    2025 टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस: एसयूवी कार का बेस मॉडल आपको लेना चाहिए या नहीं? जानिए यहां

    प्रकाशित: नवंबर 27, 2025 05:25 pm । सोनू

    696 Views
    टाटा सिएरा का एंट्री लेवल वेरिएंट पहली नजर में एक बजट में पूरा पैकेज लग सकता है, लेकिन ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ जरूरी चीजें नहीं हैं

    Tata Sierra

    काफी सारे टीजर जारी करने के बाद अब आखिरकार टाटा सिएरा भारत में लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने अभी केवल बेस मॉडल स्मार्ट प्लस की कीमत का खुलासा किया है, जो 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। अगर आप सिएरा को सभी फीचर के साथ लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस लिस्ट के लिए आपको दिसंबर के पहले सप्ताह तक इंतजार करना होगा

    हालांकि अगर आपका बजट कम है और शुरूआती वेरिएंट के बारे में सोच रहे हैं तो यहां देखिए 2025 टाटा सिएरा बेस मॉडल स्मार्ट प्लस में क्या कुछ खास मिलता है:

    टाटा सिएरा स्मार्ट: डिजाइन

    टाटा सिएरा बेस मॉडल स्मार्ट प्लस को आगे और पीछे से देखकर टॉप मॉडल से अलग बता पाना मुश्किल है। क्योंकि इसका पूरा सेटअप एलईडी है, इसमें हेलोजन या डिस्कनेक्ट स्ट्रिप्स नहीं है। आगे बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें और एंड-टू-एंड कनेक्टेड एलईडी डीआरएल है, यही ट्रीटमेंट पीछे की तरफ दिया गया है। यहां तक कि टॉप मॉडल की तरह बंपर और मिरर पर भी पियानो ब्लैक फिनिश है।

    Tata Sierra

    साइड वाले हिस्से से देखने पर पता चलता है कि यह बेस मॉडल है। इसमें 17-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, इन पर कोई कवर नहीं चढ़ा है और हम इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे ये इस साइज की कार के हिसाब से छोटे हैं। इसमें रूफ रेल्स भी नहीं है।

    Tata Sierra

    कलर की बात करें तो इस वेरिएंट में आपके पास तीन विकल्प: प्रीस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, और कूर्ग क्लाउड है।

    टाटा सिएरा स्मार्ट: केबिन और फीचर

    टाटा सिएरा स्मार्ट वेरिएंट के एक्सटीरियर में शायद कुछ व्हील कवर या अलॉय व्हील की जरूरत हो सकती थी ताकि यह टॉप मॉडल जैसा लगे, लेकिन केबिन वास्तव में ग्रे है।

    इसमें ड्यूल टोन ग्रे थीम और अपहोल्स्ट्री दी गई है, और डैशबोर्ड काफी खाली लगता है क्योंकि इसमें कोई स्क्रीन नहीं दी गई है। इसमें ड्राइवर के लिए केवल एक और बेसिक 4-इंच डिजिटल यूनिट है।

    Tata Sierra

    अच्छी बात ये है कि इसके फंक्शनल फीचर की लिस्ट काफी बैलेंस्ड है। इसमें आपको एक टिल्ट और टेलिस्कॉपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, आगे स्टोरेज के साथ स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, सभी पावर विंडो, आगे हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, एक्सटेंडेबल सन वाइजर, पीछे एसी वेंट्स, ऑटो एसी और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम मिलते हैं।

    Tata Sierra

    इसमें पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, पीछे विंडो सनशेड, आगे दो चार्जिंग पोर्ट (टाइप ए और सी) के साथ बूट में 12वोल्ट सॉकेट भी दिया गया है।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स माउंट, पीछे पार्किंग कैमरा, मैनुअल आईआरवीएम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। सिएरा की चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से ड्राइविंग के शौकीन लोगों के लिए एक रियर-व्यू कैमरा भरोसेमंद फीचर हो सकता था।

    Tata Sierra

    हालांकि इससे कार खरीदने का फैसला प्रभावित नहीं होता है, लेकिन बेस मॉडल टाटा सिएरा के फीचर पैकेज में एक बड़ी कमी साउंड सिस्टम के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम का नहीं होना है। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से और इस कीमत पर कम से कम एक फैक्ट्री फिटेड बेसिक सेटअप तो मिलना ही चाहिए था।

    Tata Sierra

    आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किआ सेल्टोस (सिएरा की प्रतिद्वंदी) में बेस मॉडल एचटीई से वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, और इसकी कीमत 10.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

    अगर आप टाटा सिएरा के खास फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो सिएरा की फीचर स्टोरी पढ़ें

    टाटा सिएरा स्मार्ट: इंजन

    टाटा सिएरा के एंट्री-लेवल स्मार्ट वेरिएंट में केवल दो इंजन: 1.5-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल का विकल्प मिलता है, और दोनों इंजन क साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

    टाटा सिएरा स्मार्ट इंजन

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    आउटपुट

    106पीएस / 145एनएम

    118पीएस / 260एनएम 

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    Tata Sierra

    टाटा सिएरा गाड़ी के केवल एडवेंचर प्लस और अकंप्लिश्ड वेरिएंट में तीन इंजन विकल्प दिए गए हैं। यहां आप सिएरा के वेरिएंट अनुसार इंजन विकल्प देख सकते हैं।

    प्राइस और कंपेरिजन

    टाटा सिएरा की कीमत 11.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जो इसके मुकाबले में मौजूद कार से थोड़ी ज्यादा है। अगर इसके व्हील बदल दिए जाएं तो यह टॉप मॉडल जैसा दिखता है। इसमें अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं और सेफ्टी किट भी दमदार है, लेकिन इस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं होने से यह इस प्राइस पर एक अच्छी डील साबित नहीं होती।

    Tata Sierra

    अगर आप कम बजट में सभी जरूरी चीजें चाहते हैं तो प्योर वेरिएंट जरूर देखें। जो लोग नए फीचर का मजा लेना चाहते हैं उनके लिए अकंप्लिश्ड वेरिएंट सही रहेगा। टाटा सिएरा कार की वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट यहां देखिए।

    इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट या नजदीकी टाटा शोरूम पर शुरू होगी। वेरिएंट के अनुसार बुकिंग राशि 11,000 रुपये से 51,000 रुपये के बीच होगी। इसकी डिलीवरी 16 जनवरी 2026 से मिलेगी। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इसे बुक कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखना है तो यह खबर पढ़ें

    नोट: सभी फोटो टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड प्लस वेरिएंट की है।

