स
    1
    J
    jamsheed anjum
    Nov 15, 2025, 10:03:09 PM

    Eagerly waiting to buy

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply
        1
        U
        umakant
        Nov 15, 2025, 7:44:21 PM

        Punch facelift ka kuch update diya kya aaj?

        और देखें...
          जवाब
          Write a Reply
          अधिक कमेंट्स देखें

