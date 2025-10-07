2025 हुंडई वेन्यू भारत में 4 नवंबर को होगी लॉन्च

प्रकाशित: अक्टूबर 07, 2025 03:59 pm । स्तुति

दूसरी जनरेशन वेन्यू एसयूवी में डिजाइन अपडेट के अलावा कई नए फीचर दिए जाएंगे

टेस्टिंग की तस्वीरों के जरिए इसमें नई ग्रिल, नए स्प्लिट एलईडी हेडलैंप्स, अलॉय व्हील्स और अपडेटेड टेललैंप्स का मिलना कंफर्म हो गया है।

इसका डैशबोर्ड लेआउट एकदम नया होगा और इसमें क्रेटा वाला डुअल 10.25-इंच कनेक्टेड डिस्प्ले दिया जाएगा।

2025 हुंडई वेन्यू कार में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेवल-2 एडीएएस और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे नए फीचर दिए जा सकते हैं।

इसमें पहले वाले इंजन ऑप्शन : नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन मिलने जारी रह सकते हैं।

मौजूदा हुंडई वेन्यू की कीमत 7.26 लाख रुपये से 12.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

दूसरी जनरेशन 2025 हुंडई वेन्यू को भारत में 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के मौजूदा वर्जन को फेसलिफ्ट अपडेट 2022 में मिला था। हम नई वेन्यू को टेस्ट करते कई बार देख चुके हैं, जहां इस गाड़ी के स्पाय शॉट्स में डिजाइन, इंटीरियर और फीचर से जुड़े कई अपडेट नजर आ चुके हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू एन लाइन को भी भारत में टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है, लेकिन यह स्टैंडर्ड वेन्यू के साथ लॉन्च होगी या नहीं, इस बात की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

यहां देखें नई हुंडई वेन्यू से जुड़ी जानकारी :-

डिजाइन

2025 हुंडई वेन्यू पहले से ज्यादा बॉक्सी लुक के साथ आएगी। इस गाड़ी के आगे का लुक एकदम नया होगा। आगे की साइड पर इसमें स्क्वायर हाउसिंग के अंदर की तरफ स्प्लिट एलईडी हेडलाइट दी जाएंगी, जबकि डीआरएल्स को इसमें सी-मोटिफ में पोजिशन किया गया है। इसमें हुंडई अल्कजार से इंस्पायर्ड नई रेक्टेंगुलर ग्रिल दी गई है जो इसे काफी प्रीमियम लुक देगी।

साइड प्रोफाइल पर इसमें चौडा व्हील आर्क और नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे काफी दमदार लुक देंगे। पीछे की साइड पर इसमें मौजूदा मॉडल की तरह कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी जाएंगी, हालांकि इसकी डिजाइन पहले से एकदम नई होगी। यदि आप सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू एन लाइन की टेस्टिंग की तस्वीरें देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर सकते हैं।

इंटीरियर

हुंडई वेन्यू न्यू मॉडल का केबिन पहले से एकदम नया होगा। जैसा कि हम इससे पहले जारी हुए स्पाय शॉट में देख चुके हैं, इसमें क्रेटा और अल्कजार की तरह डुअल-स्क्रीन सेटअप (संभावित 10.25-टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले) दिया जाएगा।

इसमें सेंटर एसी वेंट्स को स्क्रीन के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है, जबकि कंसोल पर मीडिया के लिए रोटरी डायल्स और क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए बटन दिए गए हैं। इसमें नया स्टीयरिंग व्हील, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और डैशकैम भी दिया गया है।

फीचर और सेफ्टी

नई हुंडई वेन्यू कार में डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले के अलावा पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी जा सकती है। इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर जैसे 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी मिलने जारी रह सकते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल-2 एडीएएस सूट (मौजूदा वेन्यू में लेवल-1 सूट मिलता है) दिया जा सकता है। इसकी सेफ्टी लिस्ट में फ्रंट पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा शामिल हो सकता है।

इंजन ऑप्शन

2025 हुंडई वेन्यू गाड़ी में मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल / 7-स्पीड डीसीटी* 6-स्पीड मैनुअल पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम 250 एनएम

डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन

किआ सोनेट की तरह इसमें डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जा सकता है।

संभावित कीमत और मुकाबला

जीएसटी दरों में कटौती के बाद हुंडई वेन्यू की मौजूदा कीमत 7.26 लाख रुपये से 12.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो गई है। नई हुंडई वेन्यू की प्राइस मौजूदा मॉडल से ज्यादा रखी जा सकती है। यहां देखें जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद हुंडई की कारें कितनी सस्ती हुई हैं।

2025 हुंडई वेन्यू का मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट, किआ सिरोस, रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट से रहेगा।