2025 हुंडई वेन्यू से उठा पर्दा : नई और पुरानी वेन्यू की डिजाइन में कितना है अंतर, जानिए यहां

प्रकाशित: अक्टूबर 24, 2025 05:22 pm । स्तुति

नई हुंडई वेन्यू की डिजाइन पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा शार्प और उभरी हुई है

2025 हुंडई वेन्यू को नया जनरेशन अपडेट जल्द मिलने वाला है। भारत में इसे 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं जो कि कंपनी की नई डिजाइन थीम के अनुरूप है। न्यू जनरेशन वेन्यू पुराने मॉडल से कितनी अलग दिखती है? जानेंगे इसके बारे में आगे :-

आगे की डिजाइन

नई हुंडई वेन्यू कार में आगे की तरफ ग्लॉस ब्लैक पैनल पर चौड़ी एलईडी डीआरएल्स दी गई है जो कि हेडलाइट क्लस्टर में पोजिशन की गई सी-शेप्ड डीआरएल्स में जाकर मिलती है। आगे की साइड पर इसमें अल्कजार इंस्पायर्ड क्रोम इंसर्ट के साथ रेक्टेंगुलर ग्रिल दी गई है। जबकि, मौजूदा वेन्यू एन कार में अलग से एलईडी डीआरएल्स और बड़ी क्रोम-फिनिश्ड ग्रिल दी गई है जिसकी डिजाइन ज्यादा राउंडेड है। इन दोनों गाड़ियों में हेडलाइट को डीआरएल्स के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है, लेकिन इनके अंदर के एलईडी एलिमेंट अलग-अलग हैं। नई हुंडई वेन्यू कार में एलईडी डीआरएल्स को हेडलाइट क्लस्टर में दिया गया है जिससे यह सी-शेप्ड मोटिफ बनाते हैं।

इन दोनों एसयूवी कार में एक अंतर यह भी है कि 2025 वेन्यू एन लाइन में 'हुंडई' लोगो को हुड पर पोजिशन किया गया है, जबकि पुराने वर्जन में हुंडई लोगो ग्रिल पर मिलता है। नई वेन्यू कार में स्किड प्लेट भी दी गई है जिससे यह गाड़ीअब ज्यादा आकर्षक लगती है।

साइड

मौजूदा वेन्यू के मुकाबले न्यू जनरेशन वेन्यू की साइड प्रोफाइल बॉडी पेनल्स पर क्रीज लाइंस मिलने की वजह से थोड़ी उभरी हुई और ज्यादा शार्प लगती है। नई वेन्यू एन कार में मौजूदा वर्जन के मुकाबले स्क्वायर व्हील आर्क दिए गए हैं।

इन दोनों गाड़ियों में डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि नई वेन्यू कार में नए एरोडायनेमिक डिजाइन वाले 5-स्पोक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसकी रूफ रेल्स थोड़ी ऊंची है जिससे इसे अच्छा एसयूवी लुक मिलता है। नई वेन्यू एन लाइन कार में सी-पिलर पर सिल्वर फिनिश दी गई है।

यह भी पढ़ें : नई हुंडई वेन्यू अपने पुराने वर्जन से कितनी है अलग, जानिए यहां

पीछे की डिजाइन

2025 हुंडई वेन्यू के पीछे की डिजाइन ना केवल नई लगती है, बल्कि यह मौजूदा वर्जन के मुकाबले ज्यादा फ्युचरिसिटिक भी है। इन दोनों गाड़ियों में पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी गई है, जबकि नए मॉडल में दी गई टेललाइट थोड़ी पतली है और टेलगेट को कनेक्ट करते ब्लैक पैनल पर 'वेन्यू' लेटरिंग एम्बॉस की हुई है। इस एसयूवी कार के मौजूदा वर्जन में 'वेन्यू' बैजिंग टेललाइट स्ट्रिप के नीचे की तरफ दी गई है।

वेन्यू न्यू मॉडल का रियर बंपर सिल्वर स्किड प्लेट के साथ काफी चौड़ा लगता है।

यह भी पढ़ें :2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई अल्कजार: फोटो में देखिए दोनों कार के डिजाइन में क्या है अंतर

इंटीरियर

हुंडई ने नई वेन्यू के डैशबोर्ड का लुक भी साझा कर दिया है, जो कि पहले से एकदम नया और प्रीमियम लगता है। केबिन के अंदर इसमें ब्लैक और ग्रे कलर थीम की बजाए नई ब्लू और ग्रे कलर थीम दी गई है। वेन्यू मौजूदा मॉडल में ज्यादा ट्रेडिशनल लुक्स वाला डैशबोर्ड आर राउंडेड डिजाइन थीम मिलती है, जबकि न्यू जनरेशन मॉडल में स्ट्रेट लाइंस और लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन मिलेगी।

नई वेन्यू एन लाइन को जो चीज मौजूदा मॉडल से अलग बनाती है वो है इसका नया कनेक्टेड कर्व्ड स्क्रीन सेटअप (12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए), नए डिजाइन का सेंटर कंसोल और एसी वेंट्स। केबिन के अंदर इसमें मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो इसे काफी आकर्षक लुक देती है।

पुरानी वेन्यू कार में 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जबकि न्यू जनरेशन वेन्यू एसयूवी में ज्यादा चौड़ी 3-स्पोक यूनिट दी गई है। 2025 हुंडई वेन्यू कार में स्टीयरिंग व्हील पर लोगो नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें चार डॉट (जिसका मोर्स कोड में अर्थ ‘एच’ है) दिए गए हैं।

इस गाड़ी में ना केवल आगे, बल्कि पीछे की तरफ भी कई नए अपडेट दिए गए हैं। अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इसमें 2-स्टेप रिक्लाइन सीटें और सनशेड दिया गया है जिससे इसमें प्राइवेसी बरकरार रहेगी। इसमें मौजूद मॉडल की तरह रियर सेंटर आर्मरेस्ट और एसी वेंट्स दिए गए हैं।

संभावित फीचर

हुंडई वेन्यू न्यू मॉडल में डुअल स्क्रीन के अलावा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, बोस साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे नए फीचर भी मिलेंगे।

इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर भी दिए जाएंगे जिसमें सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम शामिल है।

सेफ्टी के लिए न्यू जनरेशन वेन्यू एन लाइन कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर मिलेंगे।

यह भी पढ़ें : हुंडई वेन्यू 2025 में हुंडई क्रेटा और हुंडई अल्कजार से मिल सकते हैं कौनसे वो 10 फीचर्स, जानिए यहां

एक जैसे इंजन ऑप्शन

नई हुंडई वेन्यू में मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शन मिलेंगे जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी* 6-स्पीड मैनुअल/ 6-स्पीड एटी^ (संभावित)

इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया जाएगा।

संभावित कीमत और मुकाबला

2025 हुंडई वेन्यू मौजूदा हुंडई वेन्यू एन लाइन 8 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (संभावित) 7.26 लाख रुपये से 12.46 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली के अनुसार है।

2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन का मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से रहेगा।