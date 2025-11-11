2025 टाटा सिएरा ईवी के प्रोडक्शन वर्जन का टीजर हुआ जारी, जानिए क्या नजर आया

सिएरा ईवी को पीले कलर में दिखाया गया है, लेकिन आगे से इसका डिजाइन आईसीई वर्जन से अलग है

हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपनी आगामी 2025 टाटा सिएरा आईसीई का एक टीजर वीडियो जारी किया है। वीडियो में एसयूवी कार के एक्सटीरियर और केबिन की पूरी झलक दिखाई गई है और इसे 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी ने अपने नए वीडियो में टाटा सिएरा ईवी की झलक दिखाई है। यहां हम जानेंगे टाटा सिएरा ईवी के प्रोडक्शन वर्जन में क्या खास मिलेगा:

क्या नजर आया?

टाटा सिएरा आईसीई और सिएरा ईवी का ओवरऑल लुक एक जैसा ही है, और साइड से दोनों में अंतर बताना काफी मुश्किल है। दोनों में करीब एक जैसे अलॉय व्हील डिजाइन और एक समान अल्पाइन विंडो जैसी स्टाइल है। दोनों कार के आगे के लुक में अंतर है।

आगे के डिजाइन से दोनों में साफ अंतर नजर आता है, सिएरा आईसीई में एक पिक्सल-स्टाइल पेटर्न के साथ बोल्ड ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल, दिखने वाले एयर इनटेक, और टाटा लोगो के ऊपर बड़े अक्षरों में ‘सिएरा’ नाम लिखा हुआ है।

वहीं सिएरा ईवी में एक ईवी-स्पेसिफिक क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल और बेहतर एयरोडायनामिक के लिए स्लीकर बंपर है। बॉडी कलर फ्रंट पैनल पर टाटा लोगो दिया गया है, और सिएरा ब्रांडिंग हटा दी गई है। दोनों वर्जन में पूरी चौड़ाई तक एलईडी लाइट बार दी गई है, लेकिन गौर से देखने पर आपको इनमें अंतर नजर आएगा। आईसीई वर्जन में किनारों पर पिक्सल जैसे एलिमेंट्स के साथ एक पतली लाइट बार दी गई है, जबकि ईवी वर्जन में एक सिंगल और क्लिन स्ट्रिप दी गई है।

जहां आईसीई वर्जन में ब्लैक ग्रिल पैनल पर एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, वहीं ईवी वर्जन में बंपर में हेडलैंप्स अलग से इंटीग्रेट किए गए हैं। दोनों में आगे सिल्वर स्किड प्लेट है। कुल मिलाकर कहें तो आईसीई सिएरा का लुक ज्यादा ट्रेडिशनल है, वहीं ईवी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखती है।

संभावित फीचर और सेफ्टी

टाटा सिएरा के केबिन में जानी पहचानी तीन स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी, हालांकि अलग दिखाने के लिए अलग कलर विकल्प दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक जेबीएल साउंड सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक वायरलेस फोन चार्जर, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे आधुनिक फीचर मिल सकते हैं।

इसमें व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) और व्हीकल-टू-व्हीकल (वी2वी) चार्जिंग जैसे कुछ ईवी स्पेसिफिक फीचर भी दिए जा सकते हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

संभावित पावरट्रेन

टाटा मोटर्स ने सिएरा इलेक्ट्रिक कार के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन इसमें कई बैटरी पैक का विकल्प मिल सकता है और इसकी फुल चार्ज में रेंज करीब 500 किलोमीटर होगी। टीजर में टाटा ने सिएरा ईवी को रेतीले टीलों पर दौड़ते हुए दिखाया गया है, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप मिलेगा।

टाटा सिएरा ईवी जल्द ही लॉन्च होने वाली है, और अगर आप पेट्रोल/डीजल सिएरा लेने की सोच रहे हैं तो इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं।

संभावित लॉन्च और कंपेरिजन

टाटा ने सिएरा ईवी की लॉन्च टाइमलाइन की घोषणा नहीं की है, हालांकि इसे आईसीई मॉडल को उतारने के बाद लॉन्च करने की संभावना है। इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी और अपकमिंग मारुति ई विटारा से रहेगा।